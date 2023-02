“¿Se habrá muerto mi perra? No la quiero”: los polémicos dichos de Julieta en Gran Hermano 2022

Julieta habló de su mascota

Uno de los casos más paradigmáticos de Gran Hermano 2022 de conquista al público desde el comienzo es el de Julieta Poggio, quien a fuerza de buenas vibras y su destacada actitud, terminó ganándose el cariño de los televidentes, además de confirmarse que es una gran estratega teniendo en cuenta la forma en que enfrenta el confesionario y presenta sus votos cada semana. Sin embargo, hay un tema en el que provocó el rechazo generalizado, y, claro, sin saberlo, en el afuera no es la primera vez que lo hacen notar.

En una charla en el jardín junto con Daniela y Nacho, Julieta paró un segundo la conversación y preguntó, así, sin vueltas: “¿Se habrá muerto la otra?”, De inmediato su interlocutora, quien se tomó el pecho izquierdo con una mano, preguntó a quién se refería, y la respuesta llegó, “Mía, pero igual está súper vieja”. Para sumar un condimento más, Nacho recordó que “igual no la quiere”. Daniela, intentando bajar en tono y quizás entendiendo la gravedad de la charla que estaban por continuar, en un tono amenazante frenó al joven explicándole que “sí, la quiere Nacho, bueno, la quiere ahora, ¿ahora la querés, o no ?”, cuestionó a quien inició la charla como para hacerla reflexionar. De nada sirvió.

“No la quiero, no puedo mentir”, se sinceró Julieta, quien al ser consultada por qué tenía ese sentimiento, explicó que “es rara, es así, no le podés hacer upa, se pone toda así dura, te lo juro. Es muy rara esa perra, ni los perros la quieren, ni sus propios hermanos”, a lo que luego aclaró que “ella no es familia de nadie, porque los otros son papás de Ciro, son pareja”.

Julieta habló sobre su perra

De inmediato, las redes sociales se hicieron eco de estas palabras y, teniendo en cuenta que ella es una de las nominadas para abandonar la casa este domingo, muchos son los que se expresaron en ese sentido. “Después tenés a Marcos mandando un saludo especial a Lala que es su perrita viejita que sí murió pero él no lo sabe. Todo aquel que tenga una mascota, vote a esta mina Julieta al 9009″, reza uno de los comentarios, en tanto que otro aclara que estaba “Daniela tratando de salvarla para que no se hunda sola y amo que Nacho no deje pasar una”.

“Julieta desde el inicio mostró la hilacha, es mucho más envidiosa que Coty... pone caras de fastidio cuando no es el centro de atención y no hay manera de que esto sea en broma porque van varias veces con lo mismo. Daniela sí es una amiga de verdad, miren como trata de callarla”, explicaron desde las redes sociales. Y es que, claro, no es la primera vez que se trata el tema de sus mascotas.

La madre de Julieta de Gran Hermano habló de su perra (Video: Instagram)

Ya a mediados de diciembre la participante había quedado en el centro de atención luego de unos extraños comentarios que había realizado mientras todos se encontraban disfrutando de una jornada de pileta. “Ni siquiera los perros la quieren, y en mi familia nadie la quiere porque es vieja, vieja. Es ciega y es muy pajera, y aparte es lesbiana porque le da a mi perra y a mis perros no. Posta, nadie la quiere porque es muy asquerosa”.

En esa oportunidad, quien debió salir a hablar del tema fue la propia madre de Julieta, quien a través de un video explico que “por la cantidad de gente que está diciendo que esta familia es maltratadora de animales, primero decirles que los animales en mi casa son familia, lejos de maltratarlos”, para luego cambiar el ángulo de la cámara y detallar “les voy a mostrar a Mía, la supuesta perra maltratada, que en realidad de perra maltratada no tiene absolutamente nada”

