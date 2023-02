El Hotel de los Famosos 2: Flor Moyano denunció por abuso sexual a Juani Martino

Flor Moyano denunció por abuso a Juani Martino (Video: Intrusos)

Días atrás Flor Moyano expuso su descontento con sus excompañeros de El Hotel de Los Famosos 2 (El Trece) a raíz de la acusación pública por acoso sexual a Juani Martino, quien habría sido expulsado del juego por este motivo, algo que aun no fue mostrado en el reality show que conducen Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis.

“¿Grupo hermoso? Se hacen los amigos, suben una fotito como si nada sabiendo todo lo que pasó. Qué triste que apoyen a una persona así, es lamentable”, escribió la influencer en sus Instagram Stories luego de ver una foto en la que el hermano de la periodista Majo Martino aparece junto a Delfina Gerez Bosco, Martín Coggi, Sebastián Cobelli y Enzo Aguilar, entre otros, cuando el último fin de semana se reunieron en la Costa Atlántica en plan de camaradería. “Ya todo saldrá a la luz. Esto habla mucho de la clase de personas que son y a quién apoyan”, cerró en el texto.

Pero lejos de quedar en una disputa mediática, Moyano llevó el caso a la Justicia y ahora tiene otro tenor: denunció a Martino por abuso sexual.

Esto se difundió en el aire de Intrusos (América) con Marian Farjat -también exparticipante del reality- presente en el estudio, en calidad de invitada y para opinar al respecto. “Hasta ahora era una denuncia mediática y especulaciones, pero Flor Moyano acaba de denunciar a Juan Martino”, anunció Florencia de la V y le dio el pie al panelista Sebastián Pampito Perelló Aciar para que mostrara el documento de la denuncia formalizada por el abogado Roberto Castillo, representante legal de la modelo.

Parte de la denuncia de Flor Moyano a Juani Martino (Captura de TV)

“Hoy a la mañana fueron a hacer la denuncia, después de que el equipo de Castillo la entrevistara durante muchos días a Flor. Esto empezó hace un mes”, contextualizó el panelista. “Hasta este momento eran acusaciones cruzadas y no existía una denuncia. En el transcurso de estos días, Flor necesitó ayuda psicológica y empezó a tener en mente la posibilidad de iniciar una denuncia. Contactó a Castillo y empezaron con las charlas”, siguió con el relato.

A continuación, Pampito reprodujo un textual del abogado Castillo sobre cómo formuló la denuncia: “Me costó mucho porque ella estaba muy asustada y muy angustiada. Le costaba mucho contar lo que había pasado en El Hotel. Después de muchas entrevistas logramos detectar seis tipos de abusos”.

“Castillo también me dijo que tiene los videos de lo que se vio dentro del Hotel. De esos abusos que contó, ella tiene las pruebas”, retomó el panelista, quien reiteró que la denuncia se formalizó en la Justicia en la mañana de este jueves 2.

Flor Moyano y Juani Martino en El Hotel de los Famosos 2

Por otra parte, el panelista afirmó que Juani Martino le dijo que, ante esta situación, “se va a autodenunciar, ya estuvo hablando con abogados, ya pidió los videos a toda la producción... La idea es denunciarse a sí mismo para ser investigado y quede limpia su imagen”.

Por último, el periodista reveló uno de los abusos detectados por Castillo en el relato de Moyano. “Lo que me cuenta el abogado es que él le tocó la cola a ella, sin su consentimiento. Yo le pregunté a Juani Martino por esto y él me dijo: ‘Sí, le toqué cola una vez en la pileta y ella me tocó la cola a mi. Pero fue en un juego de pareja’”, cerró.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

