Una asociación de veterinarios criticó a Julieta de Gran Hermano 2022: “Es nefasto el mensaje”

Julieta Poggio generó un repudio generalizado en sus seguidores y en las redes sociales por un comentario sobre su perrita que realizó dentro de la casa de Gran Hermano 2022. En una charla en el jardín junto con Daniela Celis y Nacho Castañares, la polémica participante paró un segundo la conversación y preguntó, así, sin vueltas: “¿Se habrá muerto la otra?”.

De inmediato su interlocutora le preguntó a quién se refería, y la respuesta fue: “Mía, pero igual está súper vieja”. Para sumar un condimento más, Nacho opinó: “Igual no la quiere”. Julieta respondió: “No la quiero, no puedo mentir”. Y luego, agregó: “Es rara, es así, no le podés hacer upa, se pone toda así dura, te lo juro. Es muy rara esa perra, ni los perros la quieren, ni sus propios hermanos”.

Tras estas declaraciones, Poggio fue muy cuestionada e incluso su mamá aclaró que en su familia amaban a sus perros. Pero esto no fue suficiente ya que Clarisa Rubio y Luly Bustos, las titulares de La Red de Veterinarios de la República Argentina, publicaron un comunicado repudiando a Julieta. El periodista Juan Etchegoyen dio a conocer la carta abierta en su ciclo Mitre Live.

“Ante los repudiables episodios que hemos detectado en el programa Gran Hermano por una de sus participantes, queremos expresar todo nuestro rechazo a las situaciones mencionadas. Desde nuestra organización, sostenemos que ese maltrato verbal hablando de su mascota, mañana puede convertirse en algo peor y nos parece nefasto el mensaje que se está dando en el reality emitido por la señal Telefe”, dice el comunicado.

“Es por eso que exigimos que desde el ciclo televisivo se aclaren los comentarios despectivos de la señorita Julieta Poggio, quien confesó que no quiere a su perra y hasta la ha definido como ‘ortiva’ por nombrar algunos de los términos que se expresaron al respecto”, solicitan en la carta abierta.

Sostenemos que desde un medio de comunicación y menos tan masivo, no se puede dar un mensaje tan negativo como el que está dando una de las personas que está ahí adentro, y queremos aclararles que no fue solo una vez sino en reiteradas ocasiones que la misma participante habló de manera violenta sobre el animal que tiene en su casa. Para cerrar, queremos ratificar nuestro total enojo contra esta persona dejando en claro que su accionar violento es inaudito e incompresible desde todo punta de vista”, cierra el comunicado.

Además, Etchegoyen charló con Rubio sobre este tema y dio más detalles de los motivos por los que decidieron publicar una carta abierta: “Las declaraciones de esta señorita fueron bastante inapropiadas y sobre todo lo grave es que este programa lo ve mucha gente joven, está marcando una imagen fea y violenta podríamos decirlo, no nos gusta a los veterinarios lo que pasó porque nosotros buscamos dignificar la vida de los animales, hablar de esa manera de un perro, de tu propio perro es horrendo”.

“Estamos hablando de maltrato que no es solamente pegarle al animal, cuando contaban que lo encerraban, y esto es un pésimo mensaje porque mañana un fan de ella piensa que lo que dijo Julieta está bien y hace lo mismo. Estamos pidiendo una aclaración desde el programa, que sea un mensaje claro y no se tome con liviandad, nosotros trabajamos en contra del maltrato”, cerró Clarisa.

