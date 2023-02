Stephanie Demner salió al cruce por una crítica a su hija: “Es una beba de seis meses”

Stephanie Demner con su hija en brazos

“Una Arizona arcoíris por las Cordobas no podía no ir al feed”. Stephanie Demner compartió una foto junto a su hija Arianna, de seis meses, de sus días en Córdoba, a donde viajó a acompañar a su pareja, el tenista Guido Pella, quien disputó un torneo. La influencer escribió el mensaje con errores apropósito, como si fuera la niña quien lo hubiera hecho. Se trata de un código que mantiene con sus seguidoras, quienes no necesitan explicación, pero sí aquellos que no ven el día a día en sus redes sociales.

Guido Pella, de su exclusiva colección de Star Wars a la picadora de carne del circuito: “Me conocen más por ser el ‘novio de’ que por el tenis” Luego de más de un año de inactividad, el ex 20 del mundo y campeón de Copa Davis reapareció en el circuito con un objetivo renovado: combinar la agenda de su flamante paternidad con el exigente calendario del tenis. “Ahora dejé de ser Guido, ahora soy el papá de Ari”, aclara VER NOTA

La modelo tiene casi un millón y medio de seguidores, con quienes comparte a diario fotos y videos de su rutina con su beba, también muestra los diferentes looks (de ambas) y cumple con compromisos comerciales. Sin embargo, la semana pasada se tomó unos días de vacaciones para acompañar al tenista. Y desde allí agradeció a las emprendedoras que se acercaron hasta el hotel en el que se hospedaron para dejarle regalos que mostró en su Instagram. En tanto, aclaró que donaría parte de los presentes ya que fueron muchos y que algunos artículos ella ya tenía repetidos.

La foto que publicó Stephie superó los 60 mil me gusta -entre los que se destacaron las aprobaciones de Mica Tinelli, Zaira Nara y Laurita Fernández- y recolectó otros miles de mensajes y comentarios tiernos sobre la imagen en la que la beba lleva puesto un vestido blanco con tul de distintos colores.

Sin embargo, entre algunos mensajes que recibió la modelo por privado, hizo foco en el de una usuaria que ya se había tomado el tiempo de criticar anteriormente a la beba de seis meses. Según las capturas que Demner mostró, opinó de manera cruel sobre el aspecto físico de su hija. El 27 de noviembre pasado, le escribió: “Mucha propaganda le hicieron a esta nena. Y no es waw. Bueno, para los papás sus hijos son lo más perfecto del mundo”. Y el 16 de enero volvió a enviarle un mensaje privado en respuesta a otra foto de Arianna: “Qué suerte que siempre va a tener ropa linda… jaja ayuda cuando no sos tan lindo”.

Stephanie mostró aquellos mensajes y se detuvo a hacer una importante reflexión: “¿Así o más ensañada con el aspecto físico de una beba de seis meses?”, se preguntó junto a cuatro emojis llorando de risa, tratando de mantener el humor frente a la repudiable crítica que recibió sobre su hija. “Ni te voy a aceptar los mensajes para contestarte. Solo voy a bloquearte porque tu vida es tan miserable que me das demasiada pena”, fue tajante hacia la usuaria. Y agregó, a su casi medio millón de seguidores: “No sean esta clase de persona”.

Por otro lado, y ya apelando al característico humor que suele mantener en sus redes sociales, posteó una nueva foto de Ari en la que está sonriendo y sacando la lengua, y escribió: “A tu casa, Paula –por el nombre de la usuaria que la había criticado- Te metes con Baby Ari, te metes con toda la comunidad”.

La repudiable crítica que recibió Stephanie Demner sobre su hija

No es la primera vez que Stephanie Demner recibe críticas en las redes sociales. Semanas atrás, una usuaria se había referido a su aspecto luego de haber sido mamá. “Me da miedo quedar embarazada porque la veo a Stephanie Demner y lo linda que era antes. Cambió demasiado. Imagínate cómo voy a quedar yo”, sostuvo la mujer en Twitter.

Al ver aquella consideración, la modelo eligió replicarlo en su Instagram y compartir una reflexión a modo de respuesta: “El cambio más lindo de mi vida. Y el que me hizo más feliz”, indicó junto a una foto en la que está posando con su hija. “Te deseo de corazón que puedas tener ese cambio vos también. Si por cambio te referís a que antes estaba preocupada si me apretaba el jean talle 26. Si me salía un granito. Si tenía más papada. Si tenía celulitis. Si me quedaba linda la bikini. Si no me favorecía el ángulo de la foto. Si me daba culpa comerme un chocolate, o un alfajor, o unas galletitas. Y tantos ‘si…’ más. Sí, cambié”. La última frase la escribió en mayúsculas buscando contundencia en su mensaje.

“Agradezco el cambio porque me dio lo más lindo de la vida. Y cambiaría una y mil veces más”, continuó y, buscando dar por finalizado el tema, compartió una foto con Pella y su hija, y agregó: “Y sí, cambiaría mil veces más por esta familia”.

Seguir leyendo: