Las confesiones de Yanina Latorre: cuál es el secreto para mantener su pareja después de 30 años, la mayor fantasía sexual y qué ritual no negocian

Yanina Latorre visitó BIri Biri en República Zeta

En medio de su intensa actividad, Yanina Latorre visitó Biri Biri, el nuevo programa de streaming que conducen Lizardo Ponce, Tupi Saravia y La Tía Sebi en República Z en el mismo estudio por el que ya pasaron Flor Vigna y Camila Homs.

Melina Lezcano, Cris Vanadía, Juani Velcoff y Martu Morales llegan a República Z con Estamos en una El canal de streaming suma un nuevo ciclo que irá de lunes a viernes de 13 a 15.30. Cuatro personalidades que se potencian para una propuesta fresca y descontracturada VER NOTA

Allí la panelista de LAM (América) y flamante conductora durante las semanas que Angel De Brito se tome de vacaciones, habló de todo. De su rol como madre de Lola y Dieguito, y cómo entiende la educación de sus hijos, de los 30 años de matrimonio que comparte con el exfutbollista Diego Latorre y de la intimidad de la pareja.

“En mi casa se estudia, en la universidad aprendés. Si quieren cantar, streamear o lo que sea no tengo problemas pero se estudia. Lola estudia derecho y se recibe el año que viene; Dieguito también estudia derecho, no es que le encanta pero no se decidía por nada y de última, será un título que le regale a la madre. Y sino, a trabajar. Con ustedes soy copada, en mi casa la cosa es así”, contó sobre cómo es la dinámica familiar.

Yanina con Diego, Lola y Dieguito

En pareja con el periodista deportivo desde hace 30 años y con el humor que la caracteriza, Yanina dio su receta para llevar adelante una relación sin caer en el aburrimiento. “El matrimonio es una lucha ya perdida desde el principio. Llega un momento que lo odiás, todo lo que te gusta al principio después no lo soportás, cuando lo ves recién despierto, con el pelo parado decís `lo odio´. Lo que te daba ternura antes ya no te gusta más. Es una mierda. Pero cuando empezás a tener hijos, armás un proyecto, te enamorás de la situación”, comenzó relatando.

Camila Homs habló de su nueva relación tras su separación de Rodrigo De Paul y confesó: “Me gustaría tener un hijo más” En su visita al programa Biri Biri del canal República Z, la modelo contó cómo volvió a creer en el amor y se refirió a la exposición mediática que vivió en los últimos meses VER NOTA

“La clave está en tener intimidad cada uno por separado y no me refiero a lo sexual, por ejemplo yo no comparto espacios con mi marido. En casa cada uno tiene su lugar, yo no invado su espacio ni él invade el mío, y luego compartimos la cama en silencio”, recomendó. Lizardo, íntimo amigo suyo, aclaró que en realidad, el exjugador tiene un cuarto arriba con un sillón y un televisor donde mira futbol y ella tiene otro espacio en el piso de abajo en el que graba videos. Yanina asintió: “Es así. Por ejemplo, a mi marido no le gusta que yo tome, yo odio que él no tome. Vemos todo diferente. Yo me casé pendeja y ahora que tengo 53 uno evoluciona distinto, no podés estar 30 años pensando igual, pero nos gustan todavía las mismas cosas”.

Yanina Latorre

“Me sorprende lo de que comparten la cama”, acotó la Tía Sebi sorprendido. “Y bueno, todavia no tiene olor a viejo, cuando vas envejeciendo la piel empieza a agarrar olor mal y no hay perfume que lo tape. Por eso digo que cuando le cuelguen los huevos, lo rajo”, respondió graciosa.

Diego Latorre mostró su departamento en Doha y Yanina lo criticó: “La cama está deshecha” El ex jugador de Boca Juniors y la selección argentina está trabajando en el Mundial Qatar 2022 y espera por la visita de sus hijos, Lola y Dieguito VER NOTA

Los columnistas quisieron ir más allá y conocer cómo es la sexualidad de una pareja que hace tres décadas comparte la vida. Y la panelista fue clara en su respuesta: “El sexo ya no es todos los días como antes, te vas pudriendo, no hay mucho para inventar. Pero jugamos con la fantasía, hablamos de meter a otra persona cuando lo estamos haciendo porque nos calienta, también juguetes sexuales. Miramos porno juntos. A mí me gusta ver minas, de hecho debuté con una mujer, ya lo conté. Colegio de monjas”.

Entonces todos quisieron saber si estaría nuevamente con alguna mujer. “Sí, estaría con una mujer, lo pasé bien, pero en este caso solo lo hablamos, es una fantasía que queda ahí, que lo hablamos en ese momento. Diego nunca me lo pidió”, confesó y aclaró el motivo por el que no se animan a sumar a alguien a sus encuentros sexuales: “somos los dos muy famosos y esas cosas, a la larga, terminan mal”.

Seguir leyendo: