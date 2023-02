“¿No sabés hablar normal?”: Alfa cuestionó el acento salteño de Marcos en Gran Hermano 2022 y estallaron las redes

Polémico comentario de Alfa a Marcos sobre tu acento (Video: "Gran Hermano 2022")

En momentos en que se transita el cuarto mes de convivencia en la casa de Gran Hermano, las diferencias entre los participantes se hacen cada vez más notables, y llega un punto en que cualquier comentario es aprovechado para poder provocar al otro. Uno de los que más conoce ese juego es Alfa, quien, dicho por los propios exparticipantes recién salidos, está todo el tiempo encima de las personas tratando de generar peleas o separar a los grupos.

Así lo explicó Maxi en una entrevista con Biri Biri de República Z: “Con Alfa intenté que termine todo bien por mi salud mental y aguantarlo lo más que pueda porque sino, sabía que iba a explotar. Para mí lo más difícil fue la convivencia con él: la soberbia es algo que no puedo tolerar, y así como eso un montón de cosas que me chocaban, como la discriminación a Ariel. Cuándo entramos, que estaban Los Monitos (aquel grupo encabezado por Martina), estaba apichonado y su personalidad era más tranquila. Pero cuando empezó a pasar las placas se empezó a mostrar más arrogante, y chocábamos”.

“Lo ignoraba, ponía todo de mí para ignorarlo”, afirmó el cordobés y agregó: “Él te busca y la voz de él es muy fuerte. Una vez que habíamos tenido una discusión fuerte andaba por toda la casa diciendo su dirección, como si fuera el Diego (Maradona, y su célebre ‘Segurola y Habana 4310, séptimo piso’), como diciendo que lo vaya a buscar, y un día le dije: ‘Cuando salgo te busco’. Empezó a mirar todas las cámaras diciendo: ‘Están de testigos, si me pasa algo afuera’. Con esas cosas te das cuenta de la inmadurez que tiene: 60 años y tiene actitudes de nene, se ofende, se ofusca”.

La tensa relación entre Alfa y Marcos de (Video: "Gran Hermano 2022")

Por estos días, la mirada de Walter está puesta en Marcos, claro está, quizás entendiendo que se convirtió en un jugador fuerte de la casa con una actitud completamente opuesta a la de él, o, como la propia Romina en alguna oportunidad le echó en cara, todo se reduce a los celos que siente de que Camila se encuentre cerca del salteño.

Una tarde de relax en la pileta se volvió un momento tenso de un segundo al otro, cuando de forma inesperada, Alfa enfrentó al salteño con una pregunta que no pasó inadvertida: “¿Vos no sabés hablar normal? ¿No sabés hablar normal, sin ese acento idiota?”. Con todos los participantes alrededor, en completo silencio, lo único que se esperaba era la respuesta del atacado, que salió del conflicto con otro cuestionamiento: “¿Y vos, no sabés ponerte un protector solar? ¿No sabés ponerte un protector que no sea una crema de zanahoria?”.

En las redes, fue un comentario que no se lo dejaron pasar, y podían leerse respuestas como “esto me supera... soy del interior y nos jode de sobremanera que nos molesten por nuestra forma de hablar o nuestro acento... nadie tendría que fijarse en como habla la otra persona”, o “qué desagradable e insoportable que es Alfa. No hay uno que no haya dicho que es difícil la convivencia con él”. “Increíble como Alfa se va completamente domado y humillado cada vez que cruza cinco palabras con Marcos. Después a sus espaldas dice que Marcos no habla, pero tendría que estar agradecido, si con una frase lo doma, con dos lo destruye”, expresó otro de los comentaristas, mientras recordaron que “no solo con la tonada salteña, el viejo desprecia cualquier tonada del interior. De Coty se burlaba todo el tiempo”.

Incómoda relación entre Alfa y Marcos (Video: "Gran Hermano 2022")

Pero el enfrentamiento entre ambos no terminó ahí ya que luego de la salida de Agustín, cuando el último eliminado le habló al oído a Marcos, fue una de las actitudes que funcionó como detonante para una nueva chicana. Con el mayor de la casa intentando averiguar qué jugada dejó Frodo y qué directivas le dio al primo. En medio de una reunión en el jardín, frente a todos intentó averiguar cuál sería la estrategia de los próximos días, pero la respuesta del salteño fue mantener el silencio, hecho que a Alfa alteró más, tal como se lo comentó después a la Tora y a Nacho en la habitación.

En tanto, el reciente acercamiento entre Marcos y Camila fue el detonante para Alfa -según Romina- está celoso. La última ingresada a la casa le comentó a la participante que Walter se enojó porque ella se había quedado despierta hasta tarde hablando con el joven oriundo de Salta. “A ver si me entendés -interrumpió el más grande de la casa-, estás tomando Paracetamol, te sentís para la mierda, te duele la cabeza, estás congestionada, tenías principio de fiebre. ¿Para qué?”. Mientras escuchaba la situación, Romina lo detuvo y le destacó que “ella es grande ya”, aunque él hizo oídos sordos y continuó su relato: “Ahora, si vos me decís, mirá, Walter, me quedé hasta las 4 de la mañana porque tuve que preparar un examen de la facultad, bueno, bárbaro, estás obligada, pero pelotudeando, hablando con el primo hasta las 4 de la mañana no lo acepto”.

La respuesta de la exdiputada fue directa: “A vos te da celos que se quede con el primo”. Aunque Alfa lo negó aclarando “que se quede con vos, con Julieta, no tengo celos de nada, pero si me decís que te quedaste hasta las 4 de la mañana preparando un examen, bueno, estás obligada, pero boludeando...”

El planteo de Alfa a Camila por su relación con Marcos (Video: Gran Hermano 2022")

