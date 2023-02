Gran Hermano 2022: el grito del exterior que desestabilizó a Julieta y la enfrentó con Marcos

El grito del exterior que desestabilizó a Julieta en Gran Hermano 2022 (Foto: Captura Telefe)

Desde que quedó en placa de nominaciones, a Julieta Poggio no se la ve igual adentro de la casa de Gran Hermano 2022. Primero fueron sus declaraciones sobre su perra, que generaron un repudio generalizado en los seguidores del reality de Telefe.

Hace unos días, la participante de Villa Devoto había dicho que no quería nada a su perrita Mía. ““No la quiero, no puedo mentir”, se sinceró Julieta ante Nacho Castañares y Daniela Celis en el jardín. Cuando le preguntaron por qué tenía ese sentimiento, explicó que “es rara, es así, no le podés hacer upa, se pone toda así dura, te lo juro. Es muy rara esa perra, ni los perros la quieren, ni sus propios hermanos”, a lo que luego aclaró que “ella no es familia de nadie, porque los otros son papás de Ciro, son pareja”.

Luego de este episodio, por el que su mamá, Patricia Destefani hizo un fuerte descargo en sus redes sociales para explicar que sus dichos no se trataban de maltrato animal, la modelo continuó desestabilizada adentro del certamen. Ella, que solía disfrutar de los ratos al aire libre, del sol y de la pileta, en esta oportunidad se la vio más pendiente de los comentarios de sus compañeros, tal vez por la posibilidad que tiene de quedar eliminada del juego el próximo domingo.

Incluso, durante este sábado, hubo una situación que la descolocó. En realidad, toda la casa de Gran Hermano se paralizó ante un grito desde el exterior que estuvo dedicado a Marcos Ginocchio. “Primo sos el ganador”, se escuchó clarito en el jardín, y varios participantes se sacaron de quicio. El primero fue Nacho, que se mostró completamente desconcertado. La segunda fue Julieta, que se sinceró en lo que piensa acerca de su compañero salteño. “No entiendo cómo la gente no apoya a otro que juegue mejor”, disparó.

Sin embargo, esta no fue la primera vez que la creadora del hashtag buenas vibras habla mal de Marcos. Si bien en el comienzo del reality se los había vinculado como posible pareja, esto nunca sucedió. En verdad, Julieta siempre aclaró que ella tiene novio y que es fiel a esa relación. Y lo mantuvo durante los casi 4 meses que permance adentro del certamen.

Días atrás, la modelo criticó a Marcos porque lo considera “una planta”, según sus palabras. Según las redes sociales, en especial en Twitter, ella es una de las favoritas en abandonar la casa el domingo, porque es sabido que el salteño tiene muchísimos adeptos que lo defienden en contra de cualquiera que lo critique. Y ese fue el caso de Julieta, sumó detractores por opinar mal de su compañero. Pese a su bajo perfil, el joven se convirtió en el favorito de muchos, y el mes que viene podría llevarse los 15 millones de pesos y una casa.

Por otra parte, hubo otro grito en el que le avisaron a Julieta que Nacho la había nominado. Después de eso, ella quedó completamente desconcertada y confesó que para esta altura, espera que cualquiera de sus compañeros la vote, incluso Marcos, según afirmó.

En una charla que mantuvo con su íntima amiga Daniela, le confesó “Yo sé que en esta etapa final las nominaciones pueden caer de cualquier lado y si en este momento Marcos me vota no sería algo que me duela, es más me lo puedo esperar”.

De ese modo, a pocas horas de llevarse a cabo la gala de eliminación, Disney disparó: “No me duele como me dolería de ustedes. Pero me duele menos algo de Lucila o de Cami. Del Primo me dolería menos”, dijo.

