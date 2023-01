Malena Narvay y su gran presente: “Soy bastante ambiciosa”

Malena Narvay (Instagram)

Proveniente de una familia de actores (como su papá, Eduardo), la vida artística de Malena Narvay comenzó cuando apenas tenía 8 años. A partir de entonces incursionaría en teatro, cine y también en televisión. Fue subiendo peldaños, con papeles en ficciones como Mis amigos de siempre y Quiero vivir a tu lado, entre otras. Hasta que el quiebre, si es que hay un momento para marcar un antes y un después, se dio en 100 días para enamorarse.

La novela de Telefe se caracterizó por abordar temas que eran tabú en el prime time televisivo, como el bullying y la elección de género en adolescentes. Allí, Malena se puso en la piel de Emma, aquella joven que mantiene una relación con Juana (Maite Lanata), quien no se siente cómoda con su cuerpo y empieza a llevar adelante un cambio contra todos los perjuicios, incluso los de su propia familia.

En los últimos años su nombre cobró un lugar preponderante, y mucho más por su reciente labor en Pipa, la película de Netflix que protagoniza Luisana Lopilato. Pero además, la música también es parte de su presente. Luego de una relación con Julián Serrano, que provocó la atención de la prensa rosa porque el youtuber venía de salir con Oriana Sabatini, Narvay ahora está en pareja con el DJ Leo Cepeha. Pero, quizás por algún revuelo mediático generado en aquellos días, no le hace mucha gracia hablar de cuestiones privadas. Intenta focalizarse en su trabajo. Y de eso habló con Teleshow.

—Venís de un 2022 muy bueno con la actuación.

—Estos últimos dos años, después de la pandemia, fueron muy bueno en lo personal y profesional. Aparecieron proyectos como en Argentina y en el exterior, y estoy muy agradecida de haber podido participar en ellos porque después de 2020 nos quedamos con mucho miedo de lo que podría pasar en mi rubro. Por suerte la ficción se reactivó y volvieron a aparecer propuestas, acá y afuera: fue muy linda experiencia filmar en España.

Malena Narvay, en Pipa (Netflix)

—¿Abrirte camino afuera, qué te genera?

—Soy bastante ambiciosa en lo laboral: siempre busco nuevos desafíos, nuevas metas, aprender más, superarme a mí misma. Tengo el privilegio de poder dedicarme a algo que me identifica a mí directamente como persona. Mi pasión por el arte es el 90 por ciento de quién soy, entonces siempre aspiro a seguir andando. Y a más.

—En la música te cruzaste con Boris Brejcha. ¿Cómo se dio eso?

—Fue muy loco lo de Boris. Él es un productor y DJ conocido mundialmente, yo lo sigo hace unos años. Y a fines del 2021 lancé una canción, y para la promo subí varios covers a Instagram, cantando distintas canciones. Se ve que tanto Boris como su equipo escucharon mi voz en las redes y se pusieron en contacto conmigo. Para mí fue un honor que Boris quisirea que yo cante en uno de sus tracks. El tema se lanza en este 2023 y ese lanzamiento me vuelve a hacer viajar para Europa, ya en un tiempito les podré contar por qué. Todavía no me dejan (risas).

—¿Cómo siguen tus proyectos en cuanto a la música y la actuación?

—Por el lado de la música, el año pasado estuve grabando un disco: tenemos 10 canciones que me tienen muy contenta, y la idea es, a partir de marzo, ir lanzando una por mes. El género de casi todos es pop, alguno más house, también hay dos temas que son R&B. Estoy contenta porque siento que esta nueva era musical dice mucho de lo que a mí me gusta artísticamente y de lo que quiero mostrar. Espero que sea un año muy musical y poder terminarlo haciendo shows. Sería lo ideal. Y por el lado de la actuación, en octubre de este año se estrena Me he hecho viral, una peli española que estuvimos filmando en Madrid y que protagonizan Blanca Suárez y Nico Furtado. También se estrena Freeks, una serie de Disney. Y bueno, algunas propuestas para filmar que, justamente, aún no puedo comentar mucho.

Malena Narvay (Instagram)

—¿Tenés preferencia por la música o por la actuación?

—Amo a las dos por igual. Siento que quizás así como me enfoqué bastante más en la actuación en estos últimos años, quizás ahora quiera enfocarme en la música. Pero nunca podría dejar alguna. Amo escribir y cantar y comunicar mediante la música, así como amo meterme a fondo en la piel de personajes.

