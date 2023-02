La palabra de Majo Martino luego de la denuncia a su hermano Juan por abuso sexual en El Hotel de los Famosos 2 (Video: Intrusos)

Durante la mañana del jueves 2, Flor Moyano denunció en la Justicia a Juan Martino por abuso sexual con acceso carnal dentro de El Hotel de los Famosos 2, el ciclo de El Trece. La denuncia en cuestión fue presentada por el abogado Roberto Castillo, representante legal de la modelo.

Así las cosas, la palabra de Majo Martino, hermana del actor acusado, fue muy buscada luego de que trascendieran los hechos y en la noche del jueves fue abordada por Intrusos (América) en Villa Carlos Paz. En la ciudad cordobesa está haciendo temporada con la obra El hostel de los millones, justamente inspirada en el reality show que conducen Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis, y del que la periodista formó parte en su primera temporada.

“Que las cosas salgan a la luz, siempre es lo mejor y hay que darle tiempo. Lo que yo había dicho días atrás es que no hay que anticiparse a las cosas cuando no se ven todavía, porque después la difamación es grande”, fue lo primero que dijo al ser consultada por Pablo Layus en la puerta del teatro Candilejas.

"Mi hermano me dice: ‘Mari, ni te metas’", contó Majo Martino acerca de lo que habló con su hermano Juan, acusado de abuso sexual con acceso carnal por Flor Moyano

“Que hablen los abogados, que ellos lo van a entender mucho mejor. Que hablen ellos y después nosotros. Mi hermano me dice: ‘Mari, ni te metas’”, reveló la periodista acerca del diálogo que tuvo con su hermano Juan al respecto. “Es todo muy injusto. No quiero decir nada más que eso, que hablen los abogados”, subrayó Majo.

Por otra parte y pese a todo, aseguró que continuará con la temporada normalmente y seguirá participando de las funciones que la obra tiene por delante hasta el próximo 5 de marzo. “Obvio, ¿por qué tengo que modificar algo yo?”, dijo. Y por último, cerró: “Que la justicia hable, siempre”.

Locho Loccisano es cuñado de Juan Martino, amigo de Flor Moyano y host digital de El Hotel de los Famosos 2, el reality show en el que ocurrió el abuso sexual denunciado

Además, habló Locho Loccisano, también participante de la primera temporada de El Hotel..., en donde conoció a Majo y comenzaron su actual relación, que también incluye ser compañeros de elenco de El Hostel de los famosos. “Me siento en una situación muy particular porque Flor es mi amiga y Juanma es mi cuñado. Entonces, no quiero dar una opinión sobre el tema. Sé que es algo judicial. Que se arregle la Justicia. Porque después cada palabra que decís en los medios... Hay que ser muy delicado con lo que uno habla”, dijo.

Locho también es el host digital del ciclo en el que ocurrió el abuso sexual denunciado, lo que le valió algunos reproches en las redes sociales. “No sé lo que pasó, no sé cómo fue. Todos me dicen: ‘Pero vos trabajabas en El Hotel...’. Yo iba a las ‘H’, estaba con los chicos, compartía. A mi Flor nunca me contó nada, aparte están siempre con micrófonos”, se defendió. “Estoy en una situación muy particular. Ella es mi amiga y él es mi cuñado”, reiteró sobre el vínculo que tiene con Flor Moyano y con Juan Martino.

Flor Moyano y Juani Martino en El Hotel de los Famosos 2

En la noche del jueves y mientras se difundía la denuncia que Moyano formuló en la Justicia, ella también expresó al respecto con un sentido mensaje en sus redes sociales. “Agradezco a todas las personas que se comunicaron para brindarme su apoyo. Y solidarizarse conmigo. Me encuentro transitando una situación extremadamente delicada de la cual espero salir pronto”, comenzó escribiendo.

“A los amigos - periodistas - seguidores, les pido entiendan y puedan ponerse en mi lugar. Estoy viviendo los días más difíciles de mi vida. Me voy a mantener al margen de cualquier clase de situación que pueda exponerme y agudizar mi dolor. Les ruego que ante cualquier inquietud se contacten con mi abogado, Roberto Castillo”, cerró.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

