Gran Hermano 2022: Marcos encontró ropa interior de Julieta y la expuso

Marcos encontró ropa interior de Julieta y la expuso (Video: Gran Hermano 2022)

Entre los puntos más álgidos de la convivencia que transitan los participantes de Gran Hermano 2022 (Telefe) desde que ingresaron a la casa, la higiene es claramente uno de ellos. Y cada vez que el tema de las tareas domésticas se pone sobre la mesa, suele ocurrir algún incidente que expone los hábitos y las costumbres polémicas de los participantes.

Cuando estaban ordenando las habitaciones, Marcos Ginocchio encontró ropa interior de Julieta Poggio y en ese instante se derrumbó la química y el coqueteo intenso que venía incrementándose entre ellos en los últimos meses.

Julieta fue expuesta por Marcos en Gran Hermano 2022

“Está potente el olorcito a pata de la Juli”, dijo el salteño en la habitación, mientras Nacho Castañares miraba un par de medias que lucía muy sucio. Pero ella no se hizo cargo. “¿Qué pata? Yo no dejé mis medias ahí”, dijo la bailarina. Pero Marcos le insistió. “Tus medias”, le dijo y se las tiró por la cabeza.

Pero a ella no le hizo ningún tipo de gracia el comentario. “No, esas no son mis medias”, cerró haciéndose la desentendida.

Previo a este episodio, ocurrió algo muy similar cuando Nacho le confesó a Lucila La Tora Villar y Walter Alfa Santiago que no lava sus medias desde octubre, poco después de haber ingresado a la casa más famosa del país. Todo sucedió mientras los tres estaban acomodando ropa y seleccionando lo que había que limpiar. Hasta que de repente La Tora toma una prenda y le reprocha a su pareja dentro de la casa: “No, no podés. Nacho no podés tener medias así”.

La revelación de Nacho en Gran Hermano 2022 que generó una despertó de La Tora: "Por eso siempre tenés olor"

De inmediato, el participante buscó excusarse: “Y, boluda, desde que llegué no las lavo”. “Sos un hijo de puta, boludo”, respondió Lucila. Y Alfa se acercó y se sumó al reclamo: “No, sos un hijo de puta. Yo no voy a poner a lavar eso con mi cosas”, le dijo el participante más grande de la casa. Marcos también estaba presente en la habitación, pero no emitió comentario al respecto, se quedó acostado en la cama mirando la situación.

“No, no puedo creer. ¿En serio me estás hablando?”, siguió La Tora, anonada ante la revelación que había hecho Nacho, y quien reforzó su idea: “La primera semana lavé todas las medias y me las chorearon todas”.

“¿Y qué? Por eso nunca mas lavaste?”; “Y, obvio”, fue el ida y vuelta entre quienes mantienen una relación dentro del certamen. “Por eso siempre tenés…”, deslizó La Tora y se corrigió antes de terminar la frase: “(por eso) dice Daniela que siempre tenés olor a pata”, sentenció la participante.

Luego, Alfa señaló todas las prendas de su compañero y sugirió que las lavaran en el momento. Y La Tora fue por más: tomó una media, se la llevó a la nariz e hizo gestos de asquerosidad. “¡Nacho…!”, reclamó dejando entrever que no olía bien.

Gran Hermano 2022: Camila y Daniela encontraron un desecho íntimo en la habitación de los varones que les provocó asco

Días atrás, Daniela Celis y Camila Lattanzio también se encontraron con un desecho desagradable mientras limpiaban el cuarto en el que duermen los varones. Es que detrás de la cama que ocupaba Alexis El Conejo Quiroga divisaron varias colillas de cigarrillo pero también el descarte de una relación íntima.

Y de pronto, las dos gritaron a coro. “¡No! ¡Mirá esto, boluda!”, expresó Camila mientras se alejaba espantada de la escena. “¡Aaaaah! “Estaba abierto! ¡Qué asco, boluda!”, agregó. Se trataba, ni más ni menos, que de un preservativo usado. “Que asco, qué asco”, repetía Daniela.

“Chicos, cuando tengan relaciones agarren un papel higiénico y envuelvan las cosas. No sean cochinos”, agregó la participante conocida como Pestañela, mientras Camila seguía horrorizada y se valió de una escoba y una pala para levantar la basura. “¡Mirá, boluda, esta mugre! Es un asco, boluda. Ay, qué acabo de tocar”, decía.

