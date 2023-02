El origen de su nombre, la indiferencia inicial de la China Suárez, la pelea por un postrecito y otros 31 hechos de Rusherking

“Compongo lo que me pinta. No todos mis temas son románticos, sino que también hago trap, balada, pop, r&b. Depende de lo que sienta en el momento y cómo van saliendo las canciones”, afirma Rusherking

1. Nació el 20 de mayo del año 2000 en Santiago del Estero. Su nombre real es Thomas Nicolás Tobar. Hasta los 17 años vivió en la ciudad de La Banda, “cuna de poetas y cantores”, como él mismo recordó.

2. “Mi papá es taxista y mi mamá es ama de casa”, contó en el programa PH. “Mi papá labura todo el día y viví una infancia muy humilde. A veces no teníamos para comer. Tomábamos mate cocido al mediodía y a la noche tomábamos mate cocido con pan”.

3. Rememora su infancia con “calles de tierra, muy pocas luces. Muy poca gente y muy poco transitado. Pero un hermoso barrio, tengo muchos recuerdos de jugar a la pelota con mis amigos”.

4. Sus grandes afectos y mejores amigos siguen viviendo en Santiago. Cuando tocó en el teatro Broadway logró que vinieran todos al show. “Son muy importantes para mí. Ahora, dentro de poco, me voy de vacaciones con ellos, así que estoy tranqui, organizando todo”, se sinceró en la revista Gente.

5. De chico jugaba al Counter-Strike -un videojuego táctico-, y le decían Rusher todo el tiempo. El nombre le quedó en la cabeza, y en la primera competencia de freestyle en la que se anotó, se puso Rusher. “Se usa en todos los juegos el término, pero yo me lo puse por el Counter, es cuando vas rápido a la jugada, cuando comprás el arma y vas a matar a todos. Eso es un Rusher; y después le agregué el King”.

6. Le suelen decir “Roger King” y él debe aclarar que es Rusherking.

7. A los 15 años comenzó a participar de competencias de freestyle en las plazas de su ciudad. “Mi mamá y mi papá me puteaban”, confesó en La Peña de Morfi. Querían que siguiera la escuela, pero él decidió dejar todo por la música.

“Yo soy de Santiago del Estero, me levantaba para ir a la escuela, volvía, dormía la siesta, a la noche hacía música y ahora explotó todo”, contó Rusherking, aquí, dando un show en Mar del Plata

8. Se puso a entrenar todos los días encerrado en su pieza hasta que le empezó a salir medianamente bien. “Dos años después de competir casi todos los fines de semana, me tiré por la música, porque sentía que era lo que más me llenaba, y sentía que iba a trascender con eso”, reveló en La Capital.

9. Con la ayuda de su papá, que sacó un préstamo, compró un home studio para producir sus propias canciones. Además lo alquilaba para que otros artistas grabaran en su casa, así comenzó a financiar su carrera.

10. De Santiago llegó a Buenos Aires gracias a una canción que hizo y le gustaba mucho. Quería grabar el clip en Capital, porque en ese momento sentía que todo pasaba allí. Se juntó con un filmaker, lo grabaron y se volvió a su provincia. Al mes lo llama una productora que lo trae a vivir a Buenos Aires. Desde entonces se dedica a la música, pero ya no trabaja con esa productora.

11. El comienzo no fue fácil, sin plata para alquilar un buen lugar pasó unos días en un hostel y luego dormía en el sótano de una peluquería. Muchas veces no tenía plata para comer.

12. “El primer un año fue difícil, lejos de las amistades y la familia. Yo le decía a mi mamá que estaba saliendo todo bien pero no tenía ni plata para comer. No le podía decir: ‘No tengo nada’, porque me llevaba de los pelos a Santiago”, recordó en una entrevista en Caja Negra, de Filo News.

13. Tiempo después, ya con sus primeras ganancias, pudo mudarse a una casa con sus amigos, entre los cuales estaban Lit Killah y Tiago PZK. “Todos venimos de abajo, pero somos pibes con muchos valores y que entendemos el no tener nada y ahora apreciamos la posición que tenemos”, había valorado en PH.

Rusherking vivió hasta los 17 en La Banda, Santiago del Estero, y luego se mudó a Buenos Aires

14. Con el dinero que ganó con su primer éxito, la canción “Ya no me extrañas”, compró el taxi con el que trabajaba su papá y algunas cosas más para ayudar a su familia.

15. En giras y shows no tiene exigencias en cuanto a camarines y condiciones previas, pero sí o sí pide que este su alfajor favorito: el Tatín. “Es el más pedorro pero el que más me gusta. Si está eso me pongo muy feliz”.

16. También es fanático del postre Serenito. Su amigo Tiago PZK contó que cierta vez discutieron y casi terminan a las trompadas porque le comió su postre favorito y no se lo repuso.

17. Creció escuchando mucho folclore, sobre todo en los asados familiares. Es un género que hoy respeta mucho y en el que no descarta incursionar alguna vez.

18. De chico también escuchaba mucho reggaetón, Wisin & Yandel, Don Omar. Pero al que escuchaba absolutamente todos los días era a Daddy Yankee. Hoy es uno de sus mayores ídolos y referentes.

19. Las composiciones de letras y melodías son suyas. “A veces me junto con FMK, que es un amigo y compositor de acá, que la rompe toda, y con él escribimos algunas canciones. También con el Big One, que crea los beat, y además se encarga de la grabación y mezclas”, reveló en La Capital.

