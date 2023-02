Pia Slapka habló por primera vez de su relación con Benjamín Vicuña

Pía Slapka habló por primera vez de su relación con Benjamín VIcuña (Foto: Instagram)

Este verano Pía Slapka y Benjamín Vicuña coincidieron en algunos eventos en Cariló, y a raíz de esos encuentros la periodista Luli Fernández difundió que ambos estaban comenzando una relación.

La noticia la dio a través del programa en el que es panelista, Socios del espectáculo, por El Trece. “Se los vio particularmente simpáticos, amorosos y sonrientes. Ellos son divinos y muy funcionales al evento”, dijo Luli Fernández en el programa de espectáculos.

El primero en salir a hablar del tema fue el actor chileno, quien negó estar iniciando un romance con la modelo de 39 añps. “Es absolutamente falso. Sólo coincidimos en un par de laburos en Cariló. Está todo bien pero no pasa ni pasó nada. Buena onda”, aseguró en su momento el exmarido de Pampita Ardohain.

Al aire de Socios del Espectáculo Rodrigo Lussich le preguntó a Mariana Brey. “¿Está con Pía Slapka?”. Y la panelista dio detalles de la conversación que tuvo con el actor: “Me dice que no”.

“Que no fue más que una foto, que lo que se vio es lo que es, nada más una foto”, agregó y al final lanzó picante: “Lo raro es que cuando le consultás a ella no contesta”.

Ambos están separados de sus últimas parejas. Vicuña se ha distanciado de Eli Sulichin hace apenas unos meses. Por su parte, Pía está separada del padre de sus hijos, Paul García Navarro, desde hace ya cuatro años. Si bien se la ha vinculado en este tiempo con otras personas famosas, ella siempre mantuvo un perfil bajo y respondió con humor. Así fue el caso cuando se la relacionó con Juan Martín del Potro, la modelo reaccionó a este supuesto flechazo con mucho humor. A través de sus redes sociales, publicó una fotografía con rostro sorprendido y bromeó al respecto. “Cuando me cuentan lo que andan diciendo”, expresó y tiempo después, aclaró que no se molestó. “Tengo ser fiel a lo que soy yo, ¿no? Uso el humor, ¿no?”, agregó.

En esta oportunidad, luego de varias publicaciones en los medios en donde se vio a Vicuña y a Slapka juntos en un evento top en la ciudad balnearia, finalmente Pía también rompió el silencio. En este caso eligió sus redes sociales para descargar su verdad. Ante las preguntas de sus seguidores, la rubia aprovechó la ocasión para dar un contundente mensaje.

“Voy a responder sin ser tan picante porque después uno se arrepiente de sus palabras. Lo único que voy a decir es que le diría a la persona que lo tiró, que no sé por qué lo tiró, porque ni siquiera estuvo en ese evento esa persona, a la cual conozco también, alguien le debe haber dicho: ‘estaban tal, tal y tal’ y dijeron bueno, dos solteros como somos dos personas simpáticas, bah hablo por mí, porque él ni idea... Pero estábamos los dos trabajando y punto. Y punto. Esa persona que lo dijo no sé capaz tenía que rellenar el programa que está haciendo, tenía que decir algo, entiendo, pero no, ni idea Benjamín, ni idea él, cualquiera”.

Con estas declaraciones, Pía se alejó de los rumores que la acercaban a Benjamín y se mostró molesta con Luli Fernández, que fue la que divulgó la noticia en primera instancia. “Esto es cualquiera”, concluyó rápidamente para continuar con el intercambio de preguntas y respuestas que generó con sus seguidores.

