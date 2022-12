Nicole Neumann y Mica Viciconte coincidieron en un evento familiar y lo compartieron en redes: “Haciendo el aguante”

Nicole Neumann y Mica Viciconte coincidieron en un evento familiar y lo compartieron en redes

Esta semana, Allegra Cubero egresó del colegio y en torno a este hecho se generó una situación familiar muy especial. En el correspondiente acto escolar coincidieron su mamá, Nicole Neumann, su papá, Fabián Poroto Cubero, y sus respectivas parejas: Manu Urcera y Mica Viciconte, esta última de muy mala relación con la modelo y conductora.

Pese a la rareza del asunto, todo transcurrió con una necesaria paz y armonía. Sin embargo, evitaron mostrarse los cuatro juntos, al menos en las redes sociales. Nicole y Urcera se sentaron de un lado del salón, mientras que en el extremo opuesto estuvieron Cubero, Viciconte y Luca, el pequeño hijo de ambos.

Luego del acto, Neumann optó por compartir la emoción del fin de una etapa en la vida de una de sus hijas en el feed de su cuenta de Instagram junto con un tierno mensaje a Allegra. En tanto, Cubero y Mica publicaron algunas imágenes en las Instagram Stories.

Las fotos del acto escolar de Allegra Cubero

Nicole Neumann y Fabián Cubero se separaron en 2017 y desde entonces no logran consolidar una buena relación de exparejas. En los diez años que estuvieron juntos, fueron padres de Indiana, Allegra y Sienna, pero desde que cada uno siguió su camino, no tuvieron el mejor de los vínculos, más allá de rehacer sus vidas afectivas.

Él formó pareja con Mica Viciconte, con quien en mayo de este año tuvo a Luca. Y ella continúa afianzando su romance con el piloto de autos Manu Urcera, con intenciones de compromiso y de agrandar la familia en algún momento. Sin embargo, cada tanto, surge algún chispazo entre la modelo y el exfutbolista, que puede ocurrir en los contextos más inesperados.

El último ocurrió bajo la forma de un tiro por elevación y tuvo lugar en Los 8 escalones del millón, el programa de El Trece donde Nicole se desempeña como una de las jurados. Desde allí siguió atentamente el recorrido de los participantes hasta que se definieron los dos finalistas, a quienes ella le pregunta por variadas temáticas, desde moda y medio ambiente hasta cultura vegana y yoga. Pero antes de indagar sobre, en este caso, la disciplina oriental, la conductora hizo un comentario en relación a lo que había ocurrido en el programa y que pareció apuntar contra Fabián Cubero.

Todo se originó en un comentario de Ángel, uno de los finalistas. Empleado del Correo Argentino y masajista a domicilio, sorprendió al responder una de las habituales preguntas del conductor, Guido Kaczka, que siempre quiere saber quién anota a cada participante: “Me anotó mi exesposa... Me separé hace poco de mi tercer mujer pero me anotó otra, la madre de mis dos hijos. Mi hija mayor es de mi primer matrimonio y me anotó la del segundo matrimonio”, señaló. Y luego dijo la frase que quedó flotando en el ambiente: “Tengo buena relación con mis exs. Soy mejor ex marido que actual pareja, me parece”, admitió.

En Los 8 escalones del millón, un participante dijo tener buenos vínculos con sus ex parejas y derivó en el comentario de Nicole

La competencia siguió y Ángel logró llegar al escalón final. Allí estuvo cara a cara con Nicole, que a su turno optó por preguntar respecto a una postura de yoga, que representó en ese momento. Pero antes, retomó las palabras del participante con un filoso comentario: “Quiero decir que es un gran don ser un ex, chicos. Escasean los buenos ex, es un don enorme”, señaló la modelo, sin profundizar más, pero que todos entendieron en qué dirección iba.