20. Cada vez que estrena un tema lee todos los comentarios que sus fans le dejan en redes. Cuando estrenó “Olvídate” una chica le hizo notar que “al minuto 35 segundos de la canción, más o menos, tengo la voz media afónica. Tuve que volver a ver el video y dije: ‘Es verdad’”.

21. El músico admitió que cuando lo grabó “estaba un poco afónico, de hecho estaba con bronquitis pero grabé así el tema porque había que entregarlo. Yo estaba re cebado, dije: ‘Voy a grabarlo igual’, ya me estaba recuperando, pero igual se nota que estaba medio enfermo”.

Rusherking sigue afianzando su romance con Eugenia la China Suárez, a quien le dedicó el tema "Perfecta", que grabó junto a Dread Mar I, y que ya tiene más de siete millones de vistas en YouTube

22. Con Eugenia la China Suárez se conocieron en una fiesta. “Yo no lo conocía personalmente. Nada que ver. De hecho nunca había salido con alguien más chico, ni me había fijado. Tenía mucho prejuicio”, contó la actriz en La Peña de Morfi.

23. “No hubo onda al principio. Me fui”, reveló la China. “Después nos empezamos a escribir. Empezó él a escribir. No me acuerdo el primer mensaje. Me dijo que había sido muy mala onda. ‘Es que no soy mala onda’, le dije. No lo hice como estrategia. No sé... Fue muy lindo todo”.

24. Sobre qué la enamoró del artista, describió: “Es humilde, bueno. Tiene un corazón muy puro, ya no lo encontrás. No está contaminado. Es buen amigo, buen hijo. Tiene eso de la nueva generación que viene más livianito. Sin prejuicio. Viene más liviano, y a mí me enseña muchísimo. Además, me da mucha paz. Que nunca sentí. Tiene que ver con el momento que estoy viviendo de mi vida”.

25. Al comenzar a salir con la China, los amigos del músico se revolucionaron. “Fue un flash porque yo no sabía que ella era tan conocida... La gente está loca, me felicitaban y me decían que yo era un capo”, le confesó al periodista Grego Rossello.

26. “Yo no lo veía así... Es que no la conocía. Eso se lo dije. Yo no vi Casi Ángeles ni nada de eso, obvio que sabía que era la China pero quise ser súper respetuoso cuando la vi, no la encaré ni nada. Después sí nos escribimos y nos vimos, pero la primera vez no pasó nada”, reveló el cantante.

Rusherking confesó que sufrió ataques de pánico y que la alta exposición de su romance con la China Suárez le generó ataques de ansiedad

27. La confirmación del mediático romance llegó por parte de Rusherking, que fue interceptado por un periodista y soltó una frase que se viralizó: “Me fui mundial”.

28. El novio de la China explicó el significado: “Es cuando la rompés con algo, cuando te pasa algo y decís: ‘Me fui mundial’. Dije eso porque la realidad es que conocí a una mujer increíble. No podía creer que me estuviera pasando eso, que una mujer así me diera bola a mí”.

29. “Cuando grabamos el video de ‘Cerca de ti’, con Tiago, llegué en las últimas. Yo estaba con depresión, ansiedad, ataques de pánico. Y para mí se me ve en la cara que estaba pasando un mal momento de mi vida. Un día me acuerdo que estaba acostado y en la cama y como que no sé, tenía alguien encima del pecho, en eso no podía respirar y ahí fue la primera vez que me asusté. En serio. Dije: ‘Acá no la cuento’, y me levanté asustado. Fuimos al hospital, me acompañaron a la Guardia y me dijeron que no tenía nada. Yo pensé que me moría porque fue la primera vez que tenía un ataque como ese. Me pasó cuatro o cinco veces más. Tuve mucha contención y pude salir adelante, pero esa etapa fue muy oscura. Busqué ayuda profesional, fui al psicólogo, muchas sesiones, hablar con mi familia, con mi equipo, con mi gente, porque no encontraba la vuelta”, compartió en Caja Negra.

"Me fui (al) mundial": Rusherking y la China Suárez, alentando a la Selección en Qatar (Foto: Instagram)

30. Le hubiera encantado entrar a Gran Hermano. “Mi intención no era hacer una visita como famoso sino entrar como participante. No una semana, a ganarlo. El tema es que hay muchas cosas en contra”, se sinceró con Grego Rosello.

31. Otro de sus sueños es compartir escenario con Justin Bieber. “Es el artista que escucho desde que tengo uso de razón y hoy en día lo sigo escuchando. Me sé todas sus canciones y me encanta lo que hace. Además, tiene una gran tendencia a apoyar la música latina”.

32. Vivió un robo insólito. Invitado a un show de unos amigos en el teatro Ópera y tenía que ir a la prueba de sonido, cerca de las 17. Por un tema de vuelos, no llegó a tiempo. Su equipo se comunica para avisar pero le cuentan que él ya había participado de la prueba.

33. “Lo que había pasado es que un chico había entrado, se puso gorrita y lentes le dijo al de seguridad: ‘Yo soy Rusherking’. Entró al teatro, hizo la prueba de sonido, entró al vestidor y sacó 50 mil pesos”, narró en PH.

34. “De pibito ya tenía las cosas muy claras, cuando me puse en la cabeza la idea de que quería ser cantante. Quería ser competidor, y lo hice porque me rompí el culo haciéndolo y porque sentía que lo estaba haciendo bien. Y hoy aprecio y valoro el esfuerzo que le metí para estar donde estoy hoy. Me enorgullece eso”.

