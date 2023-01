Nazarena Di Serio habló de los rumores de romance con Nico González: “No me gustan esas cosas”

Nicolás González y Nazarena Di Serio

La situación parecía destinada al escándalo. Después de que en la edición del jueves de Intrusos se diera a conocer el supuesto romance entre Nazarena Di Serio y el jugador de la selección nacional Nico González, la novia del futbolista se comunicó con el programa de América para desmentir la información. La joven, llamada Paloma Silberberg, tiene en su cuenta de Instagram fotos junto al actual delantero en la ACF Fiorentina en el estadio Lusail de Qatar, dónde la Scaloteta levantó la copa del mundo. Y aseguró que lo que se estaba diciendo en relación a la periodista no tenía nada que ver con la realidad.

Según indicó el panelista Pampito Perello Aciar, Di Serio habría sido sorprendida junto al jugador a los besos por Italia. “Quienes los vieron en Florencia me contaron que estaban Nazarena y los primos de Nicolás también, que caminaban todos juntos y se mostraban muy naturales”, dijo. Y agregó: “De hecho, cuando los argentinos que pasaban por ahí le pedían una foto a él, ella esperaba a un costadito como si nada”.

La aclaración de Nazarena Di Serio en Twitter

Lo cierto es que, si bien estuvo recorriendo Roma, Milán, Venecia y Florencia y compartió varias postales de esos lugares con sus seguidores, de regreso al país Naza se encargó de despejar dudas con respecto a su relación con el futbolista. “¡Hola, gente! Ya en Argentina. Quería aclarar que no estoy saliendo con nadie. En Italia estuve con unos amigos míos y no me cruce a nadie más. Los que me conocen saben cómo soy y que no me gustan estas cosas. Gracias por la buena onda siempre”, escribió la periodista en su cuenta de Twitter.

Cabe señalar que Di Serio había celebrado el triunfo del equipo capitaneado por Lionel Messi desde Buenos Aires y hasta había compartido imágenes en los alrededores del obelisco, desde donde estuvo haciendo la cobertura de los festejos para TN. Y en ningún momento había hecho referencia a ninguna relación personal con González.

La foto que compartió Paloma Silberberg (Instagram)

Por su parte, Silberberg sí había compartido en sus redes una foto junto al futbolista en medio del estadio en la que puso: “Vamos Argentina”. Allí se la veía dándole un beso en la mejilla al jugador. Y, como para que quede claro, agregó un “te amo” arrobándolo. Por eso, apenas se enteró de los rumores que vinculaban a Nicolás con Nazarena, se comunicó con Guido Záffora y le expresó su enojo.

“Dejen de inventar. Tienen que informarse bien antes de salir con cualquier cosa antes de vender. Si sos tan buen periodista desmentirlo. Saludos”, le escribió la joven, Sin embargo, al mismo tiempo Di Serio había hablado con Karina Iavícoli, quien la felicitó por su nuevo noviazgo, y según la periodista ella no se lo desmintió, por lo que todo indicaba que el futbolista estaba entre dos amores.

Nazarena durante su viaje a Italia (Instagram)

Durante los multitudinarios festejos por el tercer campeonato del mundo, Naza hizo un posteo en el que expresó: “Que lindo formar parte de esta fiesta, cantar, celebrar. ¡Nos lo merecíamos tanto! Ellos y nosotros como país. Merecíamos una alegría y poder cubrir esta concentración de gente feliz. Gracias a los que se preocuparon por mi hoy. No fue nada, no fue contra mí y predominó la gente que se me acercaba a demostrarme su cariño, a que alze a sus bebes y a los que me pidieron una foto y le pusieron alegría a esta cobertura. Que lindo ser Argentina, y tener a este equipo con los que todos nos sentimos identificados con alguno. Por sus historias, por su picardía y por ser la representación de lo que somos como pais: que la sufrimos, que salimos, ¡pero que unidos podemos todo!”.

