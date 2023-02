Con música de La Mosca, Benjamín Agüero Maradona celebró sus 14 años

Benjamín Agüero festejó su cumpleaños (Instagram)

Su papá, Sergio Kun Agüero, fue parte fundamental en la selección argentina de fútbol que se alzó con la copa en el Mundial Qatar 2022. Y es que, a pesar de no haber podido integrar el plantel por problemas de salud, acompañó al equipo capitaneado por su amigo Lionel Messi desde el primer momento. Fue el sostén emotivo de sus compañeros. Y el alma de los festejos posteriores al triunfo. Por eso, en el cumpleaños número 14 de su hijo Benjamín, fruto de su pareja con Gianinna Maradona, no podía faltar el tema Muchachos, de La Mosca, que se convirtió en el himno nacional durante el campeonato del mundo.

El encargado de reflejar en sus historias de Instagram el video en el que se podía ver a un centenar de adolescentes bailando y saltando al ritmo del hit cuya letra fue recreada por Fernando Romero, fue el mismísimo exjugador del Manchester City. Y también compartió el momento en el que el joven soplaba las velitas, donde escribió: “Feliz cumpleaños hijo”. Aunque, de fondo, se escuchaba su voz alentándolo con un: “¡Dale, gato!”.

La historia que publicó Gianinna en Instagram

La madre del cumpleañero, que por momentos se aleja de las redes sociales, también subió a sus historias una imagen del festejo. “¡Feliz todo, vida mía! ¡Tu felicidad como bandera, ayer, hoy y siempre! ¡Gracias por hacer mi vida maravillosa! Te amo con toda mi alma”, escribió la hija de Diego Maradona junto a la foto de su hijo sonriente.

Claudia Villafañe, por su parte, también hizo un emotivo posteo con varias fotos junto a su nieto para desearle un feliz día. “Hoy 19 de febrero, pero 14 años atrás, me convertiste en ABUELA y apenas empezaste a hablar me llamaste TATA. ¡El rol más lindo que podía imaginar y soñar! ¡Creo que es el rol que mejor me queda! Disfruto cada logro de tu vida como propio y lo único que deseo es que seas muy feliz y sigas cumpliendo tus sueños (del más chiquito al más grande). Tuve y tengo el privilegio de compartir muchísimos momentos con vos (sabes que sos mi prioridad, shhhhh) y que no me alcanza el tiempo del reel jajajajja para poner todas las fotos que quisiera. El pecho se me infla cuando recibo mensajes de personas que te conocieron diciéndome lo que yo ya se, que educado y cariñoso sos ¡Feliz cumple amor de mi vida!”, escribió junto a la publicación.

Claudia Villafañe saludó a Benjamín Agúero por su cumpleaños (Instagram)

Horas antes, había sido Dalma Maradona quien había subido un emotivo mensaje para su sobrino. “Cierro los ojos y me acuerdo de todos los momentos que tuve el privilegio de acompañarte, de no perderme nada. Hoy cumplís 14 y yo en lo único que pienso es en que momento ese nene que sacaba de la penitencia (guárdense la opinión), le regalaba autos a batería cuando ni sabía caminar y malcriaba a más no poder, me pide que no grite tan fuerte sus goles y QUE NO ME PONGA A LLORAR…” (SIC), comenzó diciendo.

Y continuó: “Nunca lo vas a entender porque nunca vas a saber con la fuerza que deseo que se te cumplan todos tus sueños, los chiquitos y los grandes. Lloro por la emoción que me da saber la gran persona que sos. Yo siempre voy a estar ahí para vos, porque hace 14 años mi corazón es tuyo y lo único que quiero es que seas feliz. No me importa que seas más alto que yo, FINJO DEMENCIA y sos mi bebito con 2 dientes diciéndome titi y bailando con un ritmo heredado increíble. Ojalá algún día puedas verte como te ven mis ojos… ¡Sos magia! Felices 14 rey del universo. Te amo más de lo que te podés imaginar”.

