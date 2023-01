Marcelo Tinelli respondió si compartiría una cena con Guillermina Valdés y una nueva pareja: “No quiero ser hipócrita”

Tinelli habló de su vida sentimental y laboral

“Hace más de 30 años que no venía a Mar del Plata“, aseguró Marcelo Tinelli en una entrevista con Intrusos (América). El conductor llegó a La Feliz acompañado de su hijo Lolo y fueron a ver la comedia Los 39 escalones que está protagonizando su ex, Guillermina Valdés, junto con Facundo Arana, Fredy Villarreal y Maxi de la Cruz en el teatro Tronador.

Recientemente, la actriz había contado al mismo programa que tenía un buen vínculo con Tinelli luego de su separación: “Yo soy re amiga de Marce, si tiene a una chica me va a contar”. Cuando le consultaron al empresario sobre estos dichos, él respondió con una postura diferente: “No podría estar diciéndome abiertamente ‘vamos a comer los tres con Lolo’”. Luego afirmó: “Hipócrita no quiero ser”.

Marcelo Tinelli ya comenzó a grabar un reality sobre su vida familiar

“No sé por qué estamos hablando de esto, no sé. Cada uno que haga su vida. Qué se yo. Que haga lo que quiera”, dijo Marcelo, un poco incómodo con las preguntas. Más tarde, aprovechó para desmentir un supuesto vínculo amoroso con la periodista Alina Moine cuando estuvieron en Qatar: “Yo no me puedo hacer cargo de lo que puedan decir. No tengo problema, no estuve con nadie. Pueden decir lo que quieran, pero no es algo que me compete a mí”.

De esta manera, ratificó que sigue estando soltero: “Es un buen momento para estar solo, tranquilo, y lo estoy disfrutando”. Respecto a su vida profesional, contó detalles del nuevo reality familiar que prepara para dentro de los próximos meses: “Es una plataforma de las más importantes, grabamos el tráiler y las primeras escenas, quedamos muy contentos”.

También le consultaron si era verdad que estaba en negociaciones con el canal América, luego de haber realizado la conducción de dos temporadas del ciclo de talentos Canta Conmigo Ahora. “No tengo cerrado con nadie. Terminé un contrato de 17 años con el canal (El Trece), está todo bien con Adrián (Suar). Estamos preparando programas para plataformas, una ficción que quiero producir”, respondió el conductor sobre sus nuevos proyectos.

Por último, se refirió a la guerra del rating entre Telefe y El Trece: “La televisión abierta tiene números muy buenos, creo que con los números que está haciendo Gran Hermano te marca que la tele no está caída”. Sobre los altos niveles de audiencia que está teniendo Telefe, opinó: “Son momentos, Telefe es líder y pegó con un formato (de Gran Hermano) que en otro momento no había andado tan bien. Yo pondría a la televisión abierta en todas las plataformas”.

Antes de llegar a Mar del Plata, Tinelli estuvo de vacaciones en Uruguay, acompañado por sus hijos y su primo, Luciano El Tirri. La semana pasada, en En Punta del Este, el conductor realizó una salida con un grupo de amigos, en la que disfrutaron del espectáculo que Roberto Moldavsky está presentando en el hotel Enjoy.

El empresario se renovó el look otra vez, ya que se tiñó el pelo de blanco. Hace unas semanas, se había decolorado el pelo de rubio platinado e incluso se había teñido con los colores de la selección nacional para celebrar el triunfo de la Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Marcelo Tinelli con Luciano El Tirri y Roberto Moldavsky (RS Fotos)