—Como artista y mujer, ¿cómo recibiste la canción de Shakira contra Piqué que tanto ruido hizo?

—Creo que la mayoría de compositores escribimos sobre lo que sentimos. Usamos experiencias de la vida personal para hacer arte, y de eso se trata. Yo escribí muchas canciones sobre cosas mías, personales, y lo voy a seguir haciendo. Me parece hermoso poder convertir en música lo que sentimos o lo que nos toca atravesar. Es lo que hacemos, nuestra manera de expresar. Shakira lo hizo toda la vida. Es una gran artista.

—Estás en un rubro en el que hay mucha incertidumbre, épocas de mucho trabajo, otras de menos. ¿Cómo lo manejás?

—Siempre da miedo, pero una tiene que entender que a veces hay que tener paciencia, pasar los momentos donde no hay proyectos para quizás idear un proyecto propio o seguir entrenándose. O tomar acción. O quizás, tomar unas vacaciones. Yo generalmente me pongo en acción con algo propio porque soy inquieta y no descanso demasiado, pero se aprende a la montaña rusa también es parte de esta carrera. Y los momentos más relajados también se disfrutan: los amigos, la familia, los seres queridos, viajar. Porque sabés que cuando se active un próximo proyecto vas a estar a mil de nuevo.

Malena Narvay, cantante (Instagram)

—¿Seguís algunos de los realities de la tele? ¿Qué pensás del lugar que le quitan a las ficciones en la pantalla chica?

—La verdad que no miro mucho realities en la tele. Me entero más de ellos por Twitter. No sé si le sacan lugar a la ficción porque siempre convivieron ambos. Hay menos ficción en la tele pero ni sé si tiene que ver con los reallities.

—Desde hace un tiempo a esta parte decidiste no mostrar tanto tu parte privada; tu noviazgo, por ejemplo ¿Fue por algo puntual?

—No, por nada puntual. Creo que se fue dando así. Centré las redes en mi trabajo más que nada.

—¿Hace cuánto que estás de novia y qué encontraste en Leo?

—Vamos casi dos años. Es mi mejor amigo.

—¿Te sentís una representante de los adolescentes? Tenés muchos seguidores en esa franja y en alguna oportunidad contaste el bullying que viviste y, de alguna manera, dejaste una enseñanza exponiendo tu caso.

—Creo que los personajes que representé en ficción se acercaron mucho a los adolescentes y jóvenes de una manera positiva, y eso me alegra mucho. Yo arranqué en esta profesión también siendo adolescente y fuimos creciendo juntos. Siempre me gusta compartir mis experiencias por si a alguien le hace bien o le sirve para sí mismo o para algo que esté atravesando. También lo hago con mis canciones. En ese sentido siento que es muy valioso cuando a través del arte podemos llegar de esa manera a las demás personas.

—Sos activa en las redes sociales ¿También sos de mirar qué se dice de vos? ¿Te googleás o leés lo que te escriben en los posteos?

—Hace mucho no me googleo. Lo hago más que nada cuando se estrena algo, un proyecto o música, etcétera, para ver cómo está yendo. Sí leo lo que me escriben: dentro de lo posible, me gusta poder interactuar con la gente que me sigue. Estoy muy agradecida con ellos y me gusta hacérselos saber.

—Una de las opciones que aparece en Google al escribir tu nombre es Angelina Jolie. ¿Qué te provoca que te encuentren parecida?

—No... A todos les dicen que tienen algún parecido con alguien. Me gusta Angelina. Principalmente en Inocencia interrumpida y El sustituto, dos pelis donde me gustó mucho su trabajo.

—¿A quién tenés como referente en la actuación y en la música?

—En la música escucho muy variado y tomo cosas de artistas muy distintos, entonces puedo nombrarte artistas que quizás no tienen mucho que ver entre sí… Sting, Amy Winehouse, Los Beatles, Queen, Miley Cyrus, Dua Lipa, Natalia Lafourcade, Monolink, Sia, HER, Charly García, Cerati, Coldplay, Pink Floyd, No te va gustar, Miranda! Tengo una lista interminable. Y en la actuación me pasa lo mismo, hay una cantidad de talento tanto en Argentina como en el mundo que me hace admirar a demasiadas personas.

