Luciana Geuna habló de su renuncia a Telenoche: “No daba romper la dupla para hacer otra”

Luciana Geuna habló de su renuncia a Telenoche (La Once Diez)

Luciana Geuna decidió cerrar un ciclo en su carrera luego de que Diego Leuco, su coequiper en Telenoche, renunciara a la conducción unos días antes que ella. En ese momento, la periodista había anunciado su salida del noticiero de El Trece por medio de una sentida carta de despedida a través de Instagram. “Creo mucho en los ciclos, aunque duelan los finales, abren comienzos, empujan decisiones. Estoy al aire todos los días en radio o tele desde que nació mi primer hijo. Cualquier mamá sabe lo que es compatibilizar esos universos: cuidar y darle tiempo y espacio al mundo íntimo de la familia, ese motor que lo empuja todo, que lo llena de amor, mientras trabajamos para crecer en la profesión que nos apasiona”, había escrito la conductora.

Luciana Geuna renunció a Telenoche y dejó una emotiva carta: cuál será la dupla definitiva en el noticiero La periodista decidió irse del ciclo de El Trece luego de que su compañero Diego Leuco confirmara su alejamiento VER NOTA

Además, había señalado: “El resultado puede ser vertiginoso y cansador pero feliz: Vito y Jacinta corren desde que saben caminar por los estudios de la tele como si fuera su plaza de juegos y yo trabajo de lo que me gusta. En esa búsqueda, hoy se cierra un ciclo. Con Diego Leuco dejamos de conducir Telenoche, un proyecto que nos unió para siempre porque adoramos trabajar juntos (y seguiremos haciéndolo, ya les contaré)”.

Luciana Geuna habló sobre su renuncia a Telenoche (Foto: Archivo)

En medio de agradecimientos y palabras muy emotivas, Geuna dio a conocer su decisión de no continuar con la conducción del noticiero con otro compañero de trabajo. Finalmente, la periodista rompió el silencio en una entrevista radial que brindó a Moskita Muerta y Nilda Sarli. Allí, en el programa Por si las moscas, de La Once Diez, Geuna reconoció que no le resultó fácil tomar esta decisión, pero que aun así se siente bien consigo misma.

Las mejores fotos de la semana: la luna de miel de Fantino en Egipto, la selfie de Piqué con su novia y los famosos en Punta Cana Además, Mirtha Legrand disfrutó del show de Abel Pintos en Mar del Plata y despidieron con mucho dolor al actor Claudio Da Passano que murió a los 65 años VER NOTA

“Lo de Diego ya lo sabía antes de irme de vacaciones”, comenzó diciendo la periodista. Y agregó: “Fue muy un minuto a minuto, lo íbamos hablando, el día que Diego lo decide obviamente se abría un mundo nuevo, fue un cimbronazo, porque éramos un proyecto, fuimos una dupla, yo siento que los notis guardan eso de la dupla, como una casa con un papá y una mamá y eso es parte del alma de un noticiero y por eso tuve esa búsqueda y ese respeto de que el proyecto es la dupla”.

Más adelante, Geuna contó lo difícil que fue para ella tomar la decisión de renunciar. “Son situaciones complejas, no lo niego, para mí fue un proyecto enorme, yo me crié viendo Telenoche, en Rosario. Cuando empezamos el noticiero, me acuerdo que le escribí un mensaje a Mónica Cahen D´Anvers diciéndole el honor que era para mí formar parte de ese lugar, y ella me contestó un mail precioso que me lo guardo como un tesoro”, reveló visiblemente emocionada. Y enseguida continuó: “Obviamente que no era una situación sencilla, era compleja pero había que tomar decisiones. Vieron cuando las cosas son como son, a veces hay que hacer, hay que tomar decisiones, y en esa situación para mí estaba muy claro, a veces se impone la realidad. Y la realidad era esa, éramos dos, empezamos dos, el proyecto era con los dos, hacer una dupla nueva de una dupla partida, ¿viste cuando no lo ves? No lo ves, no lo ves, y si no lo ves, no es”.

La periodista reconoció: “Obviamente me generó miedo, dolor, pero hay que priorizar el hacer frente a algo que sucede de una manera. Estoy muy tranquila en ese sentido con la decisión. Después está cómo construimos algo ahora, supe que Telenoche no iba a ser para siempre, en paralelo mi cabeza busca otros proyectos, otras cosas. Con el canal estuvimos bastante en coincidencia con lo que tengo ganas de hacer y lo que pretende el canal”.

Seguir leyendo: