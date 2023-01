Thiago se sinceró sobre Agustín de Gran Hermano 2022: “No lo puedo ni ver”

Thiago hablo de Agustín de Gran Hermano (Telefe)

A cinco días de haber sido eliminado de Gran Hermano 2022, Thiago Medina estuvo como invitado en La noche de los ex que conduce Robertito Funes Ugarte por la pantalla de Telefe. Y habló sin tapujos sobre su paso por la casa más famosa del país. Cuando Juariu le pregutó a quién extrañaba más, si a Daniela Celis, su novia, o a Nacho Castañares, su amigo y con quien los usuarios de las las redes sociales lo quisieron shippear, el muchacho de González Catán sorprendió a todos con su respuesta al optar por el segundo.

Por otra parte, cuando el conductor le contó que Agustín Guardis lo había defenestrado en el breve lapso que pasó fuera de la casa, Thiago fue contundente. “Dijo cosas muy fuertes tuyas. Y cuando volvió a entrar a la casa no sé qué pasó que como que aclararon las cuentas”, le informó Robertito. El exhemanito, entonces, se sinceró sobre el participante apodado como Frodo: “No sabía que había dicho cosas. Yo no lo puedo ni ver porque se hace el estratega y no sabe nada. Quiere agarrar un poco de todo y un poco de aquello y ni él sabe”.

Cabe señalar que, tras la salida de Medina del reality, muchos de sus compañeros se lamentaron. Y, a pesar de que en su reingreso a la casa prometió “vengarse” de él y lo votó para que quedara nominado, Daniela se mostró dolida por la situación. “Quiero mandarle un beso a Thiago, obviamente, y decirle que lo tengo siempre presente”, dijo en diálogo con Santiago del Moro en la gala del lunes.

Y contó cómo estaba llevando este distanciamiento de quien fuera su enamorado. “Es complicado. Hoy es mi primer día de superación, como digo yo. Estoy ahí, de a poco. Fue estar todos los días con una persona y, de repente, no estar. Y es raro. Yo pasaba la mitad de mi día con él y acá adentro el tiempo se hace muy extenso”, señaló.

Thiago y Daniela vivieron un apasionado romance dentro de la casa

Tras su paso por varios ciclos televisivos donde contó su experiencia en el reality, Thiago reveló que su sueño sería convertirse en boxeador o ser parte del mundo de la televisión, pero que por ahora no se dedicará a eso. Sin embargo, este jueves trascendió que el joven de 19 años ya tuvo su primera propuesta de trabajo. De acuerdo a lo expuesto por su hermana más mediática, Camila, el chico consiguió un trabajo como encargado de edificio.

Durante la semana, Thiago se reencontró con su familia mientras estaba en el living de A la Barbarossa dando un reportaje horas después de su salida de la casa. “Los extrañaba mucho porque nosotros somos muy apegados. Al mediodía no comíamos nada, pero a la noche sí, entre todos, rebien. Sentados en la mesa. Eso extrañaba, compartir cosas”, sostuvo emocionado el joven.

El lunes, en El Debate, Medina había hablado de su salida de la casa. “Estoy bien, tranquilo... Lo re disfruté y fui yo mismo desde el primer día, viviendo el día a día. Los últimos días ya no lo estaba disfrutando como al principio y por eso pedí que me nominen. Me había aburrido de todo, quería ver qué se sentía estar en placa. Había soñado que si caía, me iba. Ya había pasado mucho tiempo alejado de mis hermanos: los quería ver, quería abrazarlos, estar con ellos. Y pasó lo que soñé. Me ganó el juego. Di todo lo que tenía que dar, disfruté todo lo que tenía que disfrutar. No me arrepiento de nada”, sintetizó.

