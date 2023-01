Santiago del Moro reveló quién tomará su lugar en la nueva edición MasterChef

Santiago Del Moro

Santiago del Moro se convirtió en uno de los conductores más populares de la televisión. En la actualidad, está al frente de Gran Hermano 2022, el reality de Telefe más visto de la pantalla chica que se ha convertido en un fenómeno muy exitoso.

En medio de este contexto, la emisora ya está trabajando en una nueva edición de Masterchef y hay una enorme expectativa. Pero en esta oportunidad, Santiago no se encargará de la conducción. En una entrevista con LAM (América), el conductor aseguró: “Se empieza a grabar dentro de poquito, creo que va a empezar antes de lo que imaginaba”.

Además, Del Moro dio detalles de los cambios que se vienen: “Será el MasterChef tradicional, no el celebrity, eso le va a sumar al programa porque va a venir gente que cocina bien, porque algunos famosos cocinaban algo, pocos bien y la mayoría nada”.

Luego, ratificó su ausencia al frente del reality y señaló quién podría ocupar su lugar: “Con Gran Hermano ya tengo demasiado por este año, esperamos terminar a mediados de marzo, y tomarme vacaciones, estoy roto”. Por último, agregó: “Por el momento no voy a estar, creo que lo va a hacer Paula (Chaves)”. En este momento, ella está haciendo temporada teatral en Carlos Paz con Pedro Alfonso.

Telefe apostó al formato de Masterchef desde septiembre de 2020, cuando volvió a emitirse pero en su versión Celebrities, lo que fue toda una novedad ya que pudimos ver a personalidades del ambiente artístico y del deporte mostrar una faceta desconocida. La empresaria Claudia Villafañe fue ganadora de la primera competencia; Tomás Fonzi se impuso en la segunda mientras que Mica Viciconte fue la campeona de la tercera. Ya en 2022 se hizo una revancha con viejos participantes y resultó ganadora Sofía Pachano.

Debido a su éxito aún se desconoce cuándo finalizará Gran Hermano- aunque la fecha inicial de cierre del ciclo es las primeras semanas de marzo-, se estima que el reality de cocina estará previsto para mayo o junio y los jurados Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular seguirán en el programa.

Por lo pronto, ya se abrió la convocatoria para los nuevos participantes. El formulario de inscripción está disponible en la página oficial de Telefe como así también las reglas y los requisitos para poder participar. ¿Qué se necesita? Ser mayor de 18 años y no contar con experiencia en una cocina profesional. Por esto, se entiende que los participantes no tengan o haya tenido como principal fuente de ingresos la prestación de servicios culinarios, ya sea en forma personal o asociado a terceros. Además, contempla no haberse recibido educación de grado en el área de Gastronomía.

Junto con la solicitud de inscripción, los aspirantes deberán enviar un video de hasta un máximo de hasta tres minutos de duración con imágenes del interesado cocinando o realizando una preparación. En la misma producción, deberán informar los motivos por los cuales desean ingresar a la competencia.

Producido por Boxfish y siempre emitido por Telefe, el formato de origen británico exportado a más de 40 países desembarcó en la televisión argentina en 2014. Antes de que intervinieran los famosos se habían realizado cuatro ediciones, todas conducidas por Mariano Peluffo: dos en el modo tradicional y dos junior, orientado a chicas y chicas entre 8 y 12 años. Elba Rodríguez y Alejo Lagouarde se impusieron entre los adultos y María Sassola y Sebastián Flores fueron los ganadores en la modalidad kids.

