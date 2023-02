Tensión en Gran Hermano 2022: Alfa y Romina hablaron cara a cara sobre el desgaste de su relación

La charla franca entre Alfa y Romina de GH

En la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe), la convivencia genera roces entre los participantes, como en el caso de Walter Alfa Santiago y Romina Uhrig, quienes ya no tienen una buena relación. Incluso ambos hablaron del tema con el conductor Santiago del Moro cuando estaban participando de un juego de roles, disfrazados.

El amor más allá de Gran Hermano: Maxi y Juliana se van a vivir juntos Así lo confirmaron a través de las redes sociales, luego de la salida de él de la casa más famosa del país VER NOTA

En primer lugar, Alfa se refirió a la personalidad de su compañera: “Romina es una compañera con la que compartimos todo. Somos los únicos padres y sabemos lo que es tener un hijo. Ella es madraza y tiene un corazón de oro. Tiene mucha bondad y entrega todo, sin límites. El único defecto es que ella escucha lo que quiere escuchar y no lo que uno le quiere decir. Ella descarga mucho en mí, se enoja conmigo”.

Romina lo escuchó atentamente hasta que empezó a negar con la cabeza y expuso su postura: “No descargo en nadie, al contrario me guardo todo sola, lo hablo con el psicólogo. Lamentablemente no estamos bien (con Alfa). Yo me aferré mucho a él a pesar de que somos el agua y el aceite”.

Gran Hermano 2022: con grandes sorpresas, 5 participantes quedaron en la placa de nominados La casa más famosa del país vivió una jornada en vivo y en un clima de tensión. El jueves, Camila deberá salvar a uno y el domingo será la gala de eliminación VER NOTA

Walter la interrumpió y contestó: “Somos acuarianos y no es fácil. Yo creo que lo vamos a resolver”. Pero, la exdiputada no opinó igual y explicó los motivos: “Al principio a él nadie la hablaba. Llegué a ponerme la casa en contra porque yo siempre le hablé, me encariñé con él. Pero pasaron cosas. Cuando él estuvo mal yo estuve, y cuando yo estuve mal pasó todo lo contrario”.

Luego, la participante aseguró que prefiere mantener la distancia con su compañero: “Él tiene su pensamiento, yo no lo comparto. A mi pelear me hace muy mal, capaz que afuera no sé, podemos llevarnos mejor. Hoy elijo llevarnos bien en la convivencia y que no avance más que eso porque me da miedo que vuelva a pasar lo mismo”.

“¿Se habrá muerto mi perra? No la quiero”: los polémicos dichos de Julieta en Gran Hermano 2022 La participante reconoció en charla con dos de sus compañeros los sentimientos sobre su mascota. Indignación en las redes VER NOTA

Por otra parte, Del Moro y los panelistas charlaron con Ariel Ansaldo luego de su eliminación del reality. “¡¡¡Buenos noches, amigos!!!!” gritó el hermanito y se acercó a una de las cámaras que lo ponchaban de frente. “¿Cómo están todos? Bueno, estamos a punto de arrancar el programa. ¿Están preparados para esto? ¿Qué me preguntarán? ¿Estarán a favor mío o en contra? Lo sabremos en un rato...”, dijo mientras señalaba a los panelistas. “Lo de Alfa, ¿eran verdad las peleas? Sí”, develó. “Fuiste una cámara y tuviste como un brote”, le apuntó el conductor.

“¿Por qué estás acá afuera?”, quiso saber el conductor. “Evidentemente algo mal... Quizás tendría que haber hecho las nominaciones de manera diferente. Pero llega un punto en que tenía que afrontar esto y nada... La placa esta era muy difícil. La última semana se estaba dando lo que yo tenía como estrategia, que era aguantar, que se desgaste Alfa...”, reveló. “¿Y por qué no lo fulminaste?”, le preguntó Marisa Brel desde el panel. “¡Porque soy un pelotudo! Esa es una de mis debilidades, entre otras. No le agarré la mano a las nominaciones”, se sinceró Ariel.

“¿Sos o te hacés? Todo siempre es tan lindo, tan bueno, ¿por qué siempre estás alegre, todo atento?”, lo quiso pinchar del Moro. “Soy así, Santiago. Era yo haciendo de mí mismo, cuando estaba frente a las cámaras lo hacía para divertir”, dijo. “Los momentos más fuertes tuyos es cuando te le plantaste a Alfa”, terció el conductor. “No me planté porque dije: ‘Esta es la semana en que me voy a plantar’. Era porque en serio había cosas que se podían manejar y yo trataba de dar el ejemplo. Las plantadas eran porque ya tenía los huevos al plato”, insistió sobre su relación con el sexagenario.

Seguir leyendo: