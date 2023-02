Así es la increíble casa de campo que Wanda Nara y Mauro Icardi tienen en Italia

Wanda Nara

Wanda Nara suele mostrar en su cuenta oficial de Instagram imágenes y videos sobre su vida personal y laboral. En esta oportunidad, la mediática compartió con sus miles de seguidores postales de su nueva casa de campo que comparte en Italia con sus hijos y su esposo Mauro Icardi, con quien parece haberse reconciliado tras muchas idas y vueltas.

“¿Decoración de casas de campo? 0800-Wanda”, escribió la influencer al postear historias en la red social en las que mostraba algunos cambios en su hogar campestre. Por ejemplo, en el living, optó por poner mobiliario de madera, con sillones y una mesa ratona. Y en las paredes decoró con cuadros de diferentes tamaños.

La casa de campo en Italia que Wanda Nara redecoró para pasar los días con sus hijos y Mauro Icardi (Fotos: Instagram)

El living

Además, puso unas cortinas blancas translúcidas en los grandes ventanales que le dan mucha luminosidad a la vivienda y en el piso colocó alfombras que le dan mucha calidez. Y como para la familia Nara-Icardi los juegos son muy importantes, la empresaria decidió utilizar gran parte de los espacios para poner una mesa especial de póker y otra de pool. También colocó un tradicional tablero de ajedrez.

El sector de juegos

Una mesa de pool también forma parte del salón de juegos

La propiedad se encuentra en el Lago Di Como y cuenta con espacio para toda la familia

En la casa campestre, el matrimonio también tiene sus propias gallinas. En una de las fotos se lo puede ver a Constantino (fruto de la relación entre Wanda Nara y Maxi López) sosteniendo una canasta con huevos en la cocina que también está decorada con mobiliario de madera rústica.

En otros ambientes de la propiedad hay objetos antiguos, como arañas, esculturas y floreros. Incluso Wanda se animó a mezclar muebles de estilo vintage con otros modernos, como en el baño que puso un espejo inmenso sobre una mesada rústica, pero con una bacha moderna.

Constantino (fruto de la relación entre Wanda Nara y Maxi López) sosteniendo una canasta con huevos frescos

La paleta de colores elegida fue la de los grises y en cada rincón hay flores (Fotos: Instagram)

Por otra parte, en el plano laboral, Nara se prepara para ser la próxima conductora de MasterChef, el formato de cocineros amateurs, que se emitirá por Telefe. En esta oportunidad, la mediática estará acompañada por un jurado compuesto por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. En esta nueva edición, se presentarán cocineros completamente desconocidos, para diferenciarse del formato con celebrities que ya tuvo 3 emisiones en nuestro país.

Si bien se venía barajando el nombre de Wanda desde hace unas semanas, fue la periodista Marcela Tauro quien confirmó la primicia en Intrusos, el ciclo de América. Quien se bajó de la rueda de suposiciones fue Santiago Del Moro quien, en un diálogo con LAM (América), reveló: “Se empieza a grabar dentro de poquito, creo que va a empezar antes de lo que imaginaba”. Además, dio detalles de los cambios que se vienen: “Será el Masterchef tradicional, no el celebrity, eso le va a sumar al programa porque va a venir gente que cocina bien, porque algunos famosos cocinaban algo, pocos bien y la mayoría nada”.

Días atrás, Damián Betular habló sobre la nueva edición del reality y opinó sobre el posible ingreso de Wanda al ciclo. “Voy a ser parte, es mi primer amateur. No estoy nervioso porque es similar a Bake Off, no tienen el plus de ser famosos, vamos a ver con qué nos encontramos”, dijo, apenas iniciada la nota durante un móvil de LAM. Sobre la ausencia de Del Moro, explicó: “Santi me llamó, cuando empezó el runrun, me habló para avisarnos que no iba a estar y que no sabía quién iba a ser. Está cansado por Gran Hermano, lo vamos a extrañar. Creo que cuando vuelva Celebrity (la versión con participantes famosos) será de él, pero vamos a ver”.

“A Wanda yo la quería en el Celebrity. Pero es algo que decide el canal”, manifestó el chef. Y, cuando le preguntaron si él querría conducir alguna vez, replicó: “Es mucha responsabilidad, yo admiro muchas veces los conductores en vivo. Lo grabado es más cómodo y más fácil, pero es difícil llevar un programa. Prefiero hacer tortas. Yo estoy cómodo como jurado, me divierte y me encanta. Masterchef a mí me cambio la vida, y estoy agradecido”.

Los detalles de casa de campo en Italia de Wanda Nara y Mauro Icardi (Fotos: Instagram)

