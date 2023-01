Wanda Nara se refirió a la posibilidad de que Mauro Icardi obtenga la tenencia de sus hijas

Wanda Nara

“Siendo feliz”, escribió Wanda Nara en su cuenta de Instagram junto a una selfie que se tomó en la playa y sorprendió a sus casi 16 millones de seguidores al revelar su ubicación: viajó a Dubai para disfrutar de unos días. Acostumbrada a mostrar todo lo que hace y los lugares que visita, la empresaria sorprendió al contar que estaba allí ya que no había posteado nada al respecto sobre sus vacaciones. Por caso, recién lo hizo ya en el destino: publicó fotos en el aeropuerto, en la clase primera del avión, y de distintos momentos que vivió durante sus primeras horas allí en las que descansó en una reposera bajo el sol y tomó un café en el exclusivo parador que eligió.

En tanto, no quiso dar demasiadas precisiones sobre sus inesperadas vacaciones: no se sabe si viajó con los hijos ya que no hizo referencia alguna al no mostrarlos o aclarar si están con ella; así como tampoco manifestó si está acompañada por alguna amiga o familiar. ¿Un detalle? La última vez que viajó a la playa y subió fotos de ella sola estaba junto a Mauro Icardi en lo que fue intento fallido de reconciliación: a su regreso, ella armó las valijas y se instaló con sus hijos en la Argentina. Y desde entonces, pasa su verano entre Punta del Este y su casa en un exclusivo barrio de Tigre, en zona norte, y ahora en Dubai.

Por su parte, el futbolista, por lo que reflejó en las últimas horas en sus redes sociales, hizo un vuelo rasante a París y regresó a Estambul para cumplir con sus compromisos laborales con el club Galatasaray. De manera tal que la versión de que se hubieran encontrado en los Emiratos Árabes queda descartada, siempre según las ubicaciones que ambos se encargaron de revelar.

Wanda Nara publicó un resumen en fotos de sus días en Dubai

Mientras disfruta de sus días en Dubai, Wanda se tomó unos minutos para interactuar con sus seguidores y les dio la posibilidad de que le enviaran preguntas o inquietudes. La primera que eligió y se encargó de responder tiene que ver con la versión que circuló en las últimas horas: que Icardi habría pedido la tenencia de sus hijas Francesca e Isabella. Además, consultaron sobre la relación de los tres varones, Valentino, Constantino y Benedicto, de su matrimonio anterior con Maxi López.

“¿Las niñas no extrañan al padre? ¿Los niños extrañan a Icardi? Me parece un super papá”, escribió un usuario. “Sí, es lo más. Apenas tenga unos días libres los acompaño”, sostuvo la empresaria dejando entrever que la relación con su exmarido es buena por el bien de las hijas en común. Y también se refirió a su presente laboral. “Aunque no lo vean, todas las mañanas estoy grabando. Ya verán”.

“¿Cuánto estarás de nuevo por Milano?”, quiso saber otro de sus seguidores. Y la modelo detalló que en las próximas semanas viajará a la ciudad en la que vivió durante muchos años y en la que aun conserva su departamento, aquel que remodeló recientemente y que está ubicado a metros del estadio del club Milán, en donde jugaba Icardi antes de ser transferido al PSG de París y luego al Galatasaray. “Milano es, y está, mi casa. En febrero trabajo en Roma y seguro voy a casa”, respondió junto a un corazón. Otra vez, sin revelar más datos, anticipó que además de sus compromisos en la Argentina, tiene proyectos laborales en la capital italiana.

Wanda Nara respondió preguntas de sus seguidores

Por otro lado, le volvieron a preguntar sobre su presente sentimental. Desde que contó que se separó de Icardi se la vinculó con el cantante L-Gante, se mostraron juntos en fotos y videos, incluso él brindó un show en la casa de la empresaria en donde estuvieron presentes sus hijos. Pero luego se encargaron de aclarar que solo eran amigos y que no existía ningún vínculo amoroso. Así las cosas, y otra vez sin intenciones de especificar demasiado, aseguró: “Estoy bien”. Lo hizo de manera escueta, aunque agregando el emoji de un corazón rojo.

Más tarde, luego de responder unas pocas preguntas, Wanda Nara decidió eliminar aquellas Historias y seguir subiendo fotos de sus días en Dubai. En otras ocasiones, la empresaria había hecho descargos en sus redes sociales y anticipó que los eliminaría luego para cumplir con acuerdos comerciales que le solicitaban que no tuviera muchas publicaciones en el día. Aunque en esta oportunidad sus posteos no tuvieron que ver con pautas, sino sobre su viaje. Además, compartió un saludo a su hijo Valentino, quien este miércoles celebra sus 14 años.

