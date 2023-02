La carta de Martita Fort a Gustavo Martínez: “De chiquita era más apegada a vos que a mi papá”

Gustavo Martínez y Martita Fort

“Un año ya sin vos”, escribió Martita Fort en su cuenta de Instagram el jueves a última hora. La hija de Ricardo Fort utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo texto a Gustavo Martínez, quien fuera su tutor legal desde la muerte de su padre, y quien falleció el 16 de febrero del 2022 luego de haberse arrojado desde el balcón del piso de Belgrano en el que vivía con los mellizos, días antes de que ellos cumplieran la mayoría de edad.

La joven -que el 25 de febrero celebra sus 19 años- se encuentra en Miami de vacaciones y desde allí se tomó un tiempo para volcar en su Instagram una carta que le escribió al personal trainer que había sido pareja de Ricardo Fort durante seis años. “Por más cosas que hayan pasado, siempre te voy a recordar en tus mejores momentos y con mucho cariño”, aseguró Marta, quien lleva el nombre de su abuela.

Y también se refirió a la enfermedad que tenía Gustavo, quien había sido diagnosticado con un principio de Alzheimer que se potenció por la pandemia. “Toda mi familia y yo hicimos todo lo posible para cuidarte y yo sé que vos lo sabés. Me hiciste crecer mucho en muy poco tiempo y como estuviste para mí en tus momentos de claridad, después nos tocó a nosotros en conjunto con Marisa ayudarte cuando esta enfermedad que negabas, avanzaba”, sostuvo la joven que mencionó también a su incondicional niñera Marisa López, quien continúa al de los mellizos junto a Martínez, y los cuida desde que nacieron.

En su carta, Martita hizo una declaración relevante sobre el vínculo que mantenía con Gustavo Martínez cuando todavía vivía Ricardo Fort. “De chiquita era más apegada a vos que a mi papá”, destacó la joven. Y agregó, desde el dolor: “Por esos momentos lindos es que yo elijo darte un lugar en mi corazón más allá de cómo me hizo sentir tu final”.

El texto que Martita Fort le dedicó a Gustavo Martínez en su Instagram

“El amor más puro es el que se demuestra a puertas cerradas”, concluyó Martita Fort en el texto que compartió en la red social en la que tiene casi un millón de seguidores.

Su hermano mellizo, Felipe, por su parte, no se expresó públicamente en el primer aniversario de la muerte de quien fuera su tutor. Un año atrás, minutos después de que se conociera la noticia, el joven había escrito una serie de mensajes sobre cómo se sentía al respecto. “Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo (Fort, su tío), César (Carozza, abogado de la familia) y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron. Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de ´cuidarnos´ faltando 10 días para que cumplamos 18. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona después de lo que hizo mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento? Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber que pasó y sin saber cómo vivimos los últimos siete años? ¿En qué cabeza cabe? 17 años tenemos”, aseguró.

Más tarde, eliminó aquellas publicaciones y grabó un video en el que ratificó su postura, ya que habían dicho que le habían hackearon la cuenta en la red social. “Sí, gente, yo subí unas historias. No me hackearon la cuenta. Fui yo, es lo que opino, esta situación... 17 años tengo, piensen eso. Borré las historias porque... Hay gente que piensa que me hackearon la cuenta cuando no es así, hay gente que opina lo contrario, cuando no tienen idea de mi vida los últimos siete años, no tienen idea de lo que pasó tampoco. No opinen, solo no opinen”.

En tanto, menos de una hora después, borró dicho video también y dejó solo un mensaje: “No saben nada. Apago el celu”.

