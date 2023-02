Gran Hermano 2022: se suman 6 nuevos integrantes a la casa

Valentina llegó a la casa cuando Marcos estaba en el cuarto. Entonces, sus compañeros empezaron a llamarlo. Y el salteño se estrechó en una brazo con ella, mientras ambos lloraban emocionados. La muchacha recibió la bienvenida de todos los participantes, que no entendían bien lo que estaba pasando. “Mirá hasta donde me traes, qué me estás haciendo”, decía la hermana del Primo.