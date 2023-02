La reacción de Thiago cuando se enteró que Daniela no quiere continuar la relación cuando salga de Gran Hermano 2022

Thiago se enteró de que Daniela no quiere continuar la relación cuando salga de Gran Hermano 2022

Luego de ser eliminado de Gran Hermano 2022 (Telefe), la vida de Thiago Medina está comenzando a cambiar. A través de la potente exposición mediática que le otorga el célebre reality show, el joven oriundo de González Catán consiguió que le remodelen toda la casa y también un puesto laboral como encargado de edificio, según lo que contó su hermana Camila.

Este jueves Thiago fue entrevistado por Intrusos (América) y fue consultado por su paso por el programa que conduce Santiago del Moro. “¿Extrañas algo de la casa, además que a Daniela?”, quiso saber Marcela Tauro en referencia a la joven que conoció en el reality y con la que mantuvo un vínculo intenso y fogoso. “Si, un poco”, respondió el exparticipante e inmediatamente el resto de la mesa conducida por Florencia de la V comenzó a dudar de su respuesta.

“¿Seguirías en pareja con ella? ¿Formarías pareja con ella?”, le insistió Tauro y el muchacho de 19 años le contestó: “Si, ¿por qué no?”. “¿Crees que ella también quiere?”, volvió a formularle la periodista, pero Thiago esquivó la pregunta y dejó la respuesta en suspenso.

"No veo Gran Hermano", dijo Thiago después de haber sido eliminado del reality show

“Pero cuando ella dijo que elegía estar sola, ¿Cómo lo tomaste?”, fue la pregunta de parte de Nancy Duré. “Es que no veo Gran Hermano”, le respondió Thiago entre risas. Los panelistas del programa no le creyeron y quisieron saber cuál era el motivo para no seguir las acciones del reality que lo tuvo como uno de los protagonistas. “Es que estoy acá con mis hermanos y no veo la televisión directamente”, fue la respuesta del ex “hermanito”.

Entonces, para ponerlo en tema, Duré le contó que “el otro día, Daniela en la gala de nominados dijo que había decidido estar sola y que la relación con vos no iba más. Que todo era una elección”. A partir de esto, las risas quedaron a un lado y se transformaron en un silencio incómodo que Thiago rompió con una respuesta de compromiso, muy políticamente correcta.

“Bueno, la felicito. Cuando vuelva vamos a tomar un helado”, dijo Medina con una media sonrisa. “Thiago, yo creo que tu Instagram te está explotando de propuestas. No sé porqué tengo esa sensación. Mucho mensaje efímero”, apuntó De la V como para salir del momento tenso y gastarle una broma al entrevistado.

Thiago y Daniela formaron una fogosa pareja en la casa de Gran Hermano 2022

Algunos días atrás y en conversación entre varios participantes, Daniela le reveló el sueño que había tenido la noche anterior a Ariel Ansaldo y Lucila La Tora Villar. “Lo que no me pasó en todos estos meses me está pasando ahora... Me duermo y sueño con mi ex”, contó la participante popularmente conocida como Pestañela, por sus llamativas pestañas postizas que no abandona en ningún momento del día.

En ese punto, Lucila quiso saber y le hizo una pregunta. “¡Me estas jodiendo! ¿Con el último de acá?”, dijo La Tora en referencia solapada a Thiago. Pero Daniela lo descartó de plano: “No es mi ex”. “Con el que realmente amas y no podes olvidar y le queres dar una segunda oportunidad y estás confundida”, intervino en ese punto el parrillero, uno de los últimos ingresos a la casa y archi rival de Walter Alfa Santiago. “No, ya no doy más segundas oportunidades”, cerró la joven oriunda de la localidad bonaerense de Moreno.

