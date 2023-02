Quién es Yasmín Corti, la nueva integrante de El Hotel de los Famosos 2 y ex de Nicolás Cabré

Yasmín Corti, con una amplia experiencia en el medio, ahora es parte de El Hotel de los Famosos 2

“No puedo creer que estoy acá... ¿esto es real?”, comentó a cámara la bailarina Yasmín Corti previo a su ingreso en El Hotel de los Famosos 2, quien llegó debido a la gravedad de una lesión sufrida por Érica García que le impidió seguir en el reality. Así, con su valija, la nueva integrante cruzó la puerta y comenzó a saludar. “Soy su nueva compañera, soy la nueva participante, mi nombre es Yasmín”, comentó a los presentes.

En ese instante, la cara de Fede Barón cambió y se sentiría obnubilado: “De repente entra una sirena, una belleza, hermosa”, comentaría a cámara. Por su parte, Delfina Gerez Bosco respecto de la primera impresión al verla explicaría que “me traen una morocha, alta y muy simpática y agradable, me da bronca, pero no le digo nada”.

“Me encanta la idea de estar como huésped. Las camas, las almohadas, las instalaciones... ay, dios mío la pileta”. explicaría la bailarina respecto de su primera impresión del hotel. Sin embargo, pese a la felicidad de ese primer momento, llegaría un tiempo de tensión, y fue cuando en medio de los saludos a los participantes, se encontró con Mimi Alvarado. “Cuando entra la reconozco inmediatamente porque tengo muy buena memoria a largo plazo. Tuve un enfrentamiento con ella en un programa en el que trabajaba, donde le dije que buscaba cámara y metía gente en el medio para hacerse famosa y conocida”, dijo la novia de Luciano El Tirri.

Yasmin Corti el año pasado fue parte Quién es la máscara, además de estar en teatro con Aníbal Pachano en Así vuelvo (Foto: Instagram)

Es que Yasmín tiene una amplia trayectoria como bailarina, y en un momento, además de ser parte del Bailando 2018, pertenecía al cuerpo de baile de la obra teatral Sugar, protagonizada por Nicolás Cabré, a quien conoció allí y con quien comenzó a entablar una relación que iba mucho más allá de una simple cuestión laboral.

La joven había contado en La previa del show que había tenido “una linda relación” con el protagonista de Mi hermano es un clon, con quien había trabajado en Sugar, pero que se había terminado abruptamente “cuando apareció Laurita”. Y obviamente, al ser parte del grupo de bailarinas que acompañaba a Esmeralda Mitre en uno de sus cuadros, antes de dar su devolución, Ángel de Brito quiso saber los detalles.

“No fui novia. Dije relación, no dije noviazgo”, fue lo primero que se encargó de aclarar Yasmín. “¿Relación de compañeros?”, indagó el jurado. “Y algo más…pero no es lo mismo”, explicó la bailarina.

Entonces, tanto De Brito como Marcelo Tinelli quisieron saber qué fue lo que pasó exactamente. “Se cortó lo nuestro cuando apareció Laurita”, confirmó Yasmín. “¿Qué era ‘lo nuestro’?”, insistió Ángel. “Para mí era algo significativo, lindo… No éramos novios. Era como cuando estás con alguien que te contás todo, que te ves en el teatro y afuera…”, detalló la bailarina.

Yasmin Corti disfruta de unos días de descanso en Ibiza (Foto: Instagram)

¿Cómo le avisó Cabré que se iba con Laurita Fernández? “Por teléfono. Charlamos largo y tendido, pero bueno, fue por teléfono…”, contó Yasmín. “Por lo menos te lo dijo”, la quiso conformar Tinelli. “¿Le tengo que agradecer que me lo dijo? Sino, ¡lo iba a ver en tele! Desapareció y chau”, dijo la muchacha.

Entonces, para ponerle un poquito más de condimento a la noche, Ángel le preguntó si Laurita le había mandado mensajes. “Sí, pero no los abrí”, respondió Yasmín. Hasta ese momento, la actual conductora de Bienvenidos a Bordo no había emitido sonido alguno. Pero, entonces tomó la palabra y explicó: “En realidad, te escribí porque nos cruzamos y me saludaste raro. Y dije: ‘che, capaz tenía un mal día y yo no lo interprete’. Pero, honestamente, no me voy a hacer cargo de las historias que él tuvo. Es parte de su pasado y para mí está buenísimo. No tengo nada malo”.

En lo que sería la temporada de verano en Mar del Plata para inicios de 2019, la bailarina se preparaba para formar parte del staff de Sugar con Laurita Fernández, Federico D’Elía y Victorio D’Alessandro (en reemplazo de Cabré). Sin embargo, eso no fue posible: “Hasta me habían dado un lugar mejor en la obra. Pero me llamaron para decirme que me desvinculaban. Pregunté por qué y Majo me dijo ‘no sé, viene de arriba’, hice un descargo pero después entendí que era una intermediaria”, explicaría en ese momento.

“Por lo visto no gustó lo que pasó”, explicó sobre el entredicho con Laurita Fernández en la pista de Showmatch, “pero él (Cabré) ya no está y de ella lo que dije es que no tenía problema”, agregó. Luego, De Brito en Los ángeles de la mañana preguntó: “¿Sentís que te bajo ella?”, y muy segura respondió: “Sí, obvio. O al menos tiene un poder para que no sea así, si no lo está haciendo también es una manera de aceptar que lo hagan”.

El desenlace la desilusionó ya que no lo creía posible: “Me lo venían diciendo, ‘tené cuidado, porque si se cruza con vos, te va a bajar’ y yo no creía. Se sabe que es una pica seso que hasta no lograr su objetivo no para, es muy estratega, planta el personaje de buena y por atrás va por todo”.

Ahora Yasmín tiene la oportunidad de lucirse y darse a conocer en el reality que conducen Pampita y el Chino Leunis. Hasta el momento, ya logró cautivar a algunos de sus compañeros pero no todas fueron alegrías porque en el cara a cara quedó nominada para abandonar el juego. Habrá que esperar.

