La madre de Ariel habló de los ataques a su hijo en Gran Hermano 2022: “Molesta porque es una persona con sobrepeso”

La mamá de Ariel de Gran Hermano 2022 apoyó a su hijo en Intrusos (América)

La llegada de Ariel Ansaldi a Gran Hermano 2022 causó una verdadera revolución en la casa. El participante entró con la idea de “hacer divertir” a sus compañeros. Pero terminó teniendo un fuerte enfrentamiento con Walter Alfa Santiago, quien ya hizo varios repudiables comentarios sobre su cuerpo y parece sentirse invadido por el nuevo hermanito por lo que quiere echarlo. Sin embargo, en la gala de eliminación de este lunes, el ex coordinador de viajes de egresados terminó en un mano a mano con Alexis Conejo Quiroga y el público decidió apoyarlo para que siguiera en el programa.

Así las cosas, entrevistada por el panel de Intrusos, en América, Susana, la madre de Ariel, dio su opinión sobre la conducta de su hijo. “Él no es competitivo y creo que hasta lloró”, dijo la mujer al ser consultada por su reacción tras la eliminación del novio de Coti Romero. Y agregó, en relación a las imágenes en las que se veía al participante escondiendo la cara entre sus manos: “No me pregunten si eso es verdad o no, porque se ve”.

Entonces, Flor de la V remarcó que el desprecio de Alfa hacia Ariel ya era “desmedido”. “¿Te puedo pedir una cosa? Yo tampoco sé (el por qué de su comportamiento). Supongo que debe tener sus propios problemas. Pero no quiero hablar de eso”, dijo Susana visiblemente compungida. “¿Te hace mal?”, le preguntó la conductora. “Ni lo quiero nombrar, ¿a vos qué te parece?”, respondió la mujer. Y negó que la estrategia de su hijo haya sido ir contra el mayor de los hermanitos.

“Él no vio nada afuera. Voy a contar un secreto: Ariel no miraba Gran Hermano. ¿Quién lo anotó? Una amiga, que le hizo todos los trámites y le dijo: ‘Vos estás para ir ahí'. Así que empezó a mirar el programa dos días antes. Y no voy a jurarlo porque no tengo ninguna intención de que me crean, pero es la verdad”, explicó. Y, en relación a lo que la gente pensaba de su hijo, señaló: “Yo creo que hay diversidad. Estamos los que lo conocemos, familiares y amigos de fierro, que piensan lo que dice la mami y lo que dice él, porque él es así. A los demás les puede costar o no (entenderlo)”.

Por otra parte, Susana estuvo de acuerdo en que hay cierta actitudes que molestan en su hijo por ser una persona con sobrepeso y que no molestarían en otros participantes. “Es tal cual”, dijo. Pero negó que lo mismo le ocurriera en su vida cotidiana fuera de la casa. “Jamás, porque él está con las personas que lo queremos. Y nadie del grupo de pertenencia de Ariel tiene esas características”.

¿Si la está pasando mal dentro de la casa? “Por momentos sí. Por eso, las dos veces que estuvo en placa, yo dije: ‘Lo voy a dejar al Universo’. Que conspire a favor de Ariel y que el resultado sea el mejor para él. Porque por un lado, como madre, lo veía que estaba sufriendo. Y, por el otro, sentía que él quería pertenecer a ese lugar”, dijo. Y agregó que su propósito era que s hijo fuera “exitoso y feliz”.

De todas formas, Susana remarcó que todos los ataques contra su hijo prevenían “del mismo lugar” y “de la misma persona”, en referencia a Alfa. Y que, aunque eso se expandía adentro de la casa, no hacía más que replicar lo que sucede hasta en las escuelas primarias. ¿Si no pensaba que de alguna manera Ariel estaba provocando ciertas reacciones? “Después de los primeros intentos, ¿sabés qué le gritaba yo? ‘¡Despertate, nene! ¡Reaccioná!’”.

