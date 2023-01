El primer día en la cárcel, por qué no le gusta su voz, la novia que intentó asesinarlo y otros 56 hechos de Silvio Soldán

“Yo no hago manifestaciones políticas porque quiero que la gente me siga queriendo”, asegura Silvio Soldán

1. Nació el 26 de marzo de 1935. Su nombre completo es William Silvio Soldán. Creció en Colonia Belgrano, un poblado santafesino de apenas mil habitantes.

2. Es hijo único de Augusto, un peón, albañil y “lo que sea porque no tenía estudios pero sí voluntad para trabajar” y de Genoveva Adelina Teruggi, alias Tita, un ama de casa, mucama y operaria de una fábrica de medias.

3. Sus padres fueron longevos. El padre murió a los 86 años, y su mamá a los 102 años y ocho meses.

4. Cuando él tenía 12 años su familia se instaló en Buenos Aires.

5. Completó sus estudios en el colegio Nicolás Avellaneda donde siempre lo elegían como maestro de ceremonias.

6. De esa época recuerda el día que padeció un miedo gigante. Le tocó presentar al entonces presidente Juan Domingo Perón en la inauguración del gimnasio.

7. Apenas terminó el secundario trabajó haciendo corretajes. Intentó vender matafuegos pero no logró que le compraran ninguno. Después probó con camisas. “Le vendí una al almacenero de enfrente de mi casa, en Muñiz. Eran manga larga pero de muy mala calidad. Estuve como dos años sin ir al almacén”, contó en Infobae.

8. Ingresó en la Facultad de Derecho pero abandonó porque quería ser actor.

9. Comenzó a ganar unos pesos presentando orquestas. Una de las formaciones era Los Tabacs Picquers, de San Miguel. Viajaban en una camioneta que durante la semana transportaba quesos. “Imaginate con qué olor salíamos”, recordaba en una entrevista de 1975.

Silvio Soldán rara vez se acuesta antes de la 1 de la madrugada, no desayuna, el almuerzo es algo eventual, pero sí cena

10. En 1955 se incorporó a Carlinho y su bandita, una orquesta que era un verdadero suceso y tenía como plomo a un tucumano tímido: Palito Ortega. Con ellos recorrió el país durante dos años.

11. Llegó a la locución de manera casual. Una compañera del ISER donde estudiaba actuación le sugirió hacer locución publicitaria para ganar unos pesos de manera más inmediata y aceptó.

12. Sus comienzos como locutor no fueron fáciles. Cuando tuvo que grabar su primer comercial -de un té-, Martha Reguera, la directora le pidió que se dedicara a otra cosa.

13. Intentó la actuación. Se gastó toda la plata en comprar unos disfraces de escoces y junto a Dino Ramos se presentó en una prueba en el teatro El Nacional y ante Adolfo Stray. Después de verlo actuar, el productor teatral Carlos Petit los mandó a llamar a su oficina. ¿Quién les hizo el libreto, muchachos?, les preguntó. Le contestaron que ellos eran los autores. ‘¡Qué tremenda porquería!’ fue la sentencia. Ese día disolvieron el dúo.

14. Hizo mucho radioteatro junto a Eduardo Rudy y Julia Sandoval.

15. En 1959 debutó en Canal 7, el único en ese momento, haciendo comerciales de chocolatines, una marca de té y unas hojitas de afeitar.

16. Al año siguiente, el 9 de junio de 1960 se inauguró Canal 9 y empezó a trabajar también en comerciales.

17. Al poco tiempo le permitieron trabajar en el camión de exteriores y presentar muchísimos programas. Los primeros que condujo fueron Dar el trébol y Sábados continuados.

18. Siguió con El Special donde presentó figuras internacionales como Maurice Chevalier, Rita Pavone o Josephine Baker.

19. A Feliz domingo llegó en 1970. Durante 23 años, de 10 de la mañana a las 21 condujo un ciclo que hizo historia. Hasta su final en el 98 más de 45 mil egresados se fueron de viaje después del saltito de Soldán.

