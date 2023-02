Así pasó Fede Bal la tarde del sábado en Córdoba: meditación e introspección al lado del lago

Así pasó Fede Bal la tarde del sábado en Córdoba (Foto: Instagram)

Después de la semana intensa que vivió, Fede Bal decidió bajar un cambio y tomarse un momento para sí mismo. Es que desde el lunes pasado en que se conocieron unos chats privados entre él y varias mujeres que las vinculaban con el actor, su novia Sofía Aldrey decidió separarse y no en los mejores términos.

Según contó su mamá, Carmen Barbieri, la joven le rompió una inmensa colección de juguetes que Fede tenía en la casa que compartían en la ciudad de Buenos Aires. Con Sofía, Bal mantenía una relación estable desde hacía 3 años. Y lejos de terminar allí, el escándalo de los chats fue apenas la punta de un ovillo del que todavía faltan desentrañar unas cuantas historias.

Según había revelado Yanina Latorre en LAM (América), “Ella lo descubrió porque tiene una aplicación en el celular desde el que puede manejar el lavarropas de su casa. Es uno de esos lavarropas modernos. Y entonces vio cómo Fede, cuando se iban las minas de la fiesta, a las 3 de la mañana, prendía el lavarropas y lavaba las sábanas”, contó Yanina. Ante este hecho, las que salieron a hablar fueron algunas de las involucradas en las conversaciones por Whatsapp.

Así, Claudia Albertario, una de las más famosas de la lista, admitió la relación con el actor, argumentando que son amigos de hace muchos años y que estando ella sola y separada de su marido, es una mujer libre para hacer lo que quiera.

Pero después estalló otra bomba mediática, cuando otra de las involucradas en la lista de conversaciones hot de Fede fue nada menos que Estefanía Berardi. La joven, panelista de LAM, también trabaja en el programa Mañanísima, junto a Carmen Barbieri.

El fin de semana pasado habían estado todos juntos en la casa que el actor alquiló en Carlos Paz, ciudad en donde está protagonizando Kinky Boots, con gran éxito.

Si bien Estefi negó rotundamente la relación con Bal, los chats los habrían desenmascarado, pero ella inició acciones legales contra quienes se encargaron de difundirlos. De este modo, cayeron en tela de juicio la periodista Marcela Tauro, el programa Intrusos y la misma exnovia del actor, Sofía Aldrey.

Así las cosas, Fede salió a hablar el viernes por la tarde cuando los periodistas lo esperaron a la salida del teatro.

“Chicos, yo los respeto un montón. Saben lo mucho que los quiero. Es un momento superespecial para mí y no tengo ganas de hablar”, comenzó su explicación ante unos micrófonos ávidos de sus palabras”.

“A la única persona que hay que pedirle disculpas, que tengo que pedirle disculpas es a mi exnovia. Lo hice en privado, lo hago públicamente”, continuó el actor, en referencia a su ex pareja, con la que había prometido casarse luego de que ella lo acompañara en diferentes momentos clave de su vida, cuando su salud no era la mejor. “Hablamos hace unos días ya y no hay mucho más para hablar”, se sinceró el actor, luego de que el martes último Yanina Latorre arrancara LAM con un teléfono en la mano y desatara el escándalo más grande del verano.

Durante la tarde del sábado, Fede Bal subió a sus historias de Instagram unas imágenes que mostraron el momento de introspección que decidió encarar de ahora en más. Como está viviendo temporalmente en Córdoba, se fue a Cuesta Blanca, una localidad en Punilla a 50 km. de la ciudad de Córdoba a disfrutar de un rato de soledad.

Al lado del lago, el actor pudo disfrutar del sonido del agua contra las piedras, bajo el sol radiante de las sierras. Luego, se dispuso a leer a través de su celular, a la orilla del lago, en malla. Y más tarde, se refrescó adentro del lago, para atravesar el calor de 32 grados y el mal momento que está atravesando.

