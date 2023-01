Fuerte pelea entre Sebastián Cobelli y Fernando Carrillo en El Hotel de los Famosos 2

El fuerte enfrentamiento entre Fernando Carrillo y Sebastián Cobelli en El Hotel de los Famosos 2

En el reality El Hotel de los Famosos 2 (El Trece), Fernando Carrillo y Sebastián Cobelli tienen una muy mala relación. En reiteradas oportunidades, se enfrentaron y discutieron a los gritos frente a sus compañeros. Recientemente, los participantes casi se van a las piñas en la cocina y Federico Barón debió separarlos.

“Estás confabulando, eres muy poco hombre”, le dijo el actor. “Decímelo en la cámara, cuando se prendan las luces. Vos sos un discriminador, homofóbico”, le respondió el esposo de Fernanda Vives. “Inventás cosas para salir en cámara. Yo no soy homofóbico”, le contestó el ex de Cathy Fulop.

Cobelli siguió con fuertes acusaciones contra su compañero: “Estuviste preso por abuso sexual y tenés un hijo adolescente al que no le das bola”. El actor le gritó: “Eso es falso, chismosa. Eres un poco hombre. Mi esposa jamás se va a divorciar de mí. Ella no va a encontrar nada en mi teléfono”.

Los concursantes tuvieron una pelea similar cuando José María Muscari reunió a todos para tener una charla sincera. El coach les hizo hacer una actividad que terminó mal. Todo comenzó cuando el también director teatral les pidió que escribieran en un papel qué famoso tenía algo interesante para contar y quién no. Luego de que los competidores entregaron sus opiniones, Muscari fue leyendo cada uno de los papeles y debatieron sobre el comportamiento de los demás.

Un clima tenso se generó cuando el coach leyó: “Carrillo no tiene nada que contar porque lo único que hace es actuar de sí mismo”. El actor se río y respondió: “Yo no actúo, soy totalmente transparente y he tenido un par de percances con un par de compañeros. Yo digo que es de hombres pedir perdón y de caballeros saber perdonar. Pedí perdón pero no escuché aceptó el perdón”.

Cuando José María le preguntó con quién había tenido problemas, Fernando respondió: “Con Cobelli, pensé que me quería pegar”. Rápidamente, Sebastián aseguró: “Entendí que él es una persona cuando se prende la luz roja y hay una actividad. Pero cuando está solo tiene otro léxico, otro relato que va más para el lado de discriminador y homofóbico”.

El ex de Cathy Fulop se enojó muchísimo y le preguntó a su compañero: “Oh, my God. ¿Homofóbico yo? ¿Qué huevos tienes tú para decirme eso?”. Cobelli volvió a ratificar su postura: “Cuando no está la cámara tu relato es otro... A mí me discriminaste cuando me dijiste que era obeso”. Carrillo lo interrumpió y dijo: “Eso es falso, yo soy una persona honesta. Tú no eres franco ni te muestras franco... Yo amo a la comunidad gay”. Luego, se retiró enojado de la reunión.

En esta segunda edición, Carolina Pampita Ardohain y el Chino Leunis son nuevamente los conductores de este reality que pone a prueba física y mental a un grupo de celebrities que debe convivir en un hotel, según las pruebas que vayan superando. El ciclo cuenta además con la presencia de Gabriel Oliveri, como gerente del hotel, Christian Petersen que dirige el servicio de cocina, José María Muscari, coach de convivencia y Juan Miceli, responsable de Jardinería.

