La emoción de una participante de Los 8 Escalones al contar que perdió a su familia: “Me quedé yo solita”

El programa de entretenimientos Los 8 Escalones de los 2 millones es uno de los más vistos de la pantalla de El Trece. En esta oportunidad, una participante logró ganar un importante premio y se emocionó hasta las lágrimas al contar su historia de vida.

Durante la emisión del miércoles, Natalia contó que trabajaba manejando su automóvil con una popular aplicación de transporte. En diálogo con Guido Kaczka, la joven oriunda de San Martín dio detalles de su triste presente: “Mi familia falleció por covid, en el 2021. Mi hermana el 29 de marzo, mi papá el 2 de abril y mi mamá el 9 de abril. Así que éramos cuatro y me quedé yo solita”.

Además, señaló que ella también se contagió pero no le afectó tanto como al resto de sus familiares. “Los tres tuvieron neumonía bilateral, entubados todos, en diferentes lugares”, manifestó Natalia. “Cuando tenía covid me llamaban para darme el parte médico. Porque no podía ir, y se fueron yendo de a poquito. Pensé que uno se quedaba, pero no, y quedé solita”, agregó muy emocionada.

Natalia se emocionó al ganar en el ciclo Los 8 Escalones de los 2 millones

Cuando el conductor le consultó en qué gastaría los dos millones en el caso de obtenerlos, la participante respondió que necesitaba el dinero para pagar los trámites de sucesión. “A los meses ya tuve que empezar a hacer la sucesión, porque tampoco es que me dijeron antes algo… Nada, se fueron y chau”, explicó.

Finalmente la joven fue contestando correctamente las preguntas hasta que logró consagrarse como la ganadora del premio. “Felicitaciones, qué bueno, qué bueno para Estela también, para tu tía. Qué lindo abrazo que se dan, por favor, qué lindo, qué bueno Natalia”, dijo Guido cuando la tía de la joven salió corriendo a felicitarla al recibir el cheque.

Por otra parte, las autoridades de El Trece decidieron cambiar el horario de algunos programas para intentar ganar la batalla de rating contra Telefe, su máximo competidor que ha logrado liderar con su grilla, especialmente con el reality Gran Hermano. Entre las modificaciones, El Hotel de los Famosos 2 perdió el prime time y pasó a la franja de 18.30 a 20 horas. Mientras que Los 8 Escalones de los 2 millones continuó en su tradicional horario de las 21:15 pero extiendieron su duración media hora y finaliza a las 23 horas compitiendo con el reality show que conduce Santiago Del Moro.

Una vez instalada esta grilla, Guido opinó al respecto en una entrevista con LAM (América): “Ahí estamos, se va moviendo la grilla. El verano siempre trae otros números, otros contenidos, pruebas, idas y vueltas. Los 8 Escalones tiene un margen de 20 minutos, a veces es más corto o más largo, pero se mantiene dentro de lo mismo”.

“El programa tiene casi dos años, entregó más de 600 millones de pesos en premios... Me gusta mucho y me tengo que controlar para no jactarme tanto de un programa que me da mucho orgullo. Al programa le va muy bien y nuestra idea es nutrirlo, hacerle pequeños cambios que no le saquen el espíritu al programa pero ir innovando, hacer mejores cosas”, continuó el conductor.

En cuanto a las modificaciones en la grilla del canal de Constitución, afirmó: “Son movimientos de programación, a veces están menos confirmados. A veces incluso se confirma y después se desconfirma. Evidentemente, hay mucho joystick, se pulsea el minuto a minuto en la tele y eso hace que las informaciones no sean erradas, pero sí que cambien. Para mí, siempre se está viendo. O al menos yo me hago esa idea para saber que los programas, mientras estén al aire, tienen su chance. Y cuando no están al aire, los conductores o productores tienen la posibilidad de volver”.

