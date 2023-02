La modelo que compartió sus chats con Mauro Icardi dio detalles de la conversación: “Me ofreció viajar a verlo”

Habló Rocio Galera, la joven a la que Mauro Icardi quiso seducir por Instagram y luego ninguneó

Mientras su ex Wanda Nara permanece en Buenos Aires, con un viaje a Dubái que desató todo tipo de rumores, Mauro Icardi pasa sus días en Estambul, cumpliendo funciones en el Galatasaray. Y en tanto espera encontrarse con la empresaria para realizar los trámites del divorcio, se vio envuelto en un escándalo virtual que sigue en aumento.

En este contexto, en los últimos días tomaron estado público unos supuestos chats privados entre el delantero y Rocío Galera, modelo y psicopedagoga cordobesa con más de 70 mil seguidores en Instagram. La imagen que se viralizó en las redes, es una captura de pantalla en la que a ella se la ve en traje de baño tomando un mate y que recibe dos emojis del futbolista: un tigre, el animal que tiene tatuado en su espalda, y una cara con los ojos en forma de corazón.

“¿Sos vos? ¿O te manejan las cuentas?”, le preguntó asombrada la muchacha. “Soy yo, a mí nadie me maneja nada”, puso entonces el futbolista. La charla continuó, ya que la joven le escribió: “Me encantaría conocerte. ¿A dónde estás?”. Y el futbolista le respondió con un pedido especial: “Estoy en Estambul y me interesas. Estoy complicado, lo único te pido privacidad”.

Sin embargo, la cordobesa no dudó en publicar la conversación que enseguida llegó a los medios. Y, frente a los comentarios de sus seguidores preguntando qué pasó con la “privacidad”, redobló la apuesta diciendo: “Me están llegando muchos mensajes así. La verdad que no me interesa su privacidad porque su vida es pública”, expresó la modelo, que también cerró su cuenta de Instagram y la puso en modo “privada” luego del aluvión de mensajes que recibió por haber expuesto esta situación.

Al parecer, el haber hecho pública la conversación fue lo que motivó el enojo de Icardi, que se manifestó en dos oportunidades de manera similar. “¡Lo aclaro para que no queden dudas! ¿Con esta también me caso en rito espiritual? Avisen cualquier cosa. ¡Todo falso! Considero que estoy para un poquito más que esto. Hoy en día cualquiera se hace “famoso”, señaló el deportista ante una publicación de la cuenta oficial de LAM que catalogó de fake news.

Rocío Galera (Instagram)

Durante el martes, el futbolista volvió a expresarse en sus redes para “desmentir rotundamente todos los chats, mensajes, llamadas o lo que quieran inventar en mi nombre”, señaló en su texto en letras blancas sobre fondo negro. “No hablé nunca con ninguna chica desconocida fuera de mi círculo íntimo, no lo necesito. Y vuelvo a repetir, hoy más que nunca, que estoy para un poquito más que escribirle a minitas por Instagram. Los que me conocen saben muy bien la verdad. Y en el caso que tuviera que escribir, seguramente no sería este tipo de persona”, agregó.

Horas después de la publicación, Rocío habló por primera vez en los medios. Lo hizo con Karina Mazzocco en A la tarde (América), donde contó cómo había seguido después del diálogo con el futbolista. “Yo lo primero que hice fue compartirlo, fue como: ‘Guau, me está escribiendo Mauro Icardi’. No pensé que iba a tener la repercusión que tuvo, ni que me iban a llamar de todos los programas. Antes me han hablado otros famosos y nunca pasó más de eso”, admitió, aunque no quiso dar nombres.

Rocío contó que Icardi le recriminó que haya hecho público la conversación. “Ahora alguien lo va a desmentir, porque él está en medio de un divorcio, y no le conviene que se lo vincule con otra persona”, deslizó, y respondió negativamente y sin dudar cuando le preguntaros si quería tener algo serio con el futbolista.

La modelo argentina que habría intercambiado chats con Mauro Icardi (Foto: Instagram)

La modelo explicó por qué esta vez había decidido a hablar. “Hay una persona que le está manejando las redes y lo está intentando cuidar y no lo está ayudando para nada. Tratando a las mujeres de minas, tratando de gorreada (sic) a la mujer del otro futbolista”, manifestó en relación a su ex compañero del Inter de Milán, Keita Baldé, que vincularon con Wanda. Y continuó criticando a Icardi. “No me gustó, y la que está para mucho más soy yo. No tiene vínculo ni con su mamá ni su hermana y está divorciándose de su mujer, así que tan bien con las mujeres no les va”, señaló.

Rocío aseguró que todos sus diálogos fueron vía Instagram, que no hubo intercambio de teléfonos ni videollamadas. Y negó rotundamente que buscara fama. “Si quisiera fama, agarro el pasaje que me ofreció, me subo a un avión y me voy a verlo. Me dijo que allá se encuentra muy solo, que no tiene a nadie y que está luchando por la tenencia de sus hijas. Y manifestó su admiración respecto a la madre de las pequeñas: “A Wanda la amo, me parece una genia, súper inteligente, y nunca tendría problemas con ella”.

