Con mariachis y en Miami, la intimidad del festejo de cumpleaños de Susana Giménez

El domingo 29 de enero, Susana Giménez celebró su cumpleaños número 79. Durante todo el día, las redes sociales se nutrieron de saludos y anécdotas vinculadas a la trayectoria de la diva, una de las artistas más queridas por el público argentino. A modo de agradecimiento, ella replicó algunos de los más significativos, como los de Wanda Nara, Julieta Nair Calvo, su gran amiga Teresa Calandra y su hermano Patricio Giménez.

Susana Giménez celebró su cumpleaños compartiendo un video muy especial La diva subió a sus redes sociales un compilado con sus mejores producciones que le preparó su asistente y amiga, Inés Hernández VER NOTA

A diferencia de años anteriores, esta vez la diva eligió celebrar en un marco más sencillez. Radicada en Uruguay desde mediados de 2020, en su histórica chacra La Mary, voló a Miami para recibir allí las 79 velitas y de momento optó por mantenerlo a resguardo de las redes. El encargado de mostrar parte de la intimidad de la celebración fue Federico Levrino, productor y amigo, que subió a su Instagram algunos momentos del encuentro celebrado en la noche del domingo.

En uno de los videos se la ve muy divertida disfrutando al aire libre de un espectáculo de mariachis, una de las sorpresas del festejo. En el jardín, cerca de la piscina, el grupo de músicos ejecuta una de las típicas melodías mexicanas mientras la homenajeada y su hija, Mercedes Sarrabayrouse, aplauden animadas desde las escalinatas de la mansión.

Pero Levrino también dejó espiar parte de la decoración del salón, con un paneo durante la recepción a la fiesta. Todo ambientado en las tonalidades blancas y rosa y coronado por un imponente centro de mesa. Y mencionó en su publicación a Darío Turovelzky y Guillermo Pendino, las máximas autoridades del conglomerado del que forma parte Telefe, lo que sumado al saludo de la cuenta oficial del canal de las pelotas, abre las especulaciones de cara al futuro televisivo de la diva

Algunas versiones apuntan a su vuelta en la segunda mitad de este año, ya sea en la emisora o en la plataforma Paramount+. Allí se vieron sus últimas intervenciones, con sendas entrevistas a Wanda Nara y Sebastián Yatra.

Durante la tarde del domingo, promediando su natalicio, Susana compartió con sus más de 3 millones de seguidores de Instagram un regalo muy especial que le hizo su amiga asistente, Inés Hernández, ¿De qué se trató? De un video musicalizado con el tema Tacones Rojos de Yatra, en el que recopiló las mejores producciones fotográficas realizadas por la diva.

La decoracion en el festejo de cumpleaños de Susana Giménez en Miami

“Les comparto un video que me hizo de regalo por mi cumpleaños @ineshernandez2003. Ciento ochenta y seis fotos que resumen los últimos años de trabajo”, escribió la conductora junto al posteo, en el que aclaró que lo iba a tener que ir subiendo de a tramos. Y siguió: “Que placer, como nos divertimos! ¡Y Cuanto trabajo! No quiero ni pensar las horas que pase maquillándome y me peinándome”.

En el video en cuestión, se puede ver a Susana en diferentes etapas de su carrera, tanto preparando las aperturas de su programa de televisión como posando para las distintas tapas de revistas que protagonizó en sus más de 5 décadas de trayectoria. Sin embargo, no aparece ninguna postal relacionada a su vida personal, su familia y sus amores.

La publicación, como era de esperar, de inmediato se llenó de likes y comentarios. “Suuuu, que hermosa. Feliz cumple. Te quiero. Sos una crack absoluta”, le escribió Yatra emocionado al notar que su canción sonaba en el video. Otros de los famosos que se sumaron con sus saludos fueron Catherine Fulop, Nico Vázquez, Natalia Oreiro, Floppy Tesouro, Gustavo Méndez, La Barby, Lorena Meritano, Evelyn Sheidl y su fanática número uno, Lorna Geretto, entre muchos otros.

Seguir leyendo: