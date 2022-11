La China Suárez y el Polaco hicieron el challenge del tema que grabaron juntos

La China Suárez y el Polaco grabaron el challenge del tema que grabaron juntos (Instagram)

Después de lanzarse como cantante con Lo que dicen de mí, lucirse junto a Santi Celli con el tema El juego del amor y protagonizar el videoclip de Perfecta, la canción que su novio, Rusherking, grabó junto Dread Mar I, Eugenia la China Suárez aceptó la propuesta de Ezequiel el Polaco Cwirkaluk, quien la contactó vía Instagram para pedirle que cantara junto a él Ya no quiero verte, hit que en pocos días superó los 10 millones de reproducciones. Y entonces llegó el momento del challenge.

El encargado de plantear el desafío fue el creador de Deja de llorar, quien a través de las redes sociales invitó a la actriz a realizar el bailecito que rápidamente se hizo viral. En el feed de Instagram del Polaco, el video logró miles de likes y comentarios, entre los que se destacaban lo bien que se movía la China con su look relajado y sexy, mientras el cantante intentaba seguirle los pasos enfundado en un bermudas y una musculosa. Pero el cumbiero se encargó de invitar a todos a intentar el baile al igual que él.

En el video del tema en cuestión, se los puede ver a ambos bailando y disfrutando al ritmo de la cumbia en un rodaje que finaliza con el fragmento de la canción. “Papi buena suerte, ahora no te quiero, ahora si me quieres, desde que te fuiste ha cambiado mi suerte, baby: ya no quiero verte”, dice ella y hace un gesto muy particular como broche final.

El video de Ya no quiero verte, de la China Suárez y el Polaco

Como era de esperar, dada la popularidad de ambos artistas, el clip generó una ola de repercusiones en las diversas plataformas y redes sociales. Además, desde Qatar, donde se encontraba cumpliendo algunos compromisos laborales, la actriz pidió a sus seguidores que le compartan videos bailando o cantando la canción. Y entre los cientos y cientos de comentarios, se sumó el de Thomas Tobar, su actual pareja, quien subió a sus historias de Instagram la canción junto a la portada del single y sumó un comentario con la mejor de las ondas. “Felicitaciones mi amor que temazo que se mandaron”, expresó el rapero, mencionando a ambos.

Los mensajes públicos de amor ya son una constante entre la China y Rusher. Días atrás, la actriz utilizó su cuenta oficial de Instagram para dedicarle un romántico posteo al cantante y aprovechó para expresarle todo su cariño. “Qué manera de iluminar mi vida. Qué manera de llenar todo de amor. Qué manera de hacerme sentir amada. Qué manera”, escribió la popular artista arrobando a muchacho, junto a una imagen romántica de ambos en blanco y negro.

Unos días antes, Suárez puso un pasacalles en la puerta de la casa del trapero. “De ti nada me separa ¿Ya te puedo decir que te amo?”, señalaba en el enorme cartel que le mandó a hacer. La primera frase que utilizó no es casual, sino que forma parte de la canción que él le dedicó a ella. Y firmó como “Chinita”, el apodo que le puso el músico.

Completamente enamorado, Rusher no dudó en compartir una foto del pasacalles en sus stories de Instagram y expresó: “Hoy tenía un mal día y me lo cambiaste en un segundo. Qué hermosa sorpresa, sos lo más lindo que existe. Yo también te amo muchísimo, mi amor”.

