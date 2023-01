La sorprendente confesión de la madre de Mariano de la Canal: “Soy jubilada, pero también estoy en OnlyFans”

La confesión de la madre de Mariano de la Canal

Las plataformas para adultos comenzaron como un secreto a voces, primero con desconocidos y luego con algunos famosos que empezaron a ser tentados para poder tener un ingreso extra de dinero, teniendo en cuenta que los pagos son en dólares y hay una buena cantidad de público dispuesto a abonar una suma extra para ver más allá de lo que una simple producción de fotos puede mostrar.

Dado que las aplicaciones comunes como Instagram, Facebook o Tik-Tok censuran ciertas imágenes, figuras como de Florencia Peña, Silvina Luna, Barby Silenzi, Adabel Guerrero y Silvina Escudero, entre muchas otras, decidieron empezar a facturar con sus producciones sexys y/o eróticas desde esos sitios. Celeste Muriega, de hecho, lo comenzó a hacer junto a su novio, Christian Sancho. Y todos aseguraron que es un muy buen negocio.

Quien sorprendió al confesar que allí se encontraba fue la madre de Mariano de la Canal, el llamado “Fan de Wanda”, al momento de encontrarse participando en Bienvenidos a bordo, el programa conducido por Laurita Fernández. Mientras la mujer hablaba sobre su vida y quehaceres domésticos, Mariano aseguró que “aparte ahora está con un emprendimiento nuevo”, y luego de que la conductora preguntara si se refería a algo relacionado a la cocina, madre e hijo tuvieron miradas y risas cómplices, mientras él confesaba que a su madre “le da vergüenza”.

“Pero bueno, ma, contá de que estás trabajando ahora”, apuró la situación Mariano, ante lo que ella afirmó que “soy jubilada, pero también estoy en OnlyFans”. La cara de la conductora fue difícil de disimular e intentó indagar si realmente había escuchado bien, al repreguntar si se refería a fotos hot, ante lo que la mujer explicó: “Lo que pidan”.

Tras la sorpresa y la curiosidad, Laurita consultó sobre alguna de las poses que realizaba para las producciones de fotos y videos, momento en que De la Canal detalló que “el otro día llegué a la casa y estaba haciendo contenido”, para rápidamente mostrar la forma en que la madre se mostraba ante la cámara. Además fue más allá. y consultada sobre si las producciones eran con ropa y con poca ropa, la respuesta volvió a dejarla sin palabras: “Según”.

Florencia de la V y Pablo Goycochea tentados por una plataforma para adultos

El negocio de los contenidos para adultos en la web no para, e incluso una de las que fue tentada para sumarse a una de estas plataforma fue Flor de la V. Este martes confirmó en Intrusos que le propusieron sumarse a DivasPlay junto a su marido, Pablo Goycochea. La conductora, que estuvo disfrutando de unos días en Punta del Este junto a su familia, coincidió con la dueña de esta aplicación en un evento. Y aseguró que la cifra que le ofrecieron la dejó pensando.

“Cuando me mostraron los números, te digo... ‘Traeme el contrato’”, contó en tono de broma mientras sus compañeros de programa la alentaban para que se animara a hacerlo, sobre todo, teniendo en cuenta que el pago era en dólares. Sin embargo, Flor dio a entender que, pese a lo jugosa de la propuesta, no estaría dispuesta a aceptarla. “Me hicieron la propuesta formal en la fiesta que hizo Claudia Fernández. Y no a mí sola, sino con mi marido. ¡Está buenísimo! Yo he hecho de todo, pero tengo límites. Ya bastante mis hijos tienen que lidiar con una mamá trava, para sumarles más cosas. ¡Ya es un montón! Vamos de a poco...”, dijo despertando la risa de todos en el estudio.

Hace poco más de un año, Florencia Peña fue una pionera entre los famosos y famosas que se animaron a subir contenido a plataformas para adultos. “A mí si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo y de mi sexualidad, y que ustedes también lo hagan como quieran y con quien quieran”, decía la protagonista de Casados con hijos en la publicación con la que invitaba a sus seguidores a acompañarla en esta nueva plataforma. Y anunciaba que allí iba a compartir todo aquello que las otras redes sociales no le permitían publicar.

