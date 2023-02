La particular “venganza” de Marcos hacia Camila que desató todo tipo de comentarios en Gran Hermano 2022

La divertida "venganza" de Marcos hacia Camila (Video: Gran Hermano 2022)

Ya queda poco para que el reality finalice y el ánimo en Gran Hermano es de lo más dispar. Los hermanitos pasan por todo tipo de emociones a lo largo del día: alegría, euforia, tristeza, risas, ansiedad y hasta ganas de abandonar el aislamiento para reencontrarse con sus seres queridos. Pero también tienen momentos de bromas, las que ayudan a distender ese abanico de sentimientos.

Y en esta recta final, los vínculos se fortalecen o bien se rompen, así como también se tejen alianzas nuevas. En ese contexto y desde que ingresó en la casa (un mes y medio después que el resto), Camila se acercó a Marcos con intenciones que no quedan del todo claras.

Es que la joven de Ituzaingó en las últimas jornadas se mostró más cerca del salteño, el niño mimado del público, y hasta comenzó a explicar a los demás participantes su intención de que pase algo entre ellos. Estrategia o amor, la participante comenzó a perseguirlo permanentemente por toda la casa, sin descanso, sin embargo nunca fue correspondida. De hecho, el joven estudiante de derecho le ha aclarado que no es recíproco y hasta le pidió en varias oportunidades que no la toque. Pero Camila nunca respetó su pedido.

En las redes sociales los fanáticos que siguen el minuto a minuto de lo que ocurre en el popular reality conducido por Santiago del Moro ya hicieron foco en esta relación y hasta se preguntan si no se trata de acoso el accionar de Camila y cuestionaron si la producción del ciclo debería tomar cartas en el asunto. “Pobre pibe, no lo deja tranquilo. Si sería así Marcos con ella ya lo estarían matando como a Agustín”, opinó un seguidor. “Lo que ella está haciendo es acoso. Claramente a Marcos le molesta la tipa, estar enamorada no es excusa para ser así con una persona”, agregó una joven. Recientemente se viralizó un episodio que ocurrió en la pileta: Marcos estaba sobre un inflador cuando Camila intentó subirse y terminó tirándolo. La reacción de él fue alejarla. Y así se repiten varias situaciones desde hace semanas.

Camila sigue molestando a Marcos (Video: Gran Hermano 2022)

Esta vez, mientras los hermanitos estaban en el jardín llevando a cabo la prueba semanal para definir el presupuesto, entre aros, pelotas y todo tipo de objetos. En la escena se pueden ver a Marcos, Camila y la Tora, quienes intentaban un tiro al blanco con una pelota amarilla.

En un divertido episodio que terminó en risas, el joven hizo el ademán de apuntar hacia Lucila pero en realidad, le tiró un pelotazo a Camila que se encontraba a su lado. La joven pianista se hizo la ofendida pero al instante volvió para iniciar una guerra de pelotazos. Una pequeña “venganza” del salteño, una humorada como la que cualquier grupo de hermanos puede hacerse en una casa familiar.

“Lo aplaudo, estuvo re bien”, escribió una usuaria tras viralizarse el corte del video. “Che, igual si esto lo hubiera hecho Agustín ya todos saltaban con que era violento”, dijo otra persona. “Lo hizo en joda gente, Camila no se ofendió, a los 2 minutos ya le andaba insistiendo para ir al sauna, no sean tan sensibles”, explicó otro usuario.

En una nueva ronda de nominación, en la noche del miércoles se nominó y la placa quedó formada por Ariel, Nacho, Alfa, Marcos y Julieta, y en la gala de esta noche Camila deberá salvar a un compañero. Si bien se desconoce qué hará, todo indica que salvará al participante más grande de la casa ya que desde hace un tiempo se convirtió en su aliado número uno dentro del reality.

