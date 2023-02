Gran Hermano 2022: la reacción de Marcos cuando Julieta habló de los celos de su novio (Video: Telefe)

El pasado lunes por la noche y en la mesa del living comedor de Gran Hermano 2022 (Telefe), Julieta Poggio, Marcos Ginoccio, Nacho Castañares y Lucila La Tora Villar debatían sobre quién era el más celoso a la hora del amor. Después de intercambiar opiniones durante un buen rato, los varones le preguntaron a Disney si era celosa y si le revisaba el celular a Lucca Bardelli, su novio. Sin dudarlo, ella dijo que no y siguió hablando sobre el tema.

Pero en tono jocoso, Marcos le comentó a Nacho que el novio de ella “seguro no tenía celular”, dando a entender que no se lo revisaba porque no fuera celosa, sino por este motivo. Y en ese punto, los dos comenzaron a reir mientras las chicas seguían hablando sin entender lo que sucedía. “¿Qué pasó? ¿De qué se ríen? ¡Dale! ¿Qué dijeron?”, se quejó ante la risa insistente de los “hermanitos”.

El momento pasó pero ellos nunca le explicaron a la bailarina cuál fue el comentario que dispararon a modo de broma. A continuación, el tema de conversación derivó en saber si eran tóxicos o no con sus respectivas parejas. Ahí se sumó Romina Uhrig y aprovechó a preguntarle a La Tora -quien actualmente está en una especie de relación amorosa con Nacho adentro de la casa-, si era celosa.

Julieta Poggio, Marcos Ginoccio, Nacho Castañares y Lucila La Tora Villar debatieron acerca de los celos en la casa de Gran Hermano 2022

“Sí, soy celosa. Pero trato de no demostrarlo. Lo trabajo internamente. Si algo me molesta, lo digo”, contó la joven oriunda de Berazategui. “¿Vos, Nachito? Para mí sos re celoso, te lo veo en la carita”, lo apuró la exdiputada peronista. “No tanto. Me hago muy el pelotudo”, respondió el ex integrante del bando conocido como “los monitos”.

“Para mí no es celoso. No lo veo celoso”, caracterizó Julieta sobre su compañero. Pero Daniela Celis, quien escuchaba con atención la charla, se metió y lo acusó. “Que no, si yo escuché que celabas a Lu con una boludez. Y dije: ‘Uy, es celoso…’”, apuntó sobre Nacho. “Nada que ver, siempre la jodo a ella pero no es de celoso”, se defendió él.

Julieta había ingresado a la casa de Gran Hermano estando de novia y su relación con Lucca ya lleva dos años, tal como contó ella misma en esta conversación. Pese a esto, los televidentes que siguen con devoción el reality, varias veces la shippearon con Marcos, ya que creen que podría pasar algo entre ellos. Hasta el momento, no sucedió.

Lucca, el novio de Julieta de Gran Hermano, la saludó por su cumpleaños (Foto: Instagram)

A comienzos de enero, Julieta cumplió años y por este motivo es que Lucca le dedicó un sentido posteo en Instagram, marcando la importancia de la relación que tienen y por qué se queda a apoyarla y la espera, aunque pasen las semanas y todos quieran que tenga un romance con Marcos.

“Feliz cumple al amor de mi vida. Sé que no estás viendo esto, pero para el día que lo veas, sabé que te amo con todo mi corazón. Que estoy acá y siempre voy a estar para vos, apoyándote en todo lo que hagas al igual que vos lo hacés conmigo, porque de eso se trata el amor”, escribió.

“Gracias por el amor que me das, por tu naturalidad, tu esencia y tu compañía, que es de lo más lindo que me dio la vida. Tan tierna, tan amorosa, tan genuina, sos todo para mí”, agregó y resaltó además cómo le pesa el paso del tiempo, ya que su compañera continúa aislada en la casa. “Realmente no podría poner en palabras todo lo que te extraño en este momento, pero me pone feliz que estés cumpliendo tus sueños, que estés luchando por ellos, porque tanto hablamos de esto”, expresó.

“Y sé que estás en el lugar correcto, en el lugar que la vida por lo auténtica que sos te puso. Y principalmente me deja tranquilo saber que lo estás disfrutando. Sos una persona hermosa y siempre voy a estar agradecido de compartir la vida con vos. Hoy un cumple separados, pero nuestros corazones están más juntos que nunca. Te amo, te amo, te amo y te extraño con toda mi vida, bebé. Siempre juntos”, finalizó en el escrito que rápidamente se llenó de “me gusta”.

