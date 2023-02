Polémica en Casados con Hijos: Marcelo De Bellis habló de la supuesta pelea con Darío Lopilato

Marcelo De Bellis habló de la supuesta pelea con Darío Lopilato

Casados con Hijos es uno de los fenómenos teatrales más exitosos de la Calle Corrientes desde que se estrenó el 5 de enero en el Gran Rex. La comedia es protagonizada por Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Darío Lopilato, Marcelo De Bellis y Jorgelina Aruzzi.

El trágico final de Fatiga, la discusión por la peluca de Moni, Wanda Nara stripper y otros 38 hechos de Casados con hijos La sitcom, hoy un éxito arrollador en teatro, es un clásico de la pantalla chica. Anécdotas y el detrás de escena de una comedia que se grabó dos años y se emite desde hace 17 VER NOTA

Más allá de liderar las taquillas, trascendió que habría una interna entre dos integrantes del elenco: Darío (Coqui Argento) y Marcelo (Dardo Fuseneco). ¿El motivo? Por el protagonismo en el escenario y un posible conflicto de intereses que arrastrarían desde hace un tiempo.

En Intrusos (América), Marcela Tauro aseguró: “Se conocen hace mucho, hacen teatro, hicieron juntos televisión. Antes se llevaban bien. Esto empezó hace uno o dos años atrás. Ahora están trabajando y haciendo un exitazo. Uno de afuera dice: ‘Se llevan bárbaro’”. Luego, la panelista agregó: “El escándalo no fue ahora, fue el año pasado o el anteaño. No se hablan”.

Darío Lopilato

Luego de que se diera a conocer esta noticia, en el ciclo Socios del Espectáculo (El Trece) fueron a buscar a De Bellis para consultarle sobre esta supuesta pelea. Tras finalizar la función, el actor salió del estacionamiento conduciendo su camioneta.

“Me dijeron que hay un conflicto entre vos y Darío, entre Dardo y Coqui Argento”, le preguntó el cronista. Marcelo le contestó: “Bueno, qué sé yo. No, con Darío somos familia, siempre lo fuimos. Pero bueno, no sé”. Cuando el periodista le consultó por qué creía que había salido esa versión, el actor respondió: “Ah no sé, ya me hacés una contra pregunta que me acotás”.

El elenco de Casados con Hijos

También reveló que recibió una invitación de la familia Lopilato para dar a entender que está todo más que bien: “Bueno sí, hoy Beatriz, la mamá de Darío, me ofreció ir a Canadá como no conozco”. Además, aprovechó para contar que hay una buena relación entre su hijo Bastián y los de Luisana Lopilato: “Mi hijo juega con los juguetes de los hijos de Lu. Mi nene le dice ‘tío’ a Darío. Somos familia. Nunca pasó nada, jamás”.

Por último, el actor aclaró: “Entre Darío y yo no hay problemas de ego, de guita ni de nada. Estamos disfrutando. Seríamos dos pelotudos si hacemos eso, chau”. Cabe recordar que Casados con hijos es una adaptación de la serie americana Married with children, de Sony Pictures Entertainment, cuenta con la dirección de Guillermo Francella y libros de Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón, la misma dupla responsable de los guiones de la ficción de Telefe. El show es producción de Telefe, una marca propiedad de Paramount y RGB Entertainment. Las entradas están en venta en la boletería del teatro y a través de Ticketek.

Por otra parte, el año pasado Marcelo expresó su tristeza por la pérdida de su tía, que se llamaba Argentina y que falleció el 25 de diciembre. “Les voy a contar una cosa. En plena navidad ‘se fue’, físicamente, claro, mi otra mamá. No les pedí permiso a mis primos, sus hijos, para publicar esto... Ojalá no me reten. Ella es mi nuevo ángel”, comenzó relatando el actor.

“Cada vez que estoy detrás de esa puerta de ‘Los Argento’ miro al cielo y sé que me cuida. Y la escucho en cada aplauso, función a función. Canchera, con un humor ácido, moderna para su época. Mi tía Argentina. Sí, Argentina. Mi ‘otra’ MAMÁ”, cerró De Bellis la emotiva publicación.

Seguir leyendo: