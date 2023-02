El fuerte mensaje de los sobrinos de Gustavo Martínez contra Marta y Felipe Fort: “Lo dejaron tirado y desaparecieron como ratas”

Gustavo Martínez en el recuerdo de sus sobrinos Nicolás y Pablo

Gustavo Martínez, tutor legal de los mellizos Marta y Felipe Fort tras la muerte de Ricardo Fort, falleció el 16 de febrero de 2022 tras arrojarse del piso 21 del edificio donde vivía, ubicado en el barrio de Belgrano. Tenía 62 años. Este jueves se cumple un año de su fallecimiento y, entre las distintas muestras de afecto y recuerdos que fueron expresados en las redes sociales, se destacó el mensaje de sus sobrinos Nicolás Pottery y Pablo Martínez, quienes además son sus herederos en los Civil.

“Un año que te fuiste. Hoy lo pienso: qué locura tirarte de un piso 21, con lo que amabas tu cuerpo. ¿Qué habrá sido lo que te llevó a hacer eso? Qué solo estabas, Chino”, comienza diciendo el largo texto que compartió Nicolás en sus Instagram Stories, junto con una foto de un Gustavo sonriente y aludiendo al apodo que se ganó en su infancia vivida en la localidad bonaerense de San Isidro.

“Cuántas preguntas nos dejaste. Diste la vida por esos chicos y no te llevaron ni una flor. ¿Por qué no te cuidaro? ¿Por qué no valoraban tu trabajo de cuidarlos? ¿Por qué fueron tan indiferentes cuando pasó todo esto? Te dejaron tirado y desaparecieron como ratas, sin hacerse cargo de nada”, continúa el texto para apuntarle fuerte a Marta y Felipe Fort, aunque sin mencionarlos.

El mensaje de los sobrinos de Gustavo Martínez contra Marta y Felipe Fort (foto: Instagram)

“Todavía tengo la imagen de cuando fuimos a reconocerte, sin nadie a nuestro alrededor. Te ayudabamos en lo que podíamos porque eras pobre en una casa de millonarios”, sigue el escrito.

“Si algo nos deja tranquilos es que muchas veces te dijimos que salgas de ese entorno, pero podía más tu compromiso de fidelidad y amor hacia una de las personas que más quisiste en tu vida”, sigue la carta con una alusión a Ricardo Fort, con quien Martínez compartió buena parte de su vida.

“Cuánto desprecio. No te lo merecías, Chino. Cuánta ingratitud. Cuánto dolor tengo. Espero en el silencio justicia. Y la justicia divina, esa que nunca falla”, cierra el texto de Nicolás, el cual fue compartido en las redes de Pablo Martínez para amplificar el mensaje. Al cierre de este texto, ni Marta ni Felipe se expresaron por esta cuestión, aunque tampoco lo hicieron por el aniversario del fallecimiento de Gustavo.

Ricardo Fort junto a Gustavo Martínez, Marisa López y los mellizos, Marta y Felipe (Foto: Instagram)

Luego de que los sobrinos de Martínez -Nicolás, Pablo y también Ezequiel- fueran declarados sus herederos en lo Civil, “en ese carácter los aceptaron como querellantes en la causa penal por su muerte”, según le explicó la abogada Mariana Gallego a Teleshow, en octubre del año pasado.

La carátula de la mencionada causa es “Suicidio” y al ser querellantes, los familiares de Gustavo podrán tener acceso a todas las pruebas que se recolecten en la investigación. “Si es un suicidio y no hay nadie más, no es contra nadie. Pero para los sobrinos es importante ser parte de la causa y lo lograron luego de ser declarados herederos en civil”, explicó la letrada en aquella ocasión.

El fallecimiento de Martínez sorprendió a su círculo familiar. “Sabían que su tío tenía Alzheimer y depresión, pero no estaban al tanto del estado avanzado de ambas condiciones. No sabían que era tan grave, creíamos que estaba controlado. Los sobrinos siempre tuvieron claro que la familia de Gustavo era principalmente Martita y Felipe”, había dicho en marzo de 2021 Charly Ronco, prensa de los sobrinos a este sitio. En ese momento adelantó que se estaban reuniendo con quien ahora es su abogada para delinear el camino a tomar en materia legal.

Si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, llamar al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) o bien al (011) 5275-1135 (desde todo el país).