20. Las preguntas del ping pong a veces recibían respuestas insólitas. Una de las favoritas de Soldán fue la vez que preguntó ‘¿quiénes corren en un canódromo? Y le respondieron: las canoas.

“Soy un tipo sin odio y sin rencor. De verdad. A la gente que me hizo daño le deseo que le vaya bien. Que Dios los ayude y que a mí no me abandone, por supuesto”, afirma Silvio Soldán

21. En 1999 cuando el programa ya no estaba en el aire se animó a llevar a fiestas particulares lo que bautizó como “Feliz dominguito”. Una suerte de remake del programa y también daba un viaje a Bariloche como premio.

22. Se despidió del ciclo porque según explicó no estaba conforme porque se le estaban agregando prendas que consideraba simples juegos infantiles y él prefería las que incluían pruebas de conocimiento.

23. En 1993 y luego de trabajar 33 años y aunque tenía contrato hasta el año 2000 abandonó Canal 9. Alejandro Romay le ofreció variaciones para que se quedara pero su decisión fue indeclinable.

24. “Yo tenía unos problemas familiares, que nadie desconoce (su separación con Silvia Süller). Yo tenía un contrato de 10 años, Alejandro Romay lo firmó cuando generalmente te firmaban por tres meses. Y presenté mi renuncia a ese contrato, Romay aceptó, le pareció muy bien. Nos dimos un apretón de manos frente a las cámaras. Al día siguiente en los diarios decían: Soldán y Romay casi se agarran a trompadas. Mentira. No eran trompadas, era un apretón de manos. Así fue la cuestión”, rememoró en Infobae.

25. Solo faltó al trabajo una vez y porque lo afectó una conjuntivitis virósica.

26. Escribió letras de tangos, boleros y canciones bailanteras.

27. Le hubiera gustado cantar sus temas pero no lo hizo. “No por falta de oportunidades sino de afinación”, admite.

28. Su primer gran éxito radial fue el ciclo Matinata, por radio El Mundo desde 1972 a 1977. Lo acompañaban Florencio Escardó, Julián Centeya y Hugo Gambini.

“Le tengo pánico a la muerte. Me parece algo muy feo, no quiero morirme. Sé que inevitablemente me va a llegar y tal vez no falte mucho por la edad que tengo, pero no me gusta” confiesa Silvio Soldán

29. Marta Moreno es la madre de su primer hijo, Silvio. Como había estado casada y no había divorcio en Argentina, se casaron en Uruguay.

30. Mientras conducía Grandes valores del tango conoció y se enamoró de Silvia Süller, entonces secretaria en dicho programa. Estuvieron en pareja durante siete años. Se separaron en 1992, meses después del nacimiento de su hijo Christian.

31. Mientras duró la relación, Süller y Soldán mantuvieron un vínculo pasional donde el sexo ocupaba un lugar central. Ella relató que cada vez que peleaban lo esperaba apenas vestida desde lo alto de la escalera de la casa y cuando él la veía tardaba medio segundo en perdonarla.

32. La ruptura con Süller a fines de 1992 acaparó páginas y páginas de revistas. Una de las grandes polémicas era porque la rubia acusó a Tita, la madre del conductor, de ponerle a su nieto Christian un supositorio de glicerina sin consultarla y dijo que era una bruja.

33. Soldán que había mantenido silencio salió a defender a su mamá. “Fue espantoso. Me sentí ridículo. No fui yo quien hizo pública mi intimidad. Lo mio fue salir a responder para no afirmar con mi silencio algo que no era cierto”, explicaría el conductor.

34. El escándalo con su ex esposa lo dejó “sumamente avergonzado y con ganas de desaparecer del planeta”.

35. Cuando el tema Süller perdía fuerza apareció un nuevo amor en su vida: Giselle Rímolo.

36. Con ella vivió uno de los peores momentos de su vida. Se descubrió que era una falsa médica. Fue acusada por 57 casos de estafas a pacientes atendidos en su clínica para adelgazar.

