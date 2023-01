El mensaje retro de Michael Bublé a Luisana Lopilato antes del estreno de Casados con Hijos: “Aquí nos conocimos”

Luisana Lopilato y Michael Bublé

Este 5 de enero se estrena en el Gran Rex Casados con Hijos, la esperada versión teatral de la popular sitcom de Telefe que es protagonizada por Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Darío Lopilato, Marcelo De Bellis y Jorgelina Aruzzi. Desde hace un tiempo comenzó la venta de entradas con gran éxito.

En medio de este contexto, Michael Bublé le escribió un emotivo mensaje a su esposa: “Estoy en el teatro Gran Rex para apoyar a Luisana mientas está ensayando para la obra Casados con hijos. Estoy tan orgulloso de ella. Luego de años y años de hacer films espectaculares, sé cuánto significa para ella volver a los escenarios para conectarse con todos ustedes. Más de 100 mil tickets ya fueron vendidos”.

Luego, el cantante canadiense recordó un dato romántico sobre el comienzo de su relación con la actriz argentina: “Un detalle divertido es que en este mismo teatro nos conocimos por primera vez con Lu hace 15 años”. En la publicación, compartió una imagen de él sonriendo con la marquesina de la comedia de fondo.

El posteo de Michael Bublé

Hay una enorme expectativa por el estreno de este espectáculo que fue suspendido por la pandemia. De esta manera, Guillermo, Florencia, Luisana, Darío y Marcelo vuelven a trabajar juntos luego de 17 años de la comedia de Telefe. Con la actriz Érica Rivas hubo conflictos con la producción y no forma parte de este proyecto. Por este motivo, Jorgelina Aruzzi se sumó al elenco con un nuevo personaje.

Cabe recordar que Rivas había ratificado su negativa a participar luego de manifestar diferencias con los directores por el guión de la obra. “Yo no me bajé, me bajaron. Yo no decidí, decidieron ellos. Y siempre pasó lo mismo, no solamente con esto: yo no quise dejar de estar en esos espacios de representación, para mí es importante estar más allá de que es la boca del lobo. Es muy difícil estar ahí pero yo no quería no estar. Al contrario: yo amo a María Elena y la amé siempre. Ese personaje siempre será algo de lo que estuve orgullosísima, pero bueno, pasaron 15 años, las cosas cambiaron, hay que pensarlo de otra manera, hay que ver de qué nos reímos ahora y todo lo que ya dije. Lo volvería a hacer igual, no tengo ninguna duda: volvería a decir lo mismo”, había develado la actriz a Teleshow.

Hace unos meses, comenzaron los ensayos para ofrecer la mejor propuesta que cautivará al público durante todo el verano. En el comienzo, Luisana se sumó a estas jornadas muy divertidas, vía zoom desde Vancouver. Ahora ya se instaló en Buenos Aires con su familia para arrancar con este importante desafío en su carrera actoral.

Casados con Hijos debuta en el teatro Gran Rex este 5 de enero

En esta versión teatral regresan los personajes de Pepe, Moni, Coqui, Paola, Dardo y la reciente incorporación de Azucena, quienes seguramente alegrarán a todos los miles y miles de espectadores ansiosos por volver a disfrutar de esta comedia.

Casados con Hijos es una adaptación de la serie americana Married with children, de Sony Pictures Entertainment), que cuenta con la dirección de Guillermo Francella y libros de Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón, la misma dupla responsable de los guiones de la ficción de Telefe. El show es producción de Telefe, una marca propiedad de Paramount y RGB Entertainment. Las entradas están en venta en la boletería del teatro y a través de Ticketek.

