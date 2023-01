Guido Kaczka habló de los cambios en la grilla de El Trece: “Confío en que se esté haciendo lo mejor”

Guido Kaczka hablo sobre los cambios de grilla en El Trece

A comienzos de esta semana, El Trece relazó su programación ya que los cuatro programas que debutaron a comienzos de mes en la pantalla no lograron cautivar a la audiencia. Por eso es que las autoridades del canal decidieron dar un vuelco importante y modificar el horario de algunos ciclos, incluido la gran apuesta del verano: El Hotel de los Famosos 2. En su primera semana llegó a perder hasta por 15 puntos en la competencia directa con Gran Hermano 2022 (Telefe). Su performance irremontable lo llevó a perder el prime time y ahora se lo podrá ver de lunes a viernes de 18.30 a 20 horas.

A la grilla del canal del barrio de Constitución también se sumó, a las 17:15 horas, el regreso de MDQ. Para todo el mundo, el programa de aventureros viajes de los hermanos Eugenio y Sebastián Weinbaum, que irá en reemplazo de la novela mexicana Mi fortuna es amarte, la cual también se había estrenado el lunes 9 de enero y ahora saldrá del aire.

En tanto ciclo de entretenimientos Los 8 escalones de los 2 millones, que conduce Guido Kaczka, continúa en su tradicional horario de las 21:15 pero extiende su duración media hora y finalizará a las 23 horas compitiendo con el reality show que conduce Santiago Del Moro. Una vez instalada esta nueva grilla, Guido opinó al respecto. “Ahí estamos, se va moviendo la grilla. El verano siempre trae otros números, otros contenidos, pruebas, idas y vueltas. Los 8 Escalones tiene un margen de 20 minutos, a veces es más corto o más largo, pero se mantiene dentro de lo mismo”, dijo al ser abordado por un movilero de LAM (América).

“El programa tiene casi dos años, entregó más de 600 millones de pesos en premios... Me gusta mucho y me tengo que controlar para no jactarme tanto de un programa que me da mucho orgullo. Al programa le va muy bien y nuestra idea es nutrirlo, hacerle pequeños cambios que no le saquen el espíritu al programa pero ir innovando, hacer mejores cosas”, continuó Guido.

En cuanto a las modificaciones en la grilla del canal de Constitución, afirmó: “Son movimientos de programación, a veces están menos confirmados. A veces incluso se confirma y después se desconfirma. Evidentemente, hay mucho joystick, se pulsea el minuto a minuto en la tele y eso hace que las informaciones no sean erradas, pero sí que cambien. Para mí, siempre se está viendo. O al menos yo me hago esa idea para saber que los programas, mientras estén al aire, tienen su chance. Y cuando no están al aire, los conductores o productores tienen la posibilidad de volver”.

“Yo le que hago es meterle, meterle, meterle. Laburar, laburar, laburar. Hacer lo mejor posible, dentro de lo que hace uno. En cuanto a quienes tienen la función de decidir acerca de la programación, confío en que todos estamos haciendo lo mejor, siempre teniendo optimismo sobre el laburo. Y es la historia de toda la vida: hay programas que funcionan y todo tiene su ciclo. Hay un momento en que se termina y se hacen nuevas cosas, si se puede”, agregó Guido.

A su vez, reveló que tiene en carpeta la idea de hacer otro programa, pero que “el buen funcionamiento de Escalones hace que sigamos con eso todo lo que podamos. Y además es lo que me gusta a mi, primero que a nadie”.

Por último, el cronista quiso saber si Guido sigue a Gran Hermano 2022, sin dudas el gran éxito televisivo de los últimos meses y el conductor confesó que sí, que lo sigue. “Pero no tanto en las galas. Llega por todos lados porque es un suceso. Te vas enterando de las cosas y eso es muy a favor de la tele de hoy, cómo la tele desparrama hacia otros lugares y se hace más grande. La tele sigue siendo lo que muchas veces derrama a otras plataformas, que a veces se presentan como las más innovadoras o las más importantes. En este caso Gran Hermano, hacia los costados, da mucho contenido. No lo veo tanto en el momento de la tele, porque miro mucho Escalones... Pero a veces miro GH también”, cerró.

