El tenso acercamiento de Alfa que incomodó a Romina en Gran Hermano 2022: “Abrazame, mirame”

Alfa incomodó e increpó a Romina cuando intentó abrazarla (Video: "Gran Hermano 2022", Telefe)

“No lo quiero ver, no quiero que me hable, que se me acerque, nada”, había dicho Romina luego de una fuerte pelea que protagonizó con Alfa en Gran Hermano. Dicho cruce terminó con la amistad entre los participantes que no lograron recomponer el vínculo que habían formado dentro de la casa más famosa del país. Si bien él intentó tener un acercamiento en las últimas horas, ella le dejó en claro que está dolida de verdad y que no dejaría pasar sus comentarios.

Gran Hermano 2022: Ariel frenó por primera vez a Alfa en una feroz discusión delante de sus compañeros Los participantes de la casa más famosa del país estaban comiendo cuando comenzaron a discutir y terminaron a los gritos VER NOTA

La semana pasada, el participante más grande del reality había cuestionado el rol de madre de la exdiputada y la acusó por haber ingresado al certamen habiendo dejado a sus hijas chiquitas, sin poder verlas ni saber nada de ellas durante el tiempo que permaneciera aislada.

“Para mí a vos te está haciendo contra el tema de tus hijas. Estás como en una posición de víctima porque extrañás a tus hijas, pero estás acá. Se ve eso cuando mostrás la foto”, le dijo Alfa, desatando la furia de Romina, que no dejó pasar aquel comentario. “Te estás yendo al carajo. Yo no me hago la víctima. A mi hijas no las utilizo. Si pongo la foto es para que mis hijas vean que siempre las tengo presente. No soy ninguna actriz ni ninguna mentirosa. Lo estás diciendo vos, Alfa, que me aparezco con la foto de mis hijas haciéndome la víctima. No me hables más porque yo no me meto con tu hija, no me meto con tu nieta y jamás hablé mal de vos, jamás te nominé y jamás dije nada. Todo lo que dije de vos te lo dije en la cara y lo hablamos acá”, le respondió delante de todos sus compañeros.

“¿No sabés hablar normal?”: Alfa cuestionó el acento salteño de Marcos en Gran Hermano 2022 y estallaron las redes La relación entre los dos participantes está cada vez más tirante y cualquier excusa es utilizada para tratar de provocar VER NOTA

“Yo no te lo dije para que te calientes ni para nada. Vos siempre estás hablando de tus hijas, y acá dicen que sos un ejemplo. Yo lo que digo es que te juega en contra porque más de uno va a decir ‘Dejame de joder, si quiere ver a las hijas que salga’. Te está jugando en contra a vos. Te van a decir ‘Tomátela si extrañás’. No digas más que extrañás porque te juega en contra. Aunque me digan que no, cuando salgas te vas a dar cuenta”, sentenció Alfa luego del enojo de su compañera.

Pasaron los días y su relación se enfrió cada vez más. No se hablaban, ni se miraban. Y él aprovechó cada diálogo con Camila -porque tampoco tiene demasiado vínculo con los otros participantes- para apuntar contra Romina. “Me tiene harto”, dijo durante el fin de semana.

Un grito de afuera, una feroz pelea y un desgarrador llanto terminó con la amistad de Romina y Alfa en Gran Hermano 2022 La exdiputada no pudo contener las lágrimas después de que el participante más grande de la casa la cuestionara por su maternidad VER NOTA

Sin embargo, anoche, apenas Ariel abandonó la casa más famosa del país, cuando todavía con todos los participantes estaban en la galería -hasta donde les permiten llegar cuando uno de ellos se tiene que ir- Alfa se acercó a Romina e intentó abrazarla. Pero ella no quiso, se rehusó y mostró resistencia. “Dale, dale. Dame un beso, dame un abrazo”, insistió Alfa.

Alfa se acercó a Romina pero ella no quiso saber nada

Visiblemente incómoda, y queriendo despegarse de su compañero, Romina intentó frenarlo para evitar el contacto. “Está todo bien, Alfa”, le dijo sin mirarlo a los ojos, corriendo la cara y utilizando sus brazos para frenar el abrazo que él intentaba darle.

Y Alfa expresó su enojo al intentar dar vuelta la situación. “No entendiste lo que yo quise decir. No entendiste lo que quise decir”, repitió una y otra vez, ya enojado y moviendo sus manos. Romina finalmente se distanció de él, se cruzó los brazos y bajó su mirada. “Ya está, Alfa. No quiero hablar más”, le dijo.

“Mirame. ¿Me podés mirar? -siguió Alfa- No entendiste lo que yo te quise decir, usé una palabra que a vos no te gustó. No entendiste lo que yo te quise decir. Mirame, mirame”, se escuchó a Alfa antes de que cortaran la transmisión.

De inmediato, las cámaras volvieron al estudio de Telefe y se dejó de escuchar lo que hablaban ellos dos dentro de la casa. Del Moro advirtió que las imágenes completas se verían en la gala de este lunes, y dejaron unos segundos más de la conversación entre ambos. “A mí me dolió un montón”, consideró Romina, quien se seguía mostrando reticente frente a aquella situación.

Seguir leyendo: