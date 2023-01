El reproche de Flor Moyano a Juani Martino en El Hotel de los Famosos 2: “Siento que me presionás”

Tensión entre Flor Moyano y Juani Martino en El Hotel de los Famosos (ElTrece)

A dos semanas de su debut. El Hotel de los Famosos 2 parece estar encendido. El reality de ElTrece, que comenzó a grabarse a fines de octubre pero se estrenó recién el pasado 9 de enero, no arrancó con el pie derecho. Y el bajo rating hizo que lo pasaran del prime time, donde competía de manera directa con Gran Hermano 2022 que está en la pantalla de Telefe, a las 18:30 hs. Sin embargo, pese estar dentro del horario de protección al menor, ya empezaron a vislumbrarse algunos romances que podrían derivar en escenas de alto contenido. De hecho, Fede Barón y Marian Farjat ya tuvieron algunos encuentros íntimos. Pero Juani Martino y Flor Moyano dieron comienzo a un relación que todavía no llegó a ese punto.

Sin ir más lejos, este viernes en el programa pusieron al aire una charla que mantuvieron el actor y la bailarina en la que dejaron en claro algunas diferencias entre ellos. “¿Cómo estás?”, le preguntó ella al hermano de Majo Martino en el sillón del jardín. Y él le respondió: “Hinchado los hue...”. “Sí, yo también tuve un día difícil”, siguió entonces Flor. Y, frente a la consulta del joven, se explayó: “Primero es cómo terminé durmiendo ayer...Mal. Y, de mi parte, no estaría con vos, no estaría dándote un beso o estando como estamos si no lo sintiera”.

Frente a esto, Juani reconoció: “Me pasa lo mismo”. Pero cuando Flor le preguntó por qué ponía en duda sus sentimientos, agregó haciendo un gesto de reciprocidad y dando a entender que quiere dar un paso más en la relación: “Porque como hombre me gustaría sentir un poco de eso...Ahora, si vos no lo tenés, y bueno, ¡no lo tenés! Lo entiendo y después veré si me sirve o si tengo ganas de estar con alguien que ni siquiera me tira un palito”.

En la charla, Juani y Flor contaron qué le molestaba a uno del otro

“O sea, te estás fijando más tal vez en el palito y no en todo lo demás, en todo lo que realmente compartimos y es re lindo. Siento que me presionás para que pase algo más en ciertos momentos...Y como que siento que todo va por ese lado. Entonces, me siento incómoda por eso. ¡Dejá que se dé! Dejá que fluya”, le expresó entonces Moyano. “Pero, ¿cuándo yo te presioné con algo?”, le preguntó Martino. “Yo no digo que me presionás, pero con ciertas cosas...”, le contestó la bailarina.

Entonces, la charla siguió. “Pero porque soy jodón y me gusta hinchar las bol....Pero vos me decís: ‘No’. Y yo me hago así y me corro”, le explicó el actor. Y continuó: “Como vos me decís: ‘No me gusta que me digas tal cosa’. Yo te digo: ‘No me gusta que me mires y no digas nada’. “Bueno, está bien, ahora lo sé”, comentó entonces Flor.

Luego Juani agregó: “Porque no sé que te pasa por la cabeza y no me gusta adivinar...Cuando uno adivina, normalmente, se equivoca. Entonces, ¿para qué me voy a meter cosas raras en la cabeza que por ahí nada que ver? Y capaz que vos estabas pensando algo bueno y yo pienso algo malo. Obvio que me digas: ‘No, boludi..., no...ya está. Y yo cerré el hocico ahí y no dije más nada”.

La escena, no obstante, terminó con los dos abrazados y a los mimos en el sillón. Cabe recordar que la historia entre Martino y Flor comenzó cuando el actor ganó la prueba de habilidad del día que le permitía pasar una noche en la suite y decidió invitar a la bailarina para que lo acompañara.

