Iván Noble apuntó contra Shakira: “El despecho no es buen consejero a la hora de escribir”

Shakira lanzó su nuevo tema e Iván Noble la criticó

Desde su lanzamiento, el pasado miércoles 11 de enero a las 21 hs de Argentina., el mundo entero no hace más de hablar de la Sessión #53 que Shakira grabó junto a Bizarrap y que está dedicada a su ex, Gerard Piqué. La artista colombiana terminó una relación de doce años con el exjugador del Barcelona y padre de sus hijos, Sasha y Milan, en el mes de junio, tras descubrir que éste le estaba siendo infiel con su actual novia, Clara Chía Martí. Y, desde entonces, trató de ser cuidadosa con sus declaraciones a la prensa. Sin embargo, en este tema que rompió todos los récords de reproducciones, contó las internas de su ruptura sin ningún tipo de eufemismo.

Cabe señalar que, de inmediato, muchos colegas celebraron la canción de Shakira. En especial las mujeres, como las argentinas Lali Espósito, Karina La Princesita Tejeda y Jimena Barón, y las mexicanas Belinda y Paquita la del Barrio, con quien la compararon por su legendario tema Rata de dos patas. También le demostraron su apoyo el español Alejandro Sanz y el colombiano Fonseca, entre muchos otros. Sin embargo, quien se paró en la vereda opuesta fue ni más ni menos que Iván Noble.

“No escuché el tema de Shakira, pero leí la letra. Pienso que el despecho no es buen consejero a la hora de escribir. Que si te vas a meter en ese entuerto hay que escuchar ‘Bood on tracks’”, escribió el exlíder de Los Caballeros de la Quema en su cuenta de Twitter, haciendo alusión al álbum que Bob Dylan lanzó en el año 1975 y cuyas canciones hablaban de su distanciamiento de quien fuera su esposa de entonces.

Y siguió haciendo especial referencia a la frase en la que la colombiana asegura que Piqué cambió un auto de alta gama por un Twingo, al pasar de estar con ella a la joven que hoy la acompaña. “Considerarse a sí mismo una Ferrari es el epítome de la masculinidad más boba”, agregó el intérprete de Avanti Morocha.

El tuit de Iván Noble hablando del tema de Shakira

“Perdón, ya cogí otro avión/Aquí no vuelvo/No quiero otra decepción/Tanto que te las dabas de campeón/Y cuando te necesitaba/Diste tu peor versión/Sorry, baby, hace rato/Que yo debí votar ese gato/Una loba como yo/No está pa’ novatos/Una loba como yo/No está pa’ tipos como tú/Pa’ tipos como tú/A ti te quedé grande/Y por eso estás/Con una igualita que tú/Esto es pa’ que te mortifiques/Mastique y tragues, tragues y mastiques/Yo contigo ya no regreso/Ni aunque me llores ni me supliques/Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen/Yo solo hago música/Perdón que te sal-pique/Me dejaste de vecina a la suegra/Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda/Te creíste que me heriste y me volviste más dura/Las mujeres ya no lloran/Las mujeres facturan/”, reza la letra del nuevo hit de Shakira mencionando a Piqué.

Y continúa, nombrando también a Clara Chía: “Tiene nombre de persona buena/Clara-mente no es como suena/Tiene nombre de persona buena/Clara-mente es igualita que tu/Pa’ tipos como tú/Del amor al odio hay un paso/Por acá no vuelvas, hazme caso/Cero rencor bebé/Yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto reemplazo/No sé ni qué es lo que te pasó/Estás tan raro que ni te distingo/Yo valgo por dos de 22/Cambiaste un Ferrari por un Twingo/Cambiaste un Rolex por un Casio/Vas acelerado, dale despacio/Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también/Fotos por donde me ven/Aquí me siento un rehén/Por mi todo bien/Yo te desocupo mañana/Y si quieres tráetela a ella que venga también/Tiene nombre de persona buena/Clara-mente no es como suena/Tiene nombre de persona buena/Y una loba como yo no está pa’ tipos como tú”.

Shakira y Bizarrap - Bzrp Music Sessions #53

