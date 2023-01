Globos de Oro 2023: Argentina, 1985 es la esperanza de latinoamérica

Peter Lanzani, Ricardo Darín y el director Santiago Mitre, en la gala del National Board of Review del Consejo Nacional de Crítica de Cine

La 80° edición de la ceremonia anual de los Globos de Oro, que premiará lo mejor del cine y de la televisión de los Estados Unidos, tendrá este 10 de enero su nueva edición, que intentará lavar la cara de la asociación encargada, luego de denuncias por racismo en la última entrega, que incluso ni siquiera fue transmitida por televisión, ni contó con el glamour de la alfombra roja. Así las cosas, en esta oportunidad se volverá a las clásicas noches de exhibición de vestidos, asombro y felicidad frente a la pantalla chica.

Dentro de este marco, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood anunció que el filme Argentina, 1985, que aborda los Juicios a las Juntas militares y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani fue nominada en el rubro Mejor película extranjera y competirá contra RRR (India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur).

Tras unos años difíciles debido a la pandemia y sus escándalos, la entrega tendrá al comediante Jerrod Carmichael como anfitrión. La cita es la antesala de los premios Oscar donde también el filme argentino fue preseleccionado en septiembre último por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para que compita por un lugar en la categoría Mejor película internacional.

Recientemente, Argentina, 1985 obtuvo tres premios Coral por actuación masculina (Ricardo Darín), dirección artística (Micaela Saiegh) y mejor guion (Mariano Llinás y Santiago Mitre), en la gala de clausura del 43° Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba, celebrada en la tradicional sala Charles Chaplin de la capital cubana. Además, el director del filme, Santiago Mitre, resultó ganador del Premio Signis “debido a su certera aproximación al pasado desde una mirada profunda”, según la justificación de la Asociación Católica Mundial de la Comunicación que otorga este galardón.

Ricardo Darín y su exposición durante la presentación de Argentina, 1985 en la Academia de Cine en Los Ángeles

Luego de que acusaran a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) de racismo por no tener miembros afroamericanos en sus presentaciones, el papel de Jerrod Carmichael con los invitados será fundamental para quitar esa imagen de la premiación.

Antes de que dé inicio a la ceremonia en sí, la alfombra roja será la antesala a los Globos de Oro 2023, por lo que se espera que diversas estrellas de Hollywood se paseen con sus atuendos extravagantes para la ceremonia. Para tal dinámica, Cristina Teva y Laia Portaceli serán las encargadas de dirigir los comentarios y entrevistas a lo largo de ese recorrido.

La película de Santiago Mitre será la única latinoamericana en competir en la categoría de Mejor película extranjera por lo que en esta oportunidad la bandera que se levantará, además de la local, será la de la región. Y sin dudas el filme sabe muy bien eso de representar al país tanto por los premios locales conseguidos como los internacionales.

La película “Argentina, 1985″ recibió el premio a los Derechos Humanos Alicia Olivera 2022

Entre otros, por caso, la película recibió el Premio a los Derechos Humos Alicia Olivera 2022 en una emotiva ceremonia que tuvo lugar en el Teatro Picadero y estuvo organizada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

“Todos estos años dimos por sentado que nuestra política de verdad, memoria y justicia, y nuestra presencia en las calles era suficiente. La impresión que me dio al compartir la película con generaciones más jóvenes es que el juicio es un hecho olvidado. Este hecho es fundacional no solamente porque permitió, con otras acciones de otros presidentes, llegar a los juicios de la verdad, sino porque fue la confirmación de que lo que decíamos que efectivamente pasó”, señaló la Defensora del Pueblo porteño, María Rosa Muiños, al hacer entrega de la estatuilla.

Por su parte, Mitre se mostró emocionado por el reconocimiento, se refirió al orgullo que genera la lucha de los organismos e instituciones y destacó: “Entendiendo que estamos viviendo un momento en el que proliferan discursos que parecen no respetar demasiado los valores democráticos y que hay jóvenes, particularmente, sosteniendo esos discursos, teníamos como objetivo establecer un puente con esa juventud que parece no querer mirar o recordar”.

