Gran Hermano 2022: Romina habló de su relación con Walter Festa y recordó qué hizo su exmarido tras la separación

La cocinera de la casa dialogó sin filtros con Julieta y Daniela sobre el final de la relación con el padre de sus hijas

Romina Uhrig habló por primera vez de su separación de Walter Festa, el exintendente de Moreno que es padre de sus hijas. Lo hizo con Julieta y Daniela, sus dos compañeras más cercanas de la casa de Gran Hermano 2022.

La exdiputada se refirió a su expareja porque At Midnight (Paramount+), la película que vieron los jugadores el viernes por la noche en una pijamada, la hizo recordar sus buenos tiempos juntos.

“Ay, no saben cómo extraño. Me agarra desesperación a veces, no quiero ni pensar. Por momentos es como que re extraño a Walter cuando me acuerdo de cosas. Es por momentos igual, después me acuerdo (de otras cosas) y ya no”, les dijo Romina a Juli y Dani mientras calentaban panqueques.

“Ayer por la película me acordé de cuando nos fuimos de viaje con los chicos, con Mía, con los nenes de él. Me re acordaba de lo lindo que la habíamos pasado. Es como que…”, continuó la participante líder de la semana, para luego frenar y poner cara de desconcertada ante los sentimientos que estuvo atravesando. “Él también te debe extrañar, estuvieron un montón de tiempo juntos”, le dijo Julieta a su compañera.

“No sé. No creo. Él estaba re bien, lo veías entero. Yo no lo quería atender de lo mal que me ponía y él estaba enterisimo. Se ve que hace rato que quería separarse y no se separaba de mí”, contestó Romina sobre Walter.

Romina Uhrig con Walter Festa (Foto: Facebook)

De a poco, Uhrigh comenzó a abandonar el filtro para hablar de su vida con el dirigente político antes de ingresar al reality. “Él lo re superó y ya lo había superado en casa. Él mismo me lo dijo, que ya había hecho la separación en casa y yo nunca me di cuenta. Muchas cosas me dolieron un montón, que después me enteré de su boca”, reveló.

Romina después contó que las charlas con Walter después de la separación eran apresuradas, incluso cuando le informó que iba a entrar a la casa de Gran Hermano. “¿Dónde quedó todo? Por eso digo que él no (me extraña)”, les dijo Romina a Julieta y Daniela. Esta última señaló que le sorprende que él le haya dicho ‘gorda’ de manera cariñosa en el video que le mandó por Navidad.

“Me decía así cuando estábamos en pareja. Pero él apenas se separó de mí, lo primero que sentí es que quería tener libertad para estar con otras minas. Te lo juro. Siempre fue un hombre de estar… pero nunca le di importancia. Era como que se quería sentir libre en vez de preferir una familia, es lo que presentía yo. Lo primero que hizo fue escribirle a una mina. Supuestamente era una amiga, una conocida mía, una compañera. No sé. Él me dijo que no, pero ya está, no importa”, concluyó.

