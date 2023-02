Alejandro Fantino y Coni Mosqueira se bañaron en lodo: “Nos dijeron que hacía bien”

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira en el Mar Muerto (Instagram)

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira habían celebrado su boda civil el 21 de octubre en Bahía Blanca, ciudad natal de la modelo, e hicieron un festejo a lo grande el 12 de noviembre, en una estancia de la localidad de Cañuelas a la que concurrieron más de 200 invitados. Sin embargo, la luna de miel había quedado pendiente para el mes de enero, ya que según había anunciado el conductor de Neura la idea era hacer largo recorrido por Egipto, Turquía, Maldivas, Nepal y Emiratos Árabes, entre otros lugares. Y la realidad que, por estos días, ambos todavía se encuentran de viaje por Jordania, dónde estuvieron disfrutando del Mar Muerto y recibiendo un tratamiento milenario.

Coni mientras le pasaban el lodo (Instagram)

“Hoy flotamos sobre el Mar Muerto. El punto más bajo del mundo”, puso Coni en un par de historias en las que se la veía haciendo “la plancha” sobre las aguas calmas de ese lago salado. Y luego, mostrando cómo le aplicaban barro sobre el cuerpo, agregó: “Y nos bañamos en lodo que tiene muchos minerales y sales”.

La modelo terminó cubierta de barro (Instagram)

En la siguiente foto, la modelo lució completamente cubierta por el lodo. Y luego sumó otra en la que se lo veía a Fantino en el mismo modo que a ella. “Dijeron que era bueno, así que nos pusimos un poquito de lodo”, escribió junto a un emojie de risa con llanto. En la siguiente imagen, donde se lo veía al conductor en primer plano, Mosqueira elogió a su marido: “Hasta en lodo sos un bombón”.

Fantino se mostró divertido con la cara llena de lodo (Instagram)

No es la primera aventura de Fantino y Coni durante su viaje. En su paso por Turquía, el conductor sorprendió a todos sus seguidores de Instagram luego de publicar un curioso video grabado en una peluquería. “Me vine a cortar el pelo acá en Estambul. Y le pedí que me saque la pelusa de las orejas. Explicame para qué me arriesgo a lo que no conozco. ¡Agarró un encendedor!”, señaló incrédulo.

A continuación, compartió las imágenes tomadas con la cámara frontal de su celular y se veía cómo el estilista le pasaba la llama de un encendedor por su oreja izquierda. “Ahh, lo que quema... ¡Ufff! ¡Ahhh! Te juro por Dios lo que quema...”, se quejaba Fantino aunque con una sonrisa, como no pudiendo creer a lo que se había sometido. “¡Se prende fuego!”, cerró, todavía risueño.

La pareja se sometió a un tratamiento milenario (Instagram)

Pero la experiencia en ese país fue más que satisfactoria para él. “Los ojos de quien se abre a conocer son parte de lo que conoce. Entre otras cosas a eso vinimos con Conita, a descubrir y a disfrutar de la historia de estas ciudades. ¡Estambul! Ciudad poblada por espíritus romanos y otomanos entre tantos...”, escribió Fantino en un posteo. Y agregó: “Cada lugar me detiene por horas. ¡Es tiempo de aprender sobre nuevas culturas y sus historias! Gracias al universo por regalarme estos momentos. Y gracias a ustedes por permitirme compartirlo”.

En esta escapada también aprovecharon para visitar Egipto. Desde allí, el conductor conoció las pirámides y manifestó su admiración y sus conocimientos sobre esta cultura: “El tiempo puede con todo, (menos con el Egipto de los Faraones). La inmortalidad tiene su sinónimo: ‘pirámides’. Alguna vez Tertuliano dijo: ‘El tiempo es un gran velo suspendido delante de la eternidad como para ocultárnosla’…. Yo agregaría que dicho velo no puede ocultar la perpetuidad de estas maravillas”.

