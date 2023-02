La mamá de Julieta de Gran Hermano 2022 la defendió de las acusaciones de maltrato animal: “Amamos a nuestros perros”

La mamá de Julieta de Gran Hermano 2022 hizo un fuerte descargo ante las acusaciones de maltrato animal

Aunque Julieta Poggio se convirtió en una de las favoritas de los seguidores de Gran Hermano 2022, hubo un hecho que generó un repudio generalizado en sus seguidores y en las redes sociales.

Hace unos días, la participante de Villa Devoto habló de su perrita. En una charla en el jardín junto con Daniela Celis y Nacho Castañares, Julieta paró un segundo la conversación y preguntó, así, sin vueltas: “¿Se habrá muerto la otra?”, De inmediato su interlocutora, quien se tomó el pecho izquierdo con una mano, preguntó a quién se refería, y la respuesta llegó, “Mía, pero igual está súper vieja”. Para sumar un condimento más, Nacho recordó que “igual no la quiere”. Daniela, intentando bajar en tono y quizás entendiendo la gravedad de la charla que estaban por continuar, en un tono amenazante frenó al joven explicándole que “sí, la quiere Nacho, bueno, la quiere ahora, ¿ahora la querés, o no?”, cuestionó a quien inició la charla como para hacerla reflexionar. De nada sirvió.

La mamá de Julieta de Gran Hermano 2022 hizo un fuerte descargo ante las acusaciones de maltrato animal (Foto: Captura Telefe)

“No la quiero, no puedo mentir”, se sinceró Julieta, quien al ser consultada acerca de por qué tenía ese sentimiento, explicó que “es rara, es así, no le podés hacer upa, se pone toda así dura, te lo juro. Es muy rara esa perra, ni los perros la quieren, ni sus propios hermanos”, a lo que luego aclaró que “ella no es familia de nadie, porque los otros son papás de Ciro, son pareja”.

En ese momento, las redes sociales estallaron y, teniendo en cuenta que ella es una de las nominadas para abandonar la casa este próximo domingo, muchos son los que se expresaron en ese sentido. “Después tenés a Marcos mandando un saludo especial a Lala que es su perrita viejita que sí murió pero él no lo sabe. Todo aquel que tenga una mascota, vote a esta mina Julieta al 9009″, decía uno de los comentarios, en tanto que otro aclaraba que estaba “Daniela tratando de salvarla para que no se hunda sola y amo que Nacho no deje pasar una”.

Dentro de ese clima generalizado de repudio hacia la participante por sus dichos acerca de su perra, su mamá, Patricia Destefani, salió a aclarar el tema, usando la cuenta de Instagram de su hija. Con la perra en su falda, comenzó haciendo un extenso descargo.

“Soy la mamá responsable de nuestros 4 perritos. Ella es Mía, la famosa perrita en cuestión. Julieta manifestó en las tres oportunidades que habló de ella que no siente el mismo amor por Mía que por nuestras otras tres mascotas. ¿Qué entienden ustedes por maltrato animal? Mía es una perra que es distinta, porque no es juguetona, nunca lo fue, fue muy solitaria y muy tranquila. Pero nunca dejamos de cuidarla. Nosotros amamos a nuestros perros. Tiene sus vacunas, su alimentación especial porque es viejita, duerme en el mismo lugar donde duermen nuestros otros perros. Maltrato animal hubiera sido que Julieta hubiera dicho ‘uy yo no quiero tanto a Mía como a Blas, a Roma o a Ciro y entonces la dejo sola encerrada en un cuarto y no le doy comida o le pongo una gomita en el hocico para que no ladre, o no la saco a pasear’. Eso es maltrato animal”, expresó contudente.

Y acto seguido, continuó: “Yo invité a panelistas que en su momento hablaron de este tema, e invito a cualquier persona a que venga a ver en qué condiciones están nuestros perros. Los perros no son de Julieta. Los perros son de la familia y yo me hago cargo de los perros. Entonces, independientemente de que los dichos puedan parecer simpáticos o no, acá no hay maltrato animal. Mía está en perfectas condiciones, está viejita, está ciega y no le gusta que la alcen, pero siempre fue así”, argumentó Destefani.

Ya para cerrar, la mamá de Julieta se quebró al reconocer lo que habían dicho de su hija. “Yo escuché decir que Julieta se muera por como habla de su perro, eso es mucho más cruel a que Julieta diga ‘no quiero tanto a Mía’”, cerró.