37. Al principio, Soldán creyó en la inocencia de su entonces pareja y confeccionó afiches que “Giselle, en las buenas y en las malas estoy con vos. Silvio S. Te amo”. Pero con el correr de las semanas y las críticas que ella le formulaba ante las cámaras, Soldán decidió quitarle la fianza con la que ella evadía la prisión.

38. Rímolo quedó presa en Ezeiza y Soldán terminó dos meses detenido en la cárcel de Devoto ya que con 69 años no pudo acceder a la prisión domiciliaria.

39. Al llegar a la cárcel le tuvieron que prestar un short. “Llegué con una camisa, un pantalón y una campera de jean. Y hacía mucho calor. Calor como nunca para esa fecha. Cuando entro me preguntan: “¿Tenés ropa?”. “No, no tengo nada”. Me dio un short, una remerita y unas ojotas”, recordó en Infobae.

40. Contó también el primer contacto con los otros detenidos. “Estaban todos sentados en un patio, arriba de troncos, en short y sin remera, al aire libre el torso. ¡Unos físicos! Yo pensaba: “¿Qué estoy haciendo acá? Esta noche soy boleta” (ríe). El muchacho se levantó y me dijo: 41. “Bienvenido, Silvio, si es que se puede decir bienvenido a un lugar como este”. Y ahí otros se levantaron, vinieron a saludarme, todo bien, sin ningún problema. Me preguntó si era hincha de Boca, le dije que sí . “Te voy a dar mi cama y sábanas de Boca” y él se armó una cama al fondo. Macanudo el pibe”.

Silvio Soldán se define como “un tipo por naturaleza alegre. Soy un tipo que va adelante, voy, busco, fracasé no importa, insisto. Siempre positivo, arriba, siempre para adelante”

42. Finalmente, la Justicia lo sobreseyó y fue desvinculado totalmente de la investigación que terminó, en 2012, con la condena su expareja, Giselle Rímolo.

43. En la época que hacia Grandes valores del tango, una novia con la que convivía lo intentó matar. “Apareció con una pistola (ríe). Un revolver, un 22 corto, no sé cómo se llama. Yo no sé nada de armas. Me quería matar a mí y después se quería matar ella. Fue un día miércoles. El programa empezaba 20.30. Yo siempre llegaba dos horas antes; ese día llegué sobre la hora. Me cambié, pum, salí al aire. Nadie se dio cuenta absolutamente de nada”, reveló en Infobae y aclaró que era “Uuna chica macanuda, la recuerdo muy bien, al margen de la pistola. Fue un arrebato, qué sé yo”.

44. Se define como un romántico incurable. En el año 2000 publicó el libro Del amor y el desamor, poemas apasionados. El prólogo era de Alberto Migré y venía además con un CD.

45. Aunque su voz lo hizo triunfar como conductor a él no le gusta porque “es muy latosa. Escucharme me produce una mala sensación”.

46. Recibió prácticamente todos los premios que se otorgan en la Argentina. Ganó el Premio Konex, dos veces el Arcángel San Gabriel, ocho veces el Martín Fierro y es considerado una de las cien figuras del espectáculo nacional de todos los tiempos. Una esquina de la Ciudad de Buenos Aires lleva su nombre: la de Corrientes y Carlos Pellegrini.

47. En las entrevistas siempre se comporta como un auténtico caballero. Aún en los momentos más complejos siempre contesta de modo cordial y sonriente. No soslaya temas, hace gala de buen humor y un fino sentido de la ironía.

48. Le gusta todo tipo de música. Podía asistir a un concierto en el Colón y al otro día presenciar un recital de rock.

49. Estuvo en el recital que Queen dio en Vélez. El primer disco de Virus, Súpercolor, está dedicado a él.

50. “Creo que el invento del target y del marketing ha hecho que la televisión llegue a la crisis casi terminal que está viviendo en estos momentos en todos los canales”. (La Prensa, agosto, 1995).

