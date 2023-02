Agustín reveló cómo fue su primera cita tras la salida de la casa de Gran Hermano 2022

Agustín De Gh Fue Entrevistado En Biri Biri

Agustín Frodo Guardis ganó mucha popularidad al participar de Gran Hermano 2022 (Telefe). El joven fue eliminado del reality y entró por segunda vez en el repechaje. Invitado este martes al programa Biri Biri, de República Z, conducido por Julieta Puente, Mica Lapegüe, Yeyo de Gregorio y la Tía Sebi, hizo un análisis de su paso por la casa más famosa del país.

Más allá de haber quedado fuera de la casa en dos oportunidades, logró su objetivo de ser famoso y aseguró que se siente bien con lo logrado adentro del reality: “Quería ser el mejor jugador de esta edición del reality”. Pero admitió que su estrategia de “subir la vara” cada vez más arriba lo llevó a cometer errores, como cuando contó que tenía un drive con fotos de chicas que podría usar a modo de “extorsión”.

Durante la charla, le preguntaron cómo vivió su salida del programa y cuántos seguidores ganó en Instagram. Agustín respondió: “Ahora tengo cerca de medio millón. Ahí me llega de todo. Es un boom, me estallan los privados de Instagram, Twitter, el mail. En el WhatsApp me llegan propuestas laborales y otras no tan laborales”.

Cuando Juli Puente le consultó si ya había tenido alguna cita, Frodo contestó: “Ya tuve una cita, estuve 4 meses sin ver a nadie. No soy tan enamoradizo, soy más del touch and go, pero cuando me enamoro, me enamoro muy fuerte”. Luego dio detalles de su cita amorosa: “Fue encubierta, ir a la casa de alguien. Tengo que conocer a la persona a fondo”.

Además, explicó por qué tomó recaudos: “Ahora tengo que tener mucho cuidado, fui acompañado con gente de mi entorno, porque no podía ir a cualquier lugar. Me acompañó un amigo. Me tomé todo el tiempo de verificar que esa persona me quería conocer y nada más. Tengo un nivel de exposición muy grande, la gente se te viene encima y puede pasar cualquier cosa”.

Luego, el participante se refirió a lo que le gustaría hacer luego de pasar por Gran Hermano: “La idea es permanecer en los medios, trabajando en GH o en algún reality. Ahora se viene uno que está buenísimo en el que van a estar Yeyo y Juli. Me gustaría hacer un análisis en un debate”.

Respecto a incursionar en la política, admitió que en un principio tenía ganas pero luego optó por seguir otro camino: “Cuando estudie ciencias políticas en 2015, me di cuenta como politólogo que me interesaba la política partidaria. En el medio, me di cuenta de que eso no sirve. Yo quería ayudar a la gente, la política es la mejor herramienta que inventamos los humanos para ayudar los unos y los otros”.

Por último, señaló: “Me di cuenta de que me gustaba la comunicación y el entretenimiento. Entonces no. sabía como juntar eso con la política. ¿Cómo le aporto mi granito de arena a la gente? Para mí el streaming, los clubes de gaming es lo que le puede dar un montón de laburo a los chicos. Es el laburo del presente y del futuro, puedo generar un montón de trabajo donde los chicos se sientan incluidos, no discriminados porque les gusta los juegos”.

