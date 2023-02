Carmen Barbieri volvió a hablar de Sofía Aldrey: “Está arruinando matrimonios”

Carmen Barbieri volvió a hablar de Sofía Aldrey

Desde el momento en que comenzaron a hacerse públicos los chats que involucraban a diferentes mujeres, tanto del medio como no, con Fede Bal, tras haberlos encontrado su pareja, Sofía Aldrey, fueron varios los actores secundarios de esta novela que comenzaron a desfilar por todos los medios o dando su parecer. Una de las personas que desde el primer momento dio la cara sin dudas fue Carmen Barbieri, quien desde su programa suele referirse a la situación que se está viviendo.

“¿Qué queres que diga? Yo lo lamento mucho, yo la quiero mucho a ella. Quiero que sean felices los dos. Si no están bien hace un tiempo y realmente es así, lo mejor es separarse para no lastimarse ni a uno ni al otro”, fue la primera reacción de la conductora al momento de filtrarse la información y cada uno de los mensajes, para luego asegurar que “la relación que tengo con Fede es de mamá e hijo. Yo no me meto en su vida, prefiero que hablen los protagonistas. Yo no pregunto”.

Sin embargo, en la última emisión de su programa, Carmen Barbieri charló con el psicólogo Gabriel Cartaña y expresó cómo continuaban sus sentimientos, a la vez que la información continuaba sumando nombres de famosas.

“Pasan muchos meses que no lo veo porque él está grabando Resto del mundo y me habla todos los días por teléfono, yo de su vida privada sé poco y nada”, comenzó su relato la ex vedette respecto de su hijo, para luego aclarar que “esto que pasó para mí fue un balde de agua porque muchas veces le dije, sabiendo que él es un hombre infiel, le gustan tanto las mujeres.. ninguna mujer que pasó por su vida se merece esto, ‘pero Sofía, que estuvo a tu lado tanto tiempo, que es una pareja tan linda, no se merece una lágrima por vos, no lo permito’, esto lo hablaba hace mucho cuando empezó la relación”.

Fede Bal habló de sus supuestos chats con Florencia de la V y Lourdes Sánchez

Además, la actriz aseguró que “a mí me sorprendió esto de los chats, y que llame a los periodistas y sigue llamando a los periodistas”, al referirse a Sofía Aldrey, a la vez que explicó que “esta mujer lo acompañó en todo momento, en los peores y en los mejores, porque también viajaron a Europa, también fueron felices, bueno, una pareja”, para inmediatamente explicar que “con esto no estoy justificando a mi hijo en absoluto, y lo tengo que aclarar a cada rato”.

“Estuvo en sus mejores y peores momentos”, continuó la blonda al referirse a la relación, “entiendo su dolor, y ella ahora está en Punta del este, mirando el mar, llorando, con una gran tristeza, y ayer vi una foto de ella, que sigue llamando a los periodistas... y yo me estoy maquillando para grabar Los 8 Escalones todo el día, trabajando para poder comprar cosas, pagar lo que compré en esa casa, pero no puedo hablar, se me escapan las palabras, no quiero”.

Tras volver a aclarar que entiende a Sofía, afirmó que “hay cosas que no se pueden hacer, meter gente que tiene familia, que tiene hijos... está bien, la culpa la tiene toda mi hijo, sí, es el culpable, mátenlo, destrúyanlo, pero hay cosas que no se deben hacer, hay que cuidar”. También expresó que “yo quiero hablar con ella cuando todo se calme, cuando pare la tormenta”.

Allí. el psicólogo Gabriel Cartaña explicó que “Sofía, por ella, por Federico y por lo que ellos vivieron probablemente se va a arrepentir de lo que hizo”, ante lo que Carmen se mostró segura de que “va a ser tarde, porque está arruinando matrimonios sin darse cuenta, hay mucha gente involucrada, y gente que tiene novios, que están arreglándose, no voy a dar nombres”.

“Yo no digo que la persona que fue infiel de ese matrimonio no tiene culpa, ¿pero quién devela? hay muchos chats con muchos nombres, estamos ensuciando a mucha gente. Que la gente se arregle ellos, que hagan terapia, pero ojo, no arruinemos lo que ya se está deteriorando”, cerró.