51. En el ciclo Contacto Noriega recordó su salida de esa emisora donde vivió uno de los mayores éxitos de su carrera Soldán, esquina tango. “En la época de los militares y había un vicecomodoro que estaba a cargo de la emisora, los locutores que estaban de turno tenían que hacerse cargo de todo lo que pasaba en la radio: de lo que salía al aire, y de las cosas que pasaban en el edificio. Un día estando de turno Ricardo David y el negro Clemente Marchant se rompe un elemento de una parte de la radio”, comenzó contando Soldán.

Silvio Soldán junto a su hijo Christian

52. “Al otro día al llegar a la radio, el vicecomodoro recibe un parte con las novedades donde figuraba que se había roto la tapa de un inodoro y decidió despedir a los dos locutores. Al pedir explicaciones por su decisión, el vicecomodoro me dijo ‘Yo vine a poner orden y mis órdenes se cumplen, los dos están despedidos’”, completó Silvio que en solidaridad de sus compañeros decidió presentar su renuncia en pleno éxito.

53. Siempre fue muy apegado a su mamá, tanto que le construyó una casa al lado de la suya “para estar al segundo si me necesita. He tenido problemas con mis parejas por ser tan apegado a ella, pero siempre hice lo que me dictó el corazón”, declaraba en el diario Crónica en 1973.

54. Se reconoce un tipo muy confiado y que por eso en el sentido económico lo estafaron muchas veces. “Mi gran pecado es la ingenuidad. Soy absolutamente ingenuo. Ya soy un tipo grande y no creo que llegue a cambiar nunca; voy a seguir siendo el mismo ingenuo y pelot… que fui siempre”. (Paparazzi, agosto, 2005)

55. En el 2008 lo llamó el intendente de Palpalá, Jujuy para contarle que inaugurarían una plaza con su nombre. Soldán viajó para el acto.

56. En el gobierno de Carlos Menem le ofrecieron la dirección de Canal 7 pero no aceptó. Romay le ofreció dirigir radio Libertad y tampoco quiso porque “No me agrada lo burocrático. Además siempre te piden reducir personal y no sirvo para echar gente. Jamás podría poner mi firma para hacer algo así ¡nunca!”.

57. A los 86 años volvió a ponerse de novio. “Ella tiene 54 años. Me acosó durante años, en serio. Parece un chiste pero es en serio. Me perseguía y cada vez que cumplía años me mandaba regalos. Yo solo le decía: ‘Gracias’. Pero nos conocimos y me encantó conocerla. Es una chiquilina, al lado mío es una nena. Es totalmente distinta a todas las mujeres que ustedes conocen en mi vida”, contó Soldán en Intrusos. “Y me resultó bien”, aclaró.

Silvia Süller y Silvio Soldán en "Grandes Valores del Tango"

58. Asegura que no veo mucha televisión. “Nunca he visto ficción en mi vida, nunca. Noticieros sí, eso me interesa. Programas políticos también. Programas de entretenimiento muy poco, y ahora hay muchos. Hay muchos de los que a mí me gustan, que son los de preguntas y respuestas, porque, como se dice en la jerga, las preguntas y respuestas pagan bien, quiere decir que mucha gente los ve. Porque es lindo”.

59. Le gustaría que lo recuerden como “un tipo que no odió a nadie, que trató de hacer feliz a los demás. Y si alguna vez le hice daño a alguien lo hice sin saber. Que es probable que lo haya hecho. Ocupo tantos lugares en la vida pública, al frente de programas de televisión, de programas de radio, teatro, cine, que de repente pude haber lastimado a alguien. Pero, si alguna vez lastimé a alguien lo hice sin querer. Eso te lo juro por mi vida”.

